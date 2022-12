Mỹ nhân gợi cảm Margot Robbie là diễn viên nhận lương cao nhất năm 2022

Theo South China Morning Post, nữ diễn viên Margot Robbie dẫn đầu danh sách Những nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022 nhờ cát-xê 12,5 triệu USD cho vai chính trong bộ phim Barbie. Ở tuổi 32, minh tinh người Australia là gương mặt đang lên trong ngành điện ảnh và hai lần được đề cử Oscar.

Margot Robbie là nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất năm 2022 (Ảnh: Getty Images).

Margot Robbie từng gây chú ý khi tham gia Once Upon a Time … in Hollywood cùng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio, cộng tác cùng Will Smith ở Focus. Theo Celebrity Net Worth, tổng giá trị tài sản của Robbie hiện khoảng hơn 26 triệu USD.

Trước khi trở thành một nữ minh tinh của Hollywood, Margot Robbie đã từng là một cô gái thôn quê. Ít ai biết, để có được ngày hôm nay, nữ diễn viên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Nói về bí quyết thành công, Margot chia sẻ: "Nếu tôi muốn điều gì đó, tôi phải biến nó thành hiện thực". Margot cũng nhiều lần nhắc đến mẹ bởi tin rằng, sự đồng hành và động viên của bà là động lực to lớn giúp cô thành công như hiện tại.

Năm 2023, khán giả sẽ được thấy cô trên màn ảnh trong hình ảnh nhân vật Barbie, một phiên bản điện ảnh do người thật đóng.

Margot Robbie trong bộ phim "Barbie" (Ảnh: News).

Đứng thứ hai trong danh sách là Sandra Bullock. Nữ diễn viên bỏ túi 10 triệu USD khi sánh đôi cùng Channing Tatum trong The Lost City. Tuy nhiên, sau dự án này, minh tinh tuyên bố dừng đóng phim vì kiệt sức. "Tôi không muốn vướng vào lịch trình nào khác ngoài việc gia đình. Tôi đã quá mệt mỏi và không đủ minh mẫn, khả năng đưa ra các quyết định khác. Tôi biết rất rõ điều đó. Tôi tạm ngừng đóng phim, làm đạo diễn để dành chút thời gian làm tốt bổn phận người mẹ", cô chia sẻ.

Sandra Bullock (Ảnh: Variety).

Trong năm 2022, ngoài dự án The Lost City, Sandra Bullock còn gây chú ý khi xuất hiện trong bom tấn hành động Bullet Train của bạn thân Brad Pitt. Xuyên suốt sự nghiệp, cô đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá gồm giải Oscar, Quả cầu vàng, SAG…

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ trẻ Zendaya cũng nhận được khoản lương hậu hĩnh 10 triệu USD khi tham gia bộ phim Challengers. Đây là phim mới nhất của bạn gái Tom Holland, dự kiến nối dài thành công của cô sau loạt tác phẩm ăn khách Spider-Man: No Way Home, Dune và Euphoria. Có thể nói trong năm nay, Zendaya hoạt động không ngừng nghỉ và sự cố gắng của cô được đền đáp.

Zendaya (Ảnh: Getty Images).

Millie Bobby Brown gây ấn tượng mạnh mẽ với loạt phim Stranger Things chiếu trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, ngôi sao 18 tuổi còn mang về 10 triệu USD cho màn diễn đôi với tài tử Henry Cavill trong bộ phim tội phạm Enola Holmes 2.

Millie Bobby Brown góp mặt vào TV series giả tưởng Stranger Things của Netflix năm 12 tuổi. Đến nay, cô đã có sáu năm gắn liền tên tuổi với loạt phim ăn khách. Hồi tháng 2, Millie Bobby Brown đã bước sang tuổi 18. Chia sẻ với truyền thông về cột mốc quan trọng này, nữ diễn viên cho biết mình gặp nhiều khó khăn và áp lực khi trưởng thành tại Hollywood.

Millie Bobby Brown (Ảnh: Teen Vogue).

Nữ ca sĩ Lady Gaga nhận mức lương 10 triệu USD khi chấp nhận vào vai Harley Quinn trong Joker: Folie à Deux. Thời gian qua, nữ ca sĩ cá tính tập trung nhiều vào mảng phim ảnh và từng rất thành công khi gia nhập dàn sao House of Gucci và A Star is Born - bộ phim mang về cho cô tượng vàng Oscar đầu tiên.

Lady Gaga (Ảnh: Getty Images).

Theo truyền thông quốc tế, Jennifer Lopez bỏ túi 8,5 triệu USD khi đồng ý tham gia dự án Marry Me, một bộ phim hài lãng mạn. Phim kể về một ngôi sao nhạc pop Latin kết hôn với người hâm mộ trong show diễn. Jennifer Lopez là một trong những ngôi sao đình đám hoạt động năng nổ, thành công trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc ở tuổi U60.

Jennifer Lopez (Ảnh: Getty Images).

"Wonder Woman" Gal Gadot gây chú ý khi nhận lời tham gia dự án Death on the Nile - một bộ phim trinh thám xoay quanh vụ án khác được phá bởi thám tử Hercule Poirot. Minh tinh xuất thân là hoa hậu ký hợp đồng 5 triệu USD cho bộ phim này.

Gal Gadot (Ảnh: News).

Emily Blunt đồng ý mức lương 4 triệu USD khi tham gia dự án điện ảnh lấy đề tài chiến tranh Oppenheimer, đóng cùng Cillian Murphy, Florence Pugh và Robert Downey Jr. Nhiều năm qua, Emily Blunt được xem là ngôi sao đa năng và giàu kinh nghiệm diễn xuất.

Emily Blunt (Ảnh: Instagram).

Minh tinh kỳ cựu Jamie Lee Curtis nhận lời khen vì diễn xuất hoàn hảo trong bộ phim Everything Everywhere All at Once. Sắp tới, bà trở lại màn ảnh rộng với Halloween Ends phần cuối cùng của bộ 3 phim kinh dị. Bà được trả 3,5 triệu USD để tiếp tục hóa thân thành nhân vật Laurie Strode.

Jamie Lee Curtis (Ảnh: Getty Images).

Một gương mặt trẻ đang lên của Hollywood - Anya Taylor-Joy bỏ túi 1,8 triệu USD cho dự án Furiosa. Bộ phim sẽ ra mắt vào năm 2024. Bạn diễn của Anya Taylor-Joy trong phim là tài tử Chris Hemsworth.

Anya Taylor-Joy gắn với hình ảnh "nữ hoàng phim kinh dị". Chính đôi mắt to tròn vốn hợp với những cảnh phim thể hiện cảm xúc sợ hãi, cùng gò má cao có phần bướng bỉnh là những nét đặc trưng giúp cô lọt vào mắt xanh các đạo diễn dòng phim này.