Miu Lê lên tiếng về tin đồn mang bầu giữa nghi vấn hẹn hò rapper kém 7 tuổi

Trong buổi livestream (phát trực tiếp) tối 12/8, Miu Lê chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai. Nữ ca sĩ khẳng định do cô tăng cân nên bụng to hơn bình thường, chứ không phải đang có em bé.

Khi có khán giả yêu cầu chứng minh, giọng ca sinh năm 1991 không ngần ngại vén áo khoe bụng trên livestream.

"Hình ảnh đang lan truyền do tôi bị "gài", có can thiệp photoshop rồi, chứ bụng tôi không to đến mức vậy. Hôm đó tôi đi ăn đồ Thái, ăn nhiều món linh tinh thôi. Sao mà khổ vậy! Đến mức phải lên livestream vén bụng cho mọi người xem như thế này", nữ ca sĩ nói.

Hình ảnh Miu Lê với "vòng 2 bất thường" lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cô đang mang bầu (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bức ảnh được cho là Miu Lê và rapper Wean Lê. Trong bức ảnh này, Miu Lê bị khán giả "soi" là có vòng 2 khá lớn, làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai.

Thời gian qua, ca sĩ Miu Lê vướng nghi vấn hẹn hò với rapper Wean Lê. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cả hai thường xuyên để lộ khoảnh khắc đi ăn, đi chơi cùng nhau.

Người hâm mộ cũng tinh ý phát hiện Miu Lê và rapper sinh năm 1998 có sự tương tác thân mật trên mạng xã hội, cũng như đăng tải nhiều khoảnh khắc tương đồng.

Trước nhiều đồn đoán, cả hai đều giữ im lặng.

Miu Lê đang vướng nghi vấn hẹn hò nam rapper kém tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi Miu Lê livestream, nhiều khán giả cố tình để lại bình luận nhắc tên Wean Lê nhưng nữ ca sĩ ngại ngùng tránh né. "Sao cứ bình luận Wean Lê hoài thôi. Bình tĩnh, đổi chủ đề thôi mọi người ơi. Hỏi cái khác nhé", cô nói.