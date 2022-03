Mẹ Kim Kardashian bị chỉ trích vì khoe phòng bát đĩa hàng chục nghìn USD

Bà Kris Jenner đang vấp phải những chỉ trích nặng nề vì khoe phòng chứa bát đĩa trị giá ước chừng 20.000 USD với ấm trà Gucci 640 USD và bộ đồ ăn Hermès trị giá 550 USD.

Bà Kris Jenner dự sự kiện cùng các con (Video: WMTV).

Người quản lý của gia đình Kardashian đã chia sẻ những hình ảnh về căn phòng được bài trí hoàn hảo chứa đầy những món đồ sứ đắt tiền, sang trọng và sành điệu. Nhiều món đồ sứ còn in hình các thành viên trong gia đình. Căn phòng được mô tả như một bảo tàng thu nhỏ với hệ thống đèn chiếu cầu kỳ cho từng khu vực trưng bày.

Bà Kris Jenner bị chỉ trích vì khoe phòng đựng bát đĩa (Ảnh: Instagram).

Sau khi những hình ảnh về phòng chứa bát đĩa của bà Kris Jenner được chia sẻ trên mạng, bà đã bị nhiều người dùng mạng xã hội chế giễu không thương tiếc. Họ nhận xét đây là sự lố bịch và "làm quá".

Một người bình luận: "Tôi không thể không nghĩ về những người vô gia cư đang không có bất cứ thứ gì để ăn". Người khác thì nói: "Điều này thực sự đáng buồn. Đang có rất nhiều người chết đói". Một người nhận xét: "Vẫn còn trẻ em chết đói nhưng lại có người sưu tập bát đĩa".

Bên cạnh những bình luận tiêu cực cũng có nhiều người khen bà Kris Jenner có căn phòng đẹp mắt. Một người viết: "Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ áp dụng vào việc xây dựng ngôi nhà của tôi".

Bà Kris Jenner, 66 tuổi chuyển đến dinh thự trị giá 20 triệu USD ở Hidden Hills, California, Mỹ vào tháng 11 năm 2021. Biệt thự mới của bà Kris Jenner được xây dựng sát nhà con gái bà - Khloe Kardashian. Hai biệt thự còn có chung sân vườn rất rộng rãi.

Bà Kris Jenner và bạn trai có cuộc sống sang chảnh (Ảnh: Getty Images, Instagram).

Trong những năm gần đây, bà Kris Jenner và các con trở nên vô cùng nổi tiếng và thành công. Ngoài show truyền hình thực tế ăn khách, gia đình Kardashian - Jenner còn kiếm bộn tiền từ công việc kinh doanh.

Bà Kris Jenner - "chị đại" của gia đình Kardashian sở hữu khối tài sản ước chừng 190 triệu USD. Bà Kris nhận lương "khủng" từ các con với tư cách là người quản lý chính thức. Bà Kris cũng đóng vai trò là nhà sản xuất show truyền hình của gia đình Keeping Up with the Kardashians trong nhiều năm. Gần đây bà Kris còn lấn sân kinh doanh hóa mỹ phẩm và cũng bước đầu gặt hái thành công.

Kim Kardashian là cô con gái giàu có nhất của bà Kris Jenner. Người đẹp "siêu vòng ba" vừa chính thức gia nhập câu lạc bộ "tỷ đô". Khối tài sản của Kim Kardashian ở mức 800 triệu USD vào tháng 10 năm 2020 và lên tới hơn một tỷ USD vào năm 2021.

Kim Kardashian kiếm bộn tiền từ việc kinh doanh thời trang, mỹ phẩm. Cô cắt giảm chi phí quảng cáo nhờ việc quảng bá ngay trên trang Instagram cá nhân của mình. Người đẹp "siêu vòng ba" có cuộc sống xa hoa đáng ngưỡng mộ. Kim Kardashian là tỷ phú và chồng cũ của cô - Kanye West cũng vậy, cặp đôi mới chia tay và Kim hiện dồn sức cho việc kinh doanh cũng như chăm sóc bốn đứa con nhỏ.

Ngoài Kim Kardashian, Kylie Jenner cũng áp sát cột mốc tỷ phú đô la dù chưa đầy 25 tuổi. Các thành viên khác trong gia đình nổi tiếng này cũng sở hữu khối tài sản từ hàng chục tới hàng trăm triệu USD.

Bà Kris Jenner không chỉ thành công trong việc kinh doanh và phát triển thương hiệu gia đình mà còn gây chú ý với cuộc sống tình cảm riêng tư sau khi bà hẹn hò với "phi công trẻ" kém 25 tuổi - Corey Gamble. Cặp đôi gắn bó từ năm 2014 và Corey Gamble không hề nổi tiếng, giàu có.

Kris Jenner hạnh phúc bên bạn trai Corey Gamble (Video: Maximo TV).

Mới đây khi trả lời phỏng vấn, bà Kris Jenner đã dành nhiều lời nhận xét ngọt ngào về bạn trai trẻ của mình. Mẹ cô Kim nói, bà và "bồ" trẻ có mối quan hệ nhiều cảm xúc: "Tôi nghĩ đó là phản ứng hóa học. Đó là sự bùng nổ giữa hai chúng tôi. Corey là một chàng trai thực sự tuyệt vời. Corey là người mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống của tôi và yêu thương các con của tôi. Mọi thứ đều rất tuyệt và tôi nghĩ việc chúng tôi gặp nhau là định mệnh".

Corey Gamble không chỉ chiếm được trái tim của bà Kris Jenner - người từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà anh còn rất được lòng các con của bạn gái. Các con gái của bà Kris Jenner đều khen bạn trai của mẹ chu đáo, yêu thương mẹ mình thật lòng. Corey Gamble thường xuyên xuất hiện trong show truyền hình thực tế về gia đình của bạn gái. Hình ảnh của anh hiện lên là người đàn ông chu đáo, cư xử đúng mực, điềm tĩnh và dễ gần.

Bà Kris Jenner từng chia tay bạn trai trẻ vào năm 2017 sau 3 năm gắn bó nhưng cặp đôi nhanh chóng tái hợp. Mối quan hệ của họ hiện vẫn bền vững sau gần 8 năm và Corey Gamble đã được coi là thành viên chính thức của gia đình Kardashian - Jenner giàu có và danh tiếng.