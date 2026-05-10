Sắc vóc mỹ nhân 30 năm vẫn được xem là “biểu tượng gợi cảm Hàn Quốc”

Ở tuổi 56, nữ diễn viên tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ khi duy trì được phong độ ngoại hình đáng kinh ngạc cùng thần thái sang trọng hiếm có trong showbiz Hàn.

Mới đây, Kim Hye Soo gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên diện áo len vàng kết hợp chân váy bất đối xứng và giày cao gót, khoe đôi chân thon gọn cùng vóc dáng săn chắc.

Dù đã bước sang tuổi U60, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da căng mịn, đường nét gương mặt trẻ trung và thần thái tự tin đặc trưng. Nhiều khán giả nhận xét vẻ đẹp của Kim Hye Soo hiện tại thậm chí còn mặn mà và cuốn hút hơn thời trẻ.

Sinh năm 1970, Kim Hye Soo từ lâu được xem là “biểu tượng gợi cảm” của màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều giúp cô duy trì sức hút suốt nhiều thập niên không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự nghiêm túc trong việc chăm sóc sức khỏe và quản lý cơ thể. Nữ diễn viên nổi tiếng với chế độ tập luyện khắt khe, thường xuyên duy trì các bài tập cường độ cao để giữ vóc dáng và thể lực.

Trước đó, Kim Hye Soo từng chia sẻ video tập luyện trong bể bơi vô cực - hệ thống tạo dòng nước liên tục buộc người tập phải bơi ngược dòng. Đây được xem là hình thức vận động toàn thân giúp cải thiện tim mạch, tăng sức bền và hạn chế áp lực lên xương khớp. Ngoài ra, nữ diễn viên còn duy trì chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ nhịp sinh hoạt ổn định để cân bằng thể chất lẫn tinh thần.

Tại Việt Nam, Kim Hye Soo là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả thông qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Signal, Hyena, Tazza: The High Rollers hay The Thieves. Cô được đánh giá là một trong số ít nữ diễn viên Hàn Quốc có khả năng biến hóa đa dạng giữa nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng nhưng Kim Hye Soo chưa bao giờ đóng khung bản thân trong những vai diễn đơn điệu. Cô có thể hóa thân thành nữ luật sư quyền lực, bà hoàng đầy tham vọng, người phụ nữ cô đơn hay những nhân vật gai góc nhiều nội tâm. Chính khả năng diễn xuất linh hoạt cùng ánh mắt giàu cảm xúc giúp mỗi vai diễn của Kim Hye Soo đều để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Trong gần 3 thập niên hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đã giành hàng loạt giải thưởng lớn tại Hàn Quốc, trong đó có giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Baeksang Arts Awards và Grand Bell Awards. Giới truyền thông Hàn Quốc nhiều năm liền xem cô là hình mẫu của một “chị đại màn ảnh” vừa có thực lực vừa sở hữu khí chất ngôi sao hiếm có.

Không chỉ được yêu mến tại Hàn Quốc, Kim Hye Soo còn từng được báo chí Mỹ gọi là “Angelina Jolie của Hàn Quốc” nhờ vẻ đẹp quyến rũ, cá tính mạnh và thần thái quyền lực. Tuy nhiên, điều khiến công chúng dành sự tôn trọng cho cô không chỉ là nhan sắc mà còn nằm ở tư duy sống hiện đại và độc lập.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Kim Hye Soo thẳng thắn chia sẻ rằng nghề nghệ sĩ luôn đi kèm áp lực rất lớn, đặc biệt với phụ nữ trong ngành giải trí Hàn Quốc. Theo cô, một ngôi sao không chỉ cần tài năng mà còn phải liên tục duy trì hình ảnh, kiểm soát cảm xúc và đối mặt với những đánh giá khắt khe từ công chúng.

Nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân có giai đoạn cảm thấy mất phương hướng vì áp lực ngoại hình và kỳ vọng quá cao của khán giả. Tuy nhiên, theo thời gian, cô học được cách nhìn nhận bản thân nhẹ nhàng hơn thay vì cố gắng chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp hoàn hảo.

“Sắc đẹp không chỉ nằm ở gương mặt trẻ trung hay thân hình lý tưởng. Điều khiến một người phụ nữ thực sự cuốn hút là thần thái, sự tự tin và cách họ sống”, Kim Hye Soo chia sẻ.

Ở tuổi 56, nữ diễn viên cho biết cô không cố gắng chống lại tuổi tác mà tập trung duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo cô, phụ nữ không nên bị áp lực phải hoàn hảo ở mọi thời điểm. Những nếp nhăn hay dấu vết thời gian không phải điều đáng xấu hổ mà chính là minh chứng cho trải nghiệm sống và sự trưởng thành.

Quan điểm sống tích cực ấy giúp Kim Hye Soo trở thành hình mẫu được nhiều phụ nữ Hàn Quốc yêu mến. Cô đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Độc lập, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự nữ tính và mềm mại.

Kim Hye Soo là một trong những nữ diễn viên kín tiếng nhưng cũng gây tò mò nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Mối tình công khai nổi tiếng nhất của cô là với nam diễn viên Yoo Hae Jin.

Hai người bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Tazza: The High Rollers và xác nhận hẹn hò vào năm 2010. Chuyện tình giữa “ảnh hậu quyến rũ nhất Hàn Quốc” và nam diễn viên có ngoại hình bình dị từng khiến truyền thông xôn xao vì sự đối lập về hình ảnh.

Dù vậy, nhiều khán giả lại ủng hộ cặp đôi bởi cả hai được cho là có sự đồng điệu về tính cách và niềm đam mê diễn xuất. Tuy nhiên, sau khoảng 3 năm hẹn hò, hai nghệ sĩ xác nhận chia tay vào năm 2013 với lý do lịch trình bận rộn và áp lực công việc.

Sau cuộc tình này, Kim Hye Soo gần như không công khai thêm mối quan hệ tình cảm nào. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng cô tận hưởng cuộc sống độc thân và không muốn kết hôn chỉ vì áp lực tuổi tác hay kỳ vọng xã hội.

