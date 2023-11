Mỹ nhân phim "Sugar daddy - Sugar baby" thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Trần Thị Thùy Trâm sinh năm 1996, quê Quảng Nam. Cô từng vào top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, top 20 Miss Grand Vietnam 2022.

Thùy Trâm chia sẻ, cô ấp ủ ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, cô đã đối mặt với nhiều ồn ào, khiến cảm xúc bị ảnh hưởng nặng nề.

Người đẹp Trần Thị Thùy Trâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng từ đó, ngọn lửa đam mê của Thùy Trâm không còn mạnh mẽ nữa. Cô chọn cuộc sống yên bình hơn, không xô bồ, tranh đấu. Tuy nhiên, người đẹp 9X vẫn bền bỉ hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, đồng thời học diễn xuất và đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Sugar daddy - Sugar baby.

Trong phim này, Thùy Trâm khiến khán giả bất ngờ khi có lối diễn chân thật, táo bạo. Cô cũng không ngại làm xấu mình để hóa thân thành một cô gái "lầm đường lỡ bước", tự hủy hoại bản thân để rồi đi vào con đường tù tội.

Thùy Trâm đóng cùng nghệ sĩ Bảo Chung trong phim "Sugar baby - Sugar daddy" (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ về lý do trở lại đấu trường nhan sắc, Thùy Trâm nói cô ấn tượng với chủ đề của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, rằng chúng ta không sinh ra hoàn thiện nhưng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

Theo cô, thông điệp này gợi nhớ hành trình dài mà cô đã nỗ lực trải qua. Người đẹp cũng cho biết bản thân đã xem xét kỹ lưỡng về tài chính và kiến thức, để có thể đáp ứng các yêu cầu của cuộc thi.

"Những cuộc thi nhan sắc gần đây yêu cầu rất nhiều về kỹ năng ứng xử và catwalk nên tôi cần trau dồi kỹ càng hơn. Nếu không đạt được danh hiệu cao nhất thì tôi cũng có được kinh nghiệm và kiến thức nhất định cho bản thân mình", Thùy Trâm nói.

Với chiều cao 1,68m, cân nặng 52kg và số đo 3 vòng là 88-59-92cm, Thùy Trâm bị cho có vóc dáng hơi khiêm tốn. Song, không ít khán giả vẫn tin với sự thể hiện tự tin, táo bạo, cô sẽ gây được ấn tượng tại cuộc thi này.

Thùy Trâm được đánh giá ngày càng gợi cảm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thùy Trâm cũng thừa nhận, ngoài thế mạnh trình diễn trên sân khấu, cô còn có điểm chưa tốt là phần ứng xử. Chính vì vậy mà người đẹp đã dành thời gian tham gia khóa học giao tiếp và đọc sách nhiều hơn.

"Tham gia cuộc thi ở tuổi 27 vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với tôi. Cuộc thi này vừa cho tôi trải nghiệm, học hỏi, có mục tiêu mới để phấn đấu, nhưng cũng vừa là thử thách của tôi ở hiện tại. Năm nay, tôi cũng đặt mục tiêu đoạt danh hiệu á hậu tại cuộc thi này", Thùy Trâm nói.