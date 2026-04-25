"Phú bà" xinh đẹp Hàn Quốc: Sở hữu 30 triệu USD, ở ẩn 10 năm vẫn giàu có

Sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng bởi danh tiếng của cô, mà còn bởi những biến cố hôn nhân từng khiến gia đình cô đối mặt với nhiều áp lực dư luận.

Tái xuất sau thời gian dài vắng bóng

Theo truyền thông Hàn Quốc, Go So Young vừa ký hợp đồng với Công ty quản lý mới Ace Factory, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình quay lại phim trường. Trước đó, cô đã kết thúc hợp đồng với Sublime sau 3 năm gắn bó.

Go So Young tái xuất làng giải trí sau gần 10 năm ở ẩn (Ảnh: Vogue).

Đáng chú ý, chồng cô - tài tử Jang Dong Gun - cũng gia nhập Ace Factory, cho thấy sự đồng hành của cả hai không chỉ trong đời sống cá nhân mà còn ở định hướng sự nghiệp.

Đại diện công ty cho biết sẽ hỗ trợ tối đa để cặp đôi có thể mang đến những dự án chất lượng cho khán giả trong thời gian tới. Ace Factory vốn là đơn vị sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng như Stranger 2 hay When the Weather Is Fine, đồng thời quản lý nhiều diễn viên tên tuổi.

Sự trở lại của Go So Young lập tức gây chú ý, bởi đã gần 10 năm kể từ lần cuối cô xuất hiện trên màn ảnh. Trong thời gian đó, dù nhận được nhiều lời mời, nữ diễn viên vẫn từ chối để tập trung chăm sóc gia đình và quản lý hoạt động kinh doanh.

Mỹ nhân đình đám một thời

Sinh năm 1972, Go So Young từng là một trong những biểu tượng nhan sắc của làn sóng Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất. Các tác phẩm có sự tham gia của cô phải kể tới Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua, Tình yêu cuồng dại...

Go So Young là mỹ nhân đình đám của Hàn Quốc một thời (Ảnh: IG).

Lần gần nhất cô góp mặt trên truyền hình là trong bộ phim Perfect Wife. Trước đó, cô từng gây chú ý với các dự án như Blue Fish. Dù không hoạt động thường xuyên, Go So Young vẫn xuất hiện trên các tạp chí thời trang và tại nhiều sự kiện quốc tế, giữ vững hình ảnh sang trọng, đẳng cấp.

Năm 2010, Go So Young kết hôn với Jang Dong Gun - một trong những tài tử hàng đầu Hàn Quốc. Trước khi trở thành vợ chồng, họ đã có hơn 10 năm là bạn thân, tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ.

Đám cưới của họ được tổ chức tại khách sạn sang trọng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và truyền thông quốc tế. Với mức chi phí hơn 1 triệu USD, sự kiện này từng được xem là “đám cưới thế kỷ” của làng giải trí xứ kim chi.

Sau hôn nhân, cặp đôi lần lượt chào đón 2 con gồm 1 trai, 1 gái. Trong nhiều năm, họ được ngợi ca là gia đình kiểu mẫu, kín tiếng nhưng hạnh phúc.

Sóng gió năm 2020

Tuy nhiên, cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của họ đã bị thử thách vào năm 2020, khi những tin nhắn riêng tư của Jang Dong Gun bị phát tán. Nội dung liên quan đến đời sống cá nhân gây tranh cãi, khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Go So Young và chồng, tài tử Jang Dong Gun, có cuộc hôn nhân đáng chú ý (Ảnh: Naver).

Trước làn sóng chỉ trích, Go So Young lựa chọn im lặng. Cô khóa phần bình luận trên mạng xã hội và không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Quyết định này được cho là nhằm bảo vệ gia đình trước áp lực dư luận.

Sau biến cố, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi mạng xã hội và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Gia đình cô bước vào giai đoạn kín tiếng hơn, tránh xa sự chú ý của truyền thông.

Theo một số nguồn tin thân cận, Go So Young đã chọn cách tha thứ cho chồng và tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân. Đáp lại, Jang Dong Gun cũng dần lấy lại hình ảnh và tập trung nhiều hơn vào gia đình.

Khoảng 3 năm sau biến cố, Go So Young bắt đầu hoạt động trở lại trên mạng xã hội, hé lộ những khoảnh khắc đời thường. Những hình ảnh giản dị nhưng ấm áp cho thấy cuộc sống gia đình của họ đã dần ổn định.

Sự lựa chọn của nữ diễn viên được nhiều người đánh giá là bản lĩnh và thực tế, khi cô ưu tiên sự bền vững của gia đình thay vì phản ứng theo áp lực dư luận.

Cuộc sống “phú bà” và khối tài sản đáng nể

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Go So Young còn nổi tiếng là một “phú bà” trong giới giải trí Hàn Quốc. Dù không đóng phim thường xuyên, cô vẫn sở hữu nguồn thu lớn từ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là bất động sản.

Ở tuổi 54, Go So Young vẫn trẻ đẹp và cuốn hút (Ảnh: IG).

Theo truyền thông Hàn Quốc, vợ chồng cô nắm giữ nhiều tài sản giá trị, bao gồm biệt thự, căn hộ cao cấp và các bất động sản cho thuê tại vị trí đắc địa. Tổng tài sản của họ ước tính lên đến hơn 30 triệu USD.

Gia đình hiện sống trong một căn penthouse sang trọng hàng chục triệu USD, thường xuyên diện hàng hiệu cao cấp, du lịch sang chảnh... Lối sống sang chảnh giúp Go So Young thường được gọi là "phú bà" của làng giải trí Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khác với hình ảnh hào nhoáng, Go So Young duy trì lối sống kín đáo, ít chia sẻ về đời tư. Ở tuổi ngoài 50 và sau 2 lần sinh nở, Go So Young vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh và thần thái sang trọng. Cô tiếp tục là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang cao cấp săn đón.

Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn cho thấy sự sẵn sàng của cô sau nhiều năm tập trung cho gia đình. Việc tái xuất của Go So Young được xem là tín hiệu tích cực đối với người hâm mộ. Sau những biến cố cá nhân, mỹ nhân xứ Hàn dường như đã tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.