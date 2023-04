Mong muốn duy nhất của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú lĩnh án 14 năm tù

Một tuần trước, Tòa án Macau đã tuyên án tỷ phú Trần Vinh Luyện và các đồng phạm. Theo đó, Trần Vinh Luyện lĩnh án 14 năm tù cho 83 tội danh gồm rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm và làm thất thoát 73 triệu USD tiền thuế.

An Dĩ Hiên và chồng - Trần Vinh Luyện - kết hôn từ năm 2017 (Ảnh: Sina).

Trần Vinh Luyện bị điều tra và tạm giam từ đầu năm 2022. Trước khi vướng vòng lao lý, tỷ phú Trần Vinh Luyện sở hữu khối tài sản lên tới 1,45 tỷ USD (hơn 34 nghìn tỷ đồng).

Anh kết hôn với nữ diễn viên An Dĩ Hiên từ năm 2017 và có hai con chung. Việc Trần Vinh Luyện bị bắt khiến cuộc sống của cả gia đình đảo lộn. An Dĩ Hiên lui về ở ẩn từ khi tin tức của chồng xuất hiện trên mặt báo. Cô cũng vắng mặt trong các phiên tòa xét xử chồng.

Bạn bè tiết lộ, An Dĩ Hiên thực sự rất đau lòng khi chồng bị tuyên án 14 năm tù nhưng cô vẫn cố gắng gượng để sống tiếp, chăm sóc các con (Ảnh: Sina).

Truyền thông Đài Loan tiết lộ, An Dĩ Hiên đã đưa hai con về nhà mẹ để tránh sự chú ý của dư luận. Trần Vinh Luyện cũng không nhắc tới vợ và các con.

Về phán quyết mới nhất của tòa dành cho chồng, An Dĩ Hiên và gia đình đều không lên tiếng bình luận. Tuy nhiên, bạn bè của nữ diễn viên cho biết, cô rất đau lòng.

Ngày 29/4, khi tham gia một sự kiện, nữ diễn viên Hạ Vu Kiều - một người bạn thân của An Dĩ Hiên - đã tiết lộ tình trạng hiện tại của nữ diễn viên. Theo Hạ Vu Kiều, tâm trạng của An Dĩ Hiên không tốt từ khi chồng vướng vòng lao lý nhưng cô vẫn cố gắng sống vì các con.

"Tâm trạng của cô ấy bị ảnh hưởng sau khi vụ việc không hay xảy ra với chồng. Tuy nhiên, hiện cô ấy vẫn mong muốn có thể sống tốt hơn mỗi ngày. Mong công chúng và truyền thông cho An Dĩ Hiên không gian riêng, để cô ấy có thể lấy lại bình tĩnh. Điều cô ấy cần là một khoảng thời gian yên lặng để tự hồi phục", Hạ Vu Kiều nói.

Trước thông tin cho rằng An Dĩ Hiên đã cắt đứt liên lạc với chồng và gia đình chồng để bắt đầu cuộc sống mới, Hạ Vu Kiều không bình luận.

"Nếu An Dĩ Hiên muốn nói, cô ấy sẽ tự lên tiếng với mọi người. Chúng tôi, những người bạn của An Dĩ Hiên, biết rằng cô ấy vẫn ổn và mong có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho bạn lúc khó khăn. Về cuộc sống sau này, cô ấy mong trở thành một người mẹ tốt, dạy bảo các con nên người", Hạ Vu Kiều chia sẻ thêm.

Hạ Vu Kiều nằm trong "hội chị em tốt" của An Dĩ Hiên. Trong đám cưới của An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện tại Hawaii (Mỹ) vào năm 2017, Hạ Vu Kiều cũng có mặt và là một trong những phù dâu.

Ở bên An Dĩ Hiên nhiều năm, Hạ Vu Kiều chứng kiến nhiều thăng trầm trong cuộc đời của nữ diễn viên. Cô nói: "Chúng tôi là chị em tốt. Hiện tại, tất cả chúng tôi đều ở bên cạnh cô ấy và chúng tôi sẽ luôn ở đó".

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí xứ Đài, tham gia nhiều dự án có tiếng vang như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ, Tân Tây du ký... Khi còn hoạt động nghệ thuật, An Dĩ Hiên được săn đón, là "người tình trong mộng" của hàng triệu chàng trai. Cô cũng xuất thân từ một gia đình quyền lực và giàu có.

An Dĩ Hiên đã chuyển về nhà mẹ sinh sống và vẫn giữ im lặng trước áp lực của truyền thông (Ảnh: Sina).

Sau khi kết hôn, cô từ bỏ làng giải trí, chăm chút gia đình và sinh nở. Trần Vinh Luyện cũng mang lại cho vợ cuộc sống nhung lụa, giàu sang. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình trên trang cá nhân.

Từ khi kết hôn, An Dĩ Hiên chưa phải lo lắng tới tài chính, cũng không phải bận rộn kiếm tiền. Do vậy, cú sốc chồng tù tội là một sự đả kích lớn với nữ diễn viên. Áp lực truyền thông cũng khiến An Dĩ Hiên mệt mỏi nên cô quyết định xóa nhiều hình ảnh liên quan tới chồng trên trang cá nhân, không phát ngôn từ khi Trần Vinh Luyện bị bắt.

Theo truyền thông xứ Đài, An Dĩ Hiên sở hữu tài sản riêng khoảng 14,5 triệu USD nên nữ diễn viên vẫn có thể chăm sóc, nuôi dạy hai con chưa đầy 5 năm tuổi dù không còn chồng hậu thuẫn kinh tế.