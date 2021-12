Minh tinh gợi cảm Katrina Kaif kết hôn với "phi công trẻ" kém 5 tuổi

Dân trí Kiều nữ nổi tiếng Bollywood Katrina Kaif và bạn trai kém 5 tuổi Vicky Kaushal vừa tổ chức hôn lễ xa hoa tại một khu nghỉ sang trọng ở Ấn Độ.

Cặp sao Bollywood Katrina Kaif và Vicky Kaushal đã kết hôn vào ngày 9/12 tại Ấn Độ. Ngay sau đám cưới, kiều nữ gợi cảm Katrina Kaif đã lên trang Instagram cá nhân và chia sẻ với gần 60 triệu fans những hình ảnh trong đám cưới xa hoa của mình.

Katrina Kaif xinh đẹp trên thảm đỏ

Kèm với những bức ảnh cưới, nữ diễn viên 38 tuổi viết: "Chúng tôi biết ơn vì tất cả mọi thứ đã đưa chúng tôi đến thời điểm này. Tôi mong nhận được tình yêu thương và lời chúc phúc của các bạn khi chúng tôi cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình mới". Những bức ảnh của nữ minh tinh nhận được gần 9 triệu lượt "thích" từ người hâm mộ chỉ vài giờ sau khi cô công khai ảnh cưới. Hàng loạt ngôi sao đã gửi lời chúc mừng tới Katrina Kaif và Vicky Kaushal trên mạng xã hội.

Vicky và Katrina chia sẻ hình ảnh trong đám cưới ngày 9/12.

Đám cưới của cặp diễn viên nổi tiếng Ấn Độ diễn ra tại một khu nghỉ 5 sao ở quận Sawai Madhopur với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Đây được coi là một trong những đám cưới lớn nhất của Bollywood. Có tổng cộng 120 khách đã được mời tham dự hôn lễ xa hoa này. Katrina Kaif và Vicky Kaushal giữ bí mật toàn bộ thông tin và hình ảnh về đám cưới của mình.

Danh sách khách mời bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng như đạo diễn kiêm diễn viên Anand Tiwari và vợ Angira, Neha Dhupia, Angad Bedi, và Sharvari, Kabir Khan và vợ Mini Mathur, nhà sản xuất Amritpal Singh Bindra, Sunny Kaushal.

Katrina Kaif hút ánh nhìn với trang phục tinh tế

Trong tiệc cưới đã diễn ra một buổi biểu diễn âm nhạc lớn. Cô dâu, chú rể đã khiêu vũ sôi nổi cùng với các vị khách mời. Nguồn tin thân cận với Katrina Kaif tiết lộ: "Một buổi tiệc chiêu đãi hoành tráng sẽ được tổ chức để mời các đồng nghiệp và bạn bè của Vicky và Katrina trong những ngày tới".

Trao đổi với báo giới, một nguồn tin cho biết: "Với tình hình hiện tại của dịch Covid-19, Vicky và Katrina muốn giới hạn khách mời vì sự an toàn của những người có liên quan. Cặp đôi sẽ tổ chức thêm một buổi tiệc chiêu đãi và mời đông đảo bạn bè hơn nữa".

Vicky và Katrina hẹn hò 2 năm trước khi kết hôn.

Katrina Kaif, 38 tuổi và chồng Vicky Kaushal, 33 tuổi luôn kín tiếng về mối quan hệ của họ. Hai diễn viên lần đầu tiên được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau trong một cuộc phỏng vấn với Film Companion hai năm trước. Tin đồn họ hẹn hò lan rộng đã nhiều tháng nhưng cặp đôi luôn từ chối nói về đời tư.

Cô dâu xinh đẹp hơn chú rể 5 tuổi.

Katrina Kaif là ngôi sao của hàng loạt bộ phim ăn khách tại Ấn Độ và cô từng được đề cử 4 giải Filmfare, giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Ấn Độ. Cô nhận cát sê từ 600.000 - 800.000 USD cho mỗi hợp đồng quảng cáo. Năm 2013, Kaif được xếp hạng chín trong danh sách những nghệ sĩ giải trí nổi tiếng nhất Ấn Độ của tạp chí Forbes với thu nhập hàng năm ước tính là 8,5 triệu USD.

Katrina Kaif cuốn hút tại sự kiện của Vogue

Vicky Kaushal cũng từng nhận được giải thưởng điện ảnh quốc gia và anh xuất hiện trong danh sách 100 Người nổi tiếng năm 2019 của Forbes Ấn Độ. Kaushal đứng đầu danh sách những người đàn ông được khao khát nhất năm 2018 do tờ The Times of India bình chọn. Thu nhập hàng năm của nam diễn viên điển trai ước chừng là 1,4 triệu USD.

Vĩnh Ngọc

Theo India