Mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan ngượng ngùng thừa nhận đang yêu

Thông tin Baifern Pimchanok và Nine Naphat là một cặp đang khiến fan tại châu Á đứng ngồi không yên. Cặp đôi của bộ phim Yêu nhầm bạn thân thừa nhận, họ mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau vài năm làm bạn. Thông tin này được fan của Baifern và Nine ủng hộ nhiệt tình bởi cả hai rất đẹp đôi.

Baifern Pimchanok hạnh phúc thừa nhận đang hẹn hò Nine Naphat khi tham dự sự kiện ngày 4/12 (Ảnh: Thairath).

Thông tin Nine và Baifern hẹn hò từng được MC nổi tiếng người Thái Lan - Num Kanchai tiết lộ trong một chương trình truyền hình ngày 23/11. Tuy nhiên, cả hai quyết định không lên tiếng. Phải tới ngày 29/11, một trong hai người trong cuộc mới quyết định thừa nhận.

Hai nghệ sĩ người Thái Lan từng hợp tác trong bộ phim nổi đình nổi đám Yêu nhầm bạn thân. Suốt 3 năm qua, Nine Naphat và Baifern Pimchanok luôn giữ mối quan hệ thân thiết, thường công khai sánh đôi cũng như tương tác tự nhiên trên mạng xã hội.

Đầu năm nay, Nine Naphat và Baifern Pimchanok có dịp tái hợp trong bộ phim truyền hình Sợi dây hoàng lan (A Tale Of Ylang Ylang).

Baifern Pimchanok và Nine Naphat chính thức hò hẹn sau 4-5 năm làm bạn (Ảnh: Sina).

Nine và Baifern phát triển mối quan hệ lên một mức mới sau chuyến du lịch hồi tháng 9 vừa rồi tại Italy. Nine là người chủ động ngỏ lời với "đàn chị" và may mắn được cô nhận lời.

Ngày 4/12, trong cuộc phỏng vấn với báo chí tại một sự kiện ở Thái Lan, Baifern Pimchanok lần đầu lên tiếng về chuyện tình cảm giữa cô và Nine Naphat. Nữ diễn viên xác nhận cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu, yêu đương. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cô chia sẻ: "Chúng tôi đã mở lòng chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Tôi biết ơn anh ấy đã luôn coi trọng tôi. Và một quan hệ mới đã bắt đầu khi anh ấy đã thú nhận về tình cảm của mình dành cho tôi".

Baifern Pimchanok rạng ngời hạnh phúc khi đang yêu (Ảnh: Instagram).

Baifern Pimchanok ngượng ngùng kể lại khoảnh khắc được anh bạn thân Nine Naphat tỏ tình: "Tôi đã sốc vì từ trước tới nay, Nine luôn đối xử tốt với tôi và sau này cũng thế. Ngày Nine bày tỏ, tôi cũng không biết nói gì, chỉ cười thôi. Tôi cũng cảm thấy rất ngại. Nine cũng thường xuyên nói chuyện, hỏi thăm những bạn bè xung quanh. Mọi người cũng nói với tôi về việc đó. Và tôi cũng đã gật đầu, đồng ý với Nine".

Nữ diễn viên hy vọng mối quan hệ của hai người có thể thuận theo tự nhiên và phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ngoài ra, cô gửi lời cảm ơn đến tiền bối Kanchai vì giúp Nine can đảm tỏ tình với mình.

Đặc biệt, nữ diễn viên nhắc tới Nine Naphat và mẹ của anh: "Nine là một người tốt, đáng yêu không chỉ với tôi mà còn với tất cả mọi người khác. Tôi cũng rất yêu mến mẹ Pim (mẹ của Nine). Tôi rất vui khi gặp được mẹ. Và mối quan hệ của tôi với mẹ giờ sẽ là một bước tiến tiếp theo và cũng cần thời gian".

Mối quan hệ với Nine là chuyện tình chính thức đầu tiên của Baifern Pimchanok kể từ khi gia nhập làng giải trí (Ảnh: Sanook).

Khi được hỏi liệu có áp lực khi công khai tình cảm, nữ diễn viên xinh đẹp cười nói: "Nhiều người cũng chú ý tới tôi, nhưng tôi cũng không thấy áp lực gì. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và lo lắng cho Fern. Chúng tôi sẽ cần phải học hỏi nhau nhiều. Tôi rất vui khi đây là bước đầu của hai đứa".

Trước đó, Nine Naphat cũng hạnh phúc chia sẻ, mối quan hệ giữa anh và Baifern đã vượt qua mức tình bạn sau 4-5 năm. Anh thừa nhận đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô bạn thân và may mắn được cô chấp nhận.

Baifern Pimchanok được truyền thông Thái Lan gọi là ngọc nữ màn ảnh. Với khán giả Việt Nam, cô cũng là một gương mặt đình đám, quen thuộc qua loạt phim nổi tiếng như Tình yêu đầu tiên, Chiếc lá cuốn bay, Ngọn lửa đam mê, Đấu trường ước mơ, Khu vườn bí mật…

Baifern Pimchanok được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí xứ chùa Vàng (Ảnh: Instagram).

Không chỉ được yêu thích bởi khả năng diễn xuất, Baifern còn là nữ thần sắc đẹp trong lòng người hâm mộ nhờ vẻ đẹp hoàn hảo tự nhiên. Nữ diễn viên sinh năm 1992 là một trong số các nghệ sĩ Thái Lan có lượt theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội Instagram, gần 2 triệu người. Nhờ hoạt động chăm chỉ trong làng giải trí, Baifern sở hữu khối tài sản lớn và căn nhà trị giá 80 triệu Baht (hơn 55 tỷ đồng).

Nam diễn viên Nine Naphat, sinh năm 1996, hiện là ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Thái Lan. Anh sở hữu gương mặt đẹp, nam tính, chiều cao 1m85 và là con trai của diễn viên nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon. Anh được nhiều nhãn hàng nổi tiếng ưu ái nhiều năm qua.