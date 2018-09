Mel B có khả năng mất quyền nuôi con vì sống buông thả, nghiện rượu

Mel B tố chồng cũ đánh đập và bạo hành tinh thần

Ngoài ra, Mel B còn bị tòa yêu cầu thực hiện một loạt những xét nghiệm về việc nghiện rượu. Thẩm phán đã ra phán quyết trong phiên tòa diễn ra vào hôm qua 4/9 rằng, nữ ca sĩ 43 tuổi sẽ phải thực hiện đều đặn những xét nghiệm về sử dụng rượu và chất kích thích trong vòng 4 tháng.

Mel B tới hầu tòa ngày 4/9 sau khi bị vú em cũ của gia đình tố cáo sống buông thả, nghiện rượu và không đủ tư cách chăm sóc, giám hộ các con.

Ngoài ra, tòa án cũng sẽ can thiệp vào việc đánh giá khả năng giám hộ và chăm sóc các con của Mel B và đưa ra quyết định cuối cùng về việc Mel B có được nuôi cô con gái út, Madison, con gái của cô và chồng cũ - nhà sản xuất Stephen Belafonte.

Luật sư của Stephen, Grace Jamra, nói với tòa rằng, Mel B thậm chí còn không gọi điện hỏi thăm con gái Madison vào sinh nhật lần thứ 7 của con diễn ra vào cuối tuần vừa rồi. Hiện tại, bé Madison sẽ ở với cha ruột tới thứ 5 tuần này và sau đó, Madison về với mẹ để tham dự tiệc sinh nhật muộn.

Ngày hôm qua 4/9, Mel B đã có mặt tại tòa cùng cậu bạn thân, Gary Madatyan. Cô bị tòa triệu tập sau khi một vú em cũ của gia đình lên tiếng chỉ trích cô nghiện rượu nặng, thường xuyên qua đêm với những người đàn ông khác nhau tại nhà và không chăm sóc các con. Ngay sau khi có thông tin này, thẩm phán Mark Juhas của tòa án tối cao Los Angeles đã ra lệnh xem xét lại khả năng giám hộ và nuôi con của Mel B. Dù trước đó, trong phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữ cô và Stephen Belafonte, Mel B được toàn quyền chăm sóc các con.

Stephen Belafonte, chồng cũ của Mel B, đấu tranh đòi giành quyền nuôi con gái Madison, 7 tuổi, sau khi vợ cũ bị tố nghiện rượu.

Mel B đệ đơn ly dị Stephen từ tháng 4 năm ngoái và suốt hơn một năm qua, cặp đôi vẫn chưa thể thống nhất được việc phân chia quyền nuôi con. Mel B và Stephen từng chung sống 10 năm và có một cô con gái ruột, Madison, 7 tuổi. Cặp đôi liên tục “bóc mẽ” tật xấu của nhau trước tòa và công chúng trong suốt 1 năm qua. Mel B khẳng định chồng cũ bạo hành, đầu độc cô bằng ma túy và tiêu tiền của cô. Trong khi Stephen tố Mel B nghiện rượu, sex và là mối nguy hiểm với các con.

Updegraff, 59 tuổi, vú em cũ của gia đình Mel B, đã nói với tòa rằng, Mel B là người mẹ tệ hại nhất thế giới và có thể gây ảnh hưởng xấu tới bọn trẻ. Người này tố cựu thành viên nhóm Spice Girls đã có quan hệ với hàng chục đàn ông kể từ khi ly dị chồng vào tháng 12 năm ngoái. Trong số những người Mel B từng hò hẹn còn có thầy giáo dạy piano của con, một lái xe, một nhà làm tóc và cả những người đàn ông cô vô tình gặp tại quán ăn… Người này còn khẳng định Mel B vài lần bỏ mặc các con ở nhà với những người đàn ông xa lạ.

Dù bị tố cáo nghiện rượu và có khả năng bị tước quyền nuôi con, Mel B vẫn rất vui vẻ và lạc quan khi tới tòa ngày 4/9.

Updegraff lo lắng cho sự an toàn của ba đứa trẻ. “Tôi tin rằng, bọn trẻ cần sự giúp đỡ và bảo vệ. Chúng thực sự đang sống rất nguy hiểm. Tôi không tin bọn trẻ được an toàn khi sống với mẹ”, ông nói. Ông còn kể rằng, nữ ca sĩ 43 tuổi thường xuyên tiêu thụ một lượng rượu mạnh lớn và say tại nhà.

Trong phiên tòa hồi tháng 8 vừa rồi, Mel B đã được yêu cầu chi cho chồng cũ 15 nghìn USD mỗi tháng tới năm 2020. Ngoải ra, cô còn phải thanh toán 350 nghìn USD án phí và hỗ trợ chồng cũ 5 nghìn USD mỗi tháng để nuôi con gái Madison. Vào ngày 17/9 tới đây, cặp đôi sẽ tiếp tục gặp nhau ở tòa.

Mi Vân

Theo DM