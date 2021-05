Mê mẩn ngắm đôi chân dài 1m10 của "tiểu hoa đán" Quan Hiểu Đồng

Dân trí Quan Hiểu Đồng sở hữu chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài tới 1m10. Cô được xem là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc hiện tại.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quan Hiểu Đồng khiến fan "đứng ngồi không yên" khi đăng tải loạt ảnh mới nhất. Mỹ nhân 9x của màn ảnh Hoa ngữ diện đầm đỏ ôm sát khoe thân hình cân đối và đặc biệt là đôi chân dài cực phẩm.

"Mỹ nhân sở hữu đôi chân đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc" tạo dáng gợi cảm và cuốn hút như một người mẫu chuyên nghiệp. Ngay lập tức, loạt ảnh của cô đã gây bão cộng đồng mạng và nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Dù sở hữu dáng vóc thanh mảnh nhưng Quan Hiểu Đồng không khiến người đối diện có cảm giác gầy gò. Phong cách thời trang trẻ trung và hiện đại cũng giúp Quan Hiểu Đồng "ghi điểm". Cô kết hợp chiếc váy cúp ngực nữ tính với đôi giày sneaker cá tính.

Quan Hiểu Đồng khiến fan "phát sốt" với loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân.

Ngôi sao 9x khoe đôi chân cực phẩm siêu thon và dài.

Quan Hiểu Đồng thuộc lớp diễn viên trẻ tài năng và triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Khi còn nhỏ, Quan Hiểu Đồng đã tham gia hàng loạt phim lớn nhỏ như Phường tơ lụa, Tái sinh duyên, Vô cực, If You Are The One 2, Khổng Tử Xuân Thu... Cô được truyền thông Trung Quốc gọi là "con gái quốc dân" và là một trong tứ tiểu hoa đán của Trung Quốc cùng Trịnh Sảng, Dương Tử và Châu Đông Vũ.

Quan Hiểu Đồng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ nhỏ, cô đã tiếp cận các hoạt động của làng giải trí. Mỹ nhân 9x cũng có thành tích đáng kể trong làng giải trí khi được mời tham gia nhiều sự kiện quốc tế và là gương mặt thường xuyên trên phương tiện truyền thông Hoa ngữ. Bên cạnh khả năng diễn xuất, vẻ ngoài xinh đẹp đậm chất Á Đông của Quan Hiểu Đồng cũng giúp cô ghi điểm.

Không chỉ nổi tiếng và xinh đẹp, Quan Hiểu Đồng còn là cô gái thông minh. Cô từng là thủ khoa chuyên ngành tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm 552, vượt điểm chuẩn của sinh viên khối khoa học xã hội chuyên ngành nghệ thuật tới 206 điểm.

Nữ diễn viên 9x làm quen với nghệ thuật từ khi còn nhỏ.

Năm 2015, Quan Hiểu Đồng tham gia bộ phim Tai trái (The Left Ear), phim đầu tiên Tô Hữu Bằng làm đạo diễn. Với vai diễn này, cô đã đoạt giải Nữ diễn viên tiềm năng nhất tại lễ trao giải Bạch Dương Vàng tại LHP Quốc tế Macau. Một năm sau đó, cô đảm nhiệm vai nữ chính trong phim Người đàn ông tốt (To Be A Better Man). Phim không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn giúp cô gặt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan Truyền hình Thượng Hải năm 2016.

Đến nay, nữ diễn viên 9x đã góp mặt trong khoảng 100 bộ phim, một con số không nhỏ với một nữ diễn viên chưa đầy 30 tuổi. Năm 2021, cô gây chú ý khi tham gia bộ phim Shadow của đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu.

Quan Hiểu Đồng là nữ nghệ sĩ trẻ nhất Trung Quốc được dựng tượng sáp tại Bảo tàng Madame Tussauds ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Nữ diễn viên 9x rất đắt sô sự kiện và là gương mặt đại diện của các nhãn hiệu.

Tháng 5/2021, ngôi sao đa tài Quan Hiểu Đồng còn xuất bản cuốn sách mang tựa đề Not Know The Taste. Trong cuốn sách mới, Quan Hiểu Đồng đề cập tới nhiều vấn đề của làng giải trí hiện nay như con đường diễn xuất của chính mình, thời kỳ học trung học, hy vọng về tương lai hay sự hỗn loạn trong nền giải trí hiện nay.

Nữ diễn viên trẻ còn nhấn mạnh tới nạn bạo lực mạng xã hội trong cuốn sách của mình. Cô giải thích rằng, những lời bình luận trên mạng thật bất công và từng có tính sát thương mạnh mẽ với những cô gái trẻ mới làm nghề, còn non nớt kinh nghiệm sống như cô. Nhưng mẹ cô đã dạy rằng, đừng quan tâm tới những gì người khác nói mà nên tập trung vào những mục tiêu của chính mình.

Quan Hiểu Đồng tham dự một sự kiện ở Trung Quốc, tháng 5/2021.

Danh tiếng và nhan sắc giúp nữ diễn viên 24 tuổi được nhiều nhãn hiệu tin dùng và là khách mời thường xuyên tại các sự kiện. Nữ diễn viên trẻ là một hình mẫu ngoan của làng giải trí khi duy trì một cuộc sống không scandal, chăm chỉ làm nghề và trau dồi khả năng diễn xuất. Hiện tại, Quan Hiểu Đồng tập trung phần lớn thời gian cho sự nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp đầy triển vọng, Quan Hiểu Đồng còn gây chú ý với chuyện tình cùng nam ca sĩ nổi tiếng Lộc Hàm. Cặp tình nhân trẻ đã ở bên nhau được 4 năm nhưng ít khi khoe tình cảm nên liên tục vướng tin đồn chia tay. Song, theo một số nguồn tin thân cận, Quan Hiểu Đồng và bạn trai vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Quan Hiểu Đồng đang hò hẹn với nam ca sĩ "hot" nhất Trung Quốc - Lộc Hàm. Cặp đôi đã ở bên nhau 4 năm.

Mi Vân

Theo QQ