Mỹ nhân vào vai Triệu Mẫn trong "Ỷ thiên đồ long ký 2022" gây tranh cãi

Dân trí Văn Vịnh San tiếp tục được mời đóng vai Triệu Mẫn trong "Ỷ thiên đồ long ký" bản năm 2022 sau khi vai Vương Ngữ Yên của cô trong "Thiên long bát bộ" bản năm 2021 bị chê hơi già và thiếu thuyết phục.

Tiểu thuyết kiếm hiệp Ỷ thiên đồ long ký lấy bối cảnh vào cuối thời nhà Nguyên, 80 năm sau sự kiện trên đỉnh Hoa Sơn trong Thần điêu hiệp lữ, lúc này nhà Nguyên đang bị suy yếu bởi các cuộc khởi nghĩa và vì sự xa hoa lãng phí của triều đình.

Truyện xoay quanh nhân vật Trương Vô Kỵ và mối tình phức tạp với 4 cô gái, bên cạnh đó là những âm mưu thủ đoạn giang hồ nhằm chiếm đoạt hai món báu vật là Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm. Truyện kết thúc với sự sụp đổ của nhà Nguyên, người Mông Cổ phải rút về thảo nguyên phía Bắc cùng với sự thành lập của nhà Minh…

Poster của phim "Ỷ thiên đồ long ký" năm 2022 được hé lộ.

Ỷ thiên đồ long ký từng được dựng thành nhiều phiên bản điện ảnh, truyền hình và vẫn có sức hút mạnh mẽ với người yêu điện ảnh cũng như tiểu thuyết kiếm hiệp.

Năm 2022, bản điện ảnh Ỷ thiên đồ long ký 2022 do Vương Tinh làm đạo diễn chính thức ra mắt khán giả. Phim được hoàn thành trong 3 năm với kinh phí lên tới 28,6 triệu USD. Nhà sản xuất kỳ vọng phim có thể đạt doanh thu phòng vé hơn 300 triệu USD khi công chiếu.

Mới đây, Ỷ thiên đồ long ký 2022 bản điện ảnh đã tung poster và hé lộ tạo hình của các nhân vật trong phim. Trong đó, tạo hình nhân vật Triệu Mẫn của nữ diễn viên Văn Vịnh San gây chú ý.

Nhiều khán giả dành lời khen trang phục cổ trang cá tính cùng phong thái cuốn hút của nhân vật quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn trong phiên bản Ỷ thiên đồ long ký năm 2022. Khán giả cũng đánh giá, tạo hình của Văn Vịnh San trong Ỷ thiên đồ long ký bản năm 2022 đẹp hơn tạo hình Vương Ngữ Yên của cô trong phim truyền hình Thiên long bát bộ 2021.

Văn Vịnh San được chọn vào vai Triệu Mẫn trong "Ỷ thiên đồ long ký" bản điện ảnh năm 2022.

Năm 2021, cô từng được chọn vào vai Vương Ngữ Yên trong phim truyền hình "Thiên long bát bộ".

Tháng 8 năm ngoái, bộ phim truyền hình Thiên long bát bộ bản năm 2021 đã chính thức được lên sóng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chất lượng diễn viên, nội dung phim với nhiều chi tiết hư cấu, tạo hình nhân vật của phim đều khiến fan của dòng phim kiếm hiệp thất vọng.

Vai Vương Ngữ Yên của Văn Vịnh San chỉ nhận được sự ủng hộ của 1.500 người. Nhiều ý kiến cho rằng, Văn Vịnh San hơi quá tuổi so với nhân vật Vương Ngữ Yên. Ngoài đời, nữ diễn viên đã ngoài 30 tuổi và lập gia đình. Phần lớn khán giả đều nhận xét, Văn Vịnh San kém sắc và thiếu khí chất so với phiên bản do Lưu Diệc Phi hay Lý Nhược Đồng thể hiện.

Sau khi tạo hình nhân vật Trương Mẫn của cô được hé lộ, nhiều người hi vọng, Văn Vịnh San sẽ kéo lại được tình cảm của khán giả với vai diễn Trương Mẫn lần này.

Văn Vịnh San, sinh năm 1988, là "gà cưng" của công ty Sun Entertainment Culture Limited. Ngoài đời, Văn Vịnh San khá xinh đẹp, thời trang nhưng nét đẹp của cô được cho rằng phù hợp với những vai diễn hiện đại.

Văn Vịnh San được khen xinh đẹp, khả ái nhưng ngoại hình của cô được cho không phù hợp với phim cổ trang.

Cô xuất thân là một người mẫu rồi chuyển dần sang đóng phim. Đến nay, mỹ nhân 8X đã có 10 năm kinh nghiệm diễn xuất và từng hai lần được đề cử giải thưởng Nữ phụ xuất sắc tại liên hoan phim Kim Tượng của Hồng Kông.

Năm 2015, Văn Vịnh San bắt đầu phát triển sự nghiệp tại đại lục và chinh phục khán giả qua các phim như Thục Sơn chiến kỷ, Hải Thượng Mục Vân Ký.

Ngoài đời, người đẹp đã kết hôn với bạn trai Ngô Khải Nam, một thiếu gia giàu có, vào năm 2019 và có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Ngoài Văn Vịnh San, hai mỹ nhân còn lại của Ỷ thiên đồ long ký 2022 là Khâu Ý Nùng vào vai Chu Chỉ Nhược và Vân Thiên Thiên vào vai Tiểu Chiêu, cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu của Ỷ thiên đồ long ký bản năm 2022 xinh xắn nhưng tạo hình của họ khá giống nhau. Ngoài ra, trang phục, phụ kiện của các mỹ nhân cũng bị cho không hợp với một dự án chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp.

Ba mỹ nhân Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Trương Mẫn của "Ỷ thiên đồ long ký" bản điện ảnh năm 2022.

Người đẹp Khâu Ý Nùng vào vai Chu Chỉ Nhược.

Người đẹp Vân Thiên Thiên vào vai Tiểu Chiêu.

Ỷ thiên đồ long ký bản năm 2022 còn có sự góp mặt của dàn nam diễn viên nổi tiếng như Lâm Phong vào vai Trương Vô Kỵ, Cổ Thiên Lạc vào vai Trương Thúy Sơn, Chân Tử Đan vào vai Trương Tam Phong hay Phương Trung Tính vào vai Dương Tiêu.

Tạo hình của các nam diễn viên cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, Lâm Phong (năm nay 43 tuổi) bị chê già, không hợp vai, bởi trong nguyên tác của Kim Dung, Trương Vô Kỵ được miêu tả từ thời niên thiếu tới tuổi đôi mươi.

Không chỉ có Lâm Phong, tạo hình của Cổ Thiên Lạc trong phim cũng làm người hâm mộ không hài lòng. Diện mạo của nhân vật Trương Thúy Sơn trong bản điện ảnh năm 2022 được cho là chưa thể hiện được văn võ song toàn, khí chất nho nhã của nhân vật như nguyên tác.

Tuy nhiên, khán giả vẫn hi vọng, với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Cổ Thiên Lạc và Lâm Phong sẽ không làm khán giả thất vọng và có thể bù đắp được những thiếu sót về tạo hình.

Lâm Phong (năm nay 43 tuổi) bị chê hơi già khi vào vai Trương Vô Kỵ.

Tạo hình nhân vật Trương Thúy Sơn của Cổ Thiên Lạc trong "Ỷ thiên đồ long ký" bản năm 2022.

Mi Vân

Theo Sina/QQ