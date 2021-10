Megan Fox quay phim mới cùng "người vận chuyển"

Dân trí Cánh săn ảnh đã thấy người đẹp gợi cảm Megan Fox xuất hiện tại trường quay phim "bom tấn" Expendables phần 4 cùng hai nam diễn viên đình đám Jason Statham và Sylvester Stallone.

Ngày 17/10, cánh săn ảnh đã thấy người đẹp phim Robot đại chiến Megan Fox xuất hiện tại trường quay bộ phim mới Expendables phần 4 cùng hai nam diễn viên đình đám Jason Statham và Sylvester Stallone.

Megan Fox diện đồ thể thao đơn giản, tay cầm tập kịch bản và đi cùng trợ lý trong khi hai nam diễn viên kỳ cựu Jason Statham và Sylvester Stallone đã hóa trang thành nhân vật của mình và thực hiện nhiều cảnh quay hành động trên đường phố London, Anh quốc.

Megan Fox xuất hiện tại trường quay phim Expendables 4.

Đầu tháng 10, nam diễn viên 54 tuổi Jason Statham đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân rằng anh sẽ quay phần 4 của phim "bom tấn" Expendables cùng với dàn diễn viên mới. Các ngôi sao mới của phim này gồm có Megan Fox, Andy Garcia, Tony Jaa và Rapper 50 Cent.

Megan đóng phim cùng "người vận chuyển" Jason Statham...

The Expendables phần một ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010. Đạo diễn kiêm người viết kịch bản, diễn viên chính là "Rambo" Sylvester Stallone. Bộ phim có kinh phí thực hiện 80 triệu USD đã mang về cho nhà sản xuất 275 triệu USD doanh thu phòng vé.

Lý Liên Kiệt, Jason Statham và Sylvester Stallone là những nhân vật đã quen thuộc với khán giả qua ba phần phim ăn khách The Expendables. Giờ đây, ở tuổi 75, ngôi sao cơ bắp Sylvester Stallone vẫn tự tin đóng phim hành động cùng các "đàn em" của mình.

... và ngôi sao U80 Sylvester Stallone - người nổi tiếng với vai Rambo.

Đạo diễn của The Expendables 4 là Scott Waugh. "Người vận chuyển" Jason Statham tham gia không chỉ trong vai trò diễn viên chính mà còn là nhà sản xuất. Phim đã phải hoãn lịch quay nhiều lần do dịch Covid-19. The Expendables 4 dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2022.

