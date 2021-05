Minh tinh 76 tuổi lái siêu xe gần 300.000 USD trong "Fast & Furious 9"

Dân trí Helen Mirren - nữ diễn viên U80 từng giành giải Oscar - tự tin lái siêu xe trị giá gần 300.000 USD trong phần mới nhất của bộ phim "bom tấn" Fast & Furious 9.

Trailer phim Fast & Furious 9

Fast & Furious 9 hay còn gọi là F9 - bộ phim hành động do Justin Lin làm đạo diễn và đồng viết kịch bản với Daniel Casey vừa chính thức công chiếu tại một vài quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc... Dù mới ra rạp ít ngày, phim đã mang về cho nhà sản xuất gần 70 triệu USD doanh thu phòng vé.

Bộ phim "bom tấn" Fast & Furious 9 quy tụ dàn "sao" khủng quen mặt với khán giả yêu điện ảnh như: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell, Charlize Theron... Phim có kinh phí thực hiện lên tới 200 triệu USD.

Helen Mirren - nữ diễn viên kỳ cựu người Anh vẫn tự tin tham gia bộ phim hành động này dù bà đã bước sang tuổi 76.

Helen Mirren dự công chiếu Fast and Furious 2019.

Đáng chú ý, trong F9, Helen Mirren sẽ lái siêu xe trị giá gần 300.000 USD trong một vài cảnh quay. Trong đoạn trailer giới thiệu F9, có thể thấy nữ diễn viên từng giành giải Oscar vẫn rất trẻ trung, phong độ khi ngồi sau tay lái.

Trailer mới nhất của Fast & Furious 9

Siêu xe mà Helen Mirren lái có thể tăng tốc từ 0 đến 120 km/h chỉ trong 9 giây. Trước đó, Helen Mirren từng đóng Fast & Furious 8. Ngôi sao người Anh cho biết, bà "xin" nam diễn viên chính của phim Vin Diesel cho một vai trong Fast & Furious vì bà là fan "cuồng" của bộ phim này.

Siêu xe của nữ diễn viên gạo cội trong Fast & Furious 9.

Trong đoạn trailer quảng cáo phim ra mắt vào tháng 4, có thể thấy Helen ngồi sau vô lăng chiếc siêu xe màu tím. Bà đưa ra lời khuyên cho Vin Diesel rằng: "Không có gì mạnh mẽ hơn tình yêu gia đình nhưng khi bạn biến điều đó thành sự tức giận thì sẽ không có gì nguy hiểm hơn".

Trong bộ phim mới nhất, Vin Diesel trở lại cuộc chiến vì gia đình của mình trong khi John Cena xuất hiện lần đầu với tư cách là Jakob, anh trai thất lạc từ lâu của Dominic Toretto.

Helen Mirren vẫn đóng phim hành động ở tuổi ngoài 70.

Vin Diesel không chỉ đảm nhiệm vai chính mà anh còn là nhà sản xuất của F9. Ngôi sao đình đám nước Mỹ hết lời ca ngợi bạn diễn lớn tuổi của mình. Vin Diesel nói: "Cô ấy rõ ràng có thể lái chiếc xe đó. Đàn ông cũng không có gì hơn cô ấy".

Nói về vai diễn trong Fast and Furious 8, Helen tiết lộ: "'Vai diễn của tôi trong F8 có được bởi vì tôi đã cầu xin nó. Tôi gần như quỳ xuống để xin vai (cười) bởi tôi muốn được tham gia bộ phim đó. Khi họ vui lòng giao cho tôi một vai, tôi rất vui mừng".

"Tôi đặc biệt muốn làm việc với Vin. Tôi nghĩ cậu ấy quá ngoạn mục trên màn ảnh. Cậu ấy là một ngôi sao điện ảnh thực sự. Sự xuất hiện của Vin trên màn ảnh rất tuyệt vời", ngôi sao Helen Mirren khẳng định.

Helen Mirren tái ngộ bạn diễn Vin Diesel trong F9.

Fast & Furious 9 bắt đầu quay từ tháng 6 năm 2019, tại Leavesden Studios ở Hertfordshire, Anh. Sau đó đoàn làm phim tiếp tục các cảnh quay ở Los Angeles, Mỹ, Thái Lan và Tbilisi, Georgia.

F9 dự kiến ra mắt tại Mỹ vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Bộ phim đã dời lịch công chiếu tới 5 lần, chủ yếu thay đổi do lịch phát hành của Hobbs & Shaw và No Time to Die cũng như đại dịch Covid-19.

Poster phim F9.

F9 mới ra mắt nhưng nhà sản xuất của phim đã xác nhận họ đang bắt tay thực hiện phần phim thứ 10. Vào tháng 10 năm 2020, có thông tin tiết lộ rằng loạt phim sẽ kết thúc ở phần 11.

Fast & Furious là loạt phim thành công về mặt thương mại và là nhượng quyền thương mại lớn nhất của hãng Universal. Phim đồng thời được xếp hạng là loạt phim có doanh thu cao thứ 10 từ trước đến nay, với tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới đạt hơn 5,8 tỷ USD.

Fast & Furious còn là tâm điểm thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông khác bao gồm các điểm tham quan tại Universal Studios Hollywood, các chương trình trực tiếp, quảng cáo, nhiều trò chơi điện tử và đồ chơi. Phim đã giúp hai diễn viên chính Paul Walker và Vin Diesel trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood.

Vin Diesel chia sẻ về Fast & Furious 9

Vĩnh Ngọc

Theo DM/News/Sun