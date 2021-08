Mỹ nam 21 tuổi người Thái Lan bị nghi sát hại bạn gái bằng dao

Dân trí Tài tử Thái Lan - Thanapat "Toy Toy'' Chanakulpisan, 21 tuổi, vừa bị cảnh sát tạm giữ vì nghi giết bạn gái bằng 20 nhát dao đâm vào ngực.

Sự việc nam tài tử Thái Lan Thanapat "Toy Toy'' Chanakulpisan bị nghi sát hại bạn gái đang khiến dư luận xôn xao. Vụ việc diễn ra tại nhà của nam diễn viên 21 tuổi ở Bangkok, Thái Lan vào sáng nay 6/8.

Nam tài tử Thái Lan - Thanapat "Toy Toy'' Chanakulpisan đang bị cảnh sát tạm giữ vì nghi sát hại bạn gái tại nhà riêng, ngày 5/8.

Theo truyền thông Thái Lan, Thanapat "Toy Toy'' Chanakulpisan bị nghi giết chết bạn gái (25 tuổi) và theo điều tra ban đầu, nạn nhân có 20 nhát đâm ở ngực.

Nam diễn viên sinh năm 2000 kể lại với cảnh sát rằng, anh đã uống chút bia với bạn gái tại nhà tới 10 giờ tối 5/8, gần một ngày trước khi vụ việc được truyền thông đăng tải.

Sau đó, hai người lên gác, vào trong phòng ngủ rồi cãi nhau về công việc. Bạn gái đã đuổi nam diễn viên 21 tuổi khỏi nhà trong lúc nóng giận.

Toytoy nói với cảnh sát rằng, sau đó, bạn gái anh lao vào bếp và trở lại phòng với con dao trên tay. Anh đã rất sợ khi thấy bạn gái tìm cách tự đâm vào ngực mình và họ đã vật lộn để tranh giành con dao. Trong khi tranh giành, cô gái đã đâm nhiều nhát vào ngực rồi tử vong.

Thanachakulphisan (Toytoy) tỏ ra hoảng loạn khi cảnh sát tới hiện trường vụ việc.

Khi cảnh sát tới hiện trường, nạn nhân đang nằm trên sàn phòng ngủ. Nam diễn viên 21 tuổi nói với cảnh sát rằng, anh đã ngồi đợi cảnh sát tới nhà trong gần một tiếng đồng hồ. Anh thực sự sợ hãi và lo lắng. Một con dao đầy máu đã được tìm thấy trong căn hộ của nam diễn viên.

Cảnh sát cho biết, họ không hoàn toàn tin những gì Toytoy nói nên đang tiến hành tạm giữ nam diễn viên để điều tra thêm làm rõ vụ việc.

Trong ngày hôm nay 6/8, hình ảnh về hiện trường vụ việc cũng được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông Thái Lan. Trong đó, thi thể của nạn nhân được chuyển đi còn Toytoy đã bị cảnh sát còng tay, chuẩn bị áp giải về sở để tiến hành thẩm vấn.

Thi thể nạn nhân, cô bạn gái 25 tuổi của Thanapat "Toy Toy'' Chanakulpisan, được đưa đi khỏi hiện trường.

Thi thể nữ nạn nhân sẽ được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi và sau đó, người nhà được thông báo đến nhận. Theo tìm hiểu, trang cá nhân của nữ nạn nhân có hơn 4 nghìn người theo dõi.

Tháng 7/2021, cô được bác sĩ thông báo bị mắc bệnh trầm cảm. Nữ nạn nhân 25 tuổi từng kết hôn và cuộc hôn nhân này diễn ra rất ngắn ngủi.

Thanapat "Toy Toy'' Chanakulpisan là mỹ nam Thái Lan được biết đến nhiều nhất với vai diễn Zen trong bộ phim Why R U The Series (Vì Yêu Có Phải Không?) và bộ phim The Dentist and the Northern Boy. Nam diễn viên sinh năm 2000 sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính. Sắp tới, anh sẽ góp mặt trong một dự án phim truyền hình mới.

Nam diễn viên Thanapat "Toy Toy'' Chanakulpisan bị cảnh sát còng tay và áp giải về sở cảnh sát.

