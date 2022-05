Mê đắm dáng vóc người đẹp 20 tuổi, cao 1,87 m

Ava Michella sinh năm 2002 là diễn viên, người mẫu kiêm vũ công nổi tiếng nước Mỹ. Cô từng tham gia hai chương trình truyền hình ăn khách là So You Think You Can Dance và Dance Moms. Gần đây, người đẹp cao 1,87 m gây ấn tượng khi thủ vai chính trong bộ phim mang tên Tall Girl chiếu trên kênh Netflix.

Ava Michelle duyên dáng dự sự kiện tại Mỹ (Video: Maximo TV).

Ava Michella sinh ra và lớn lên ở Fenton, Michigan, Mỹ. Cô từng theo học tại một học viện múa do mẹ cô sáng lập. Sau đó, cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhờ show truyền hình nói về các vũ công nhí mang tên Dance Moms. Ava tham gia chương trình này từ năm 2013 - 2017.

Michelle đã được đào tạo bài bản về múa đương đại, ba lê, jazz và khiêu vũ thể thao. Nhờ chiều cao nổi bật, Ava còn là người mẫu và cô từng xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York (Mỹ).

Ava Michella xinh đẹp và quyến rũ (Ảnh: Instagram).

Với nhan sắc xinh đẹp và chiều cao nổi bật, Ava Michella hiện là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ava Michella cũng là hot girl trên mạng xã hội Instagram với gần 2 triệu lượt theo dõi trang cá nhân.

Ava Michella chia sẻ, ngày còn đi học, cô khổ sở vì chiều cao quá "bất thường" so với bạn bè. Ava Michella cao 1,87 m từ khi mới 16 tuổi và cô thường bị bạn bè chế giễu vì dáng vóc "quá khổ".

Trong nhiều năm sau đó, khi Ava Michella trở nên nổi tiếng thì cô vẫn không thực sự tự tin và cảm thấy thoải mái với chiều cao của mình. "Tôi không nghĩ vấn đề thực sự của tôi chỉ là chiều cao, tôi nghĩ nó là vấn đề về sự tự tin vào bản thân", Ava Michella cho biết.

Michelle chia sẻ, sau một thời gian, cô đã vượt qua sự dè dặt về việc hẹn hò với những chàng trai thấp hơn và cô cũng có trải nghiệm vui vẻ khi làm việc với những anh chàng thấp hơn cô.

"Tôi từng gặp diễn viên nổi tiếng Anthony Anderson ở hậu trường lễ trao giải Teen Choice. Chúng tôi chụp ảnh chung và theo thói quen, tôi hơi cúi người xuống một chút nhưng anh ấy đã nói với tôi rằng: "Em cứ thẳng người lên, đứng thật thoải mái. Như vậy sẽ rất đẹp". Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi và sau đó, tôi luôn biết ơn Anthony Anderson", Ava Michella chia sẻ.

Ava Michella sở hữu chiều cao ấn tượng 1,87 m (Ảnh: Instagram).

Sau nhiều năm tham gia làng giải trí, Ava Michelle luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ để khẳng định bản thân, củng cố sự tự tin cho mình nhưng như cô nói, cô cũng luôn có cảm giác lo lắng và bất an. "Mỗi người đối phó với lo lắng một cách khác nhau và cách thể hiện sự lo âu của mỗi người cũng đều khác nhau. Có nhiều lần tôi gần như ngất đi vì thở quá mạnh", Ava tiết lộ

Gần đây Ava Michelle đóng vai Jodi trong bộ phim Tall Girl của kênh Netflix. Bộ phim kể về cuộc sống của một nữ sinh trung học cao hơn các bạn cùng lớp và thường bị chế giễu vì chiều cao của mình. Michelle cho biết, chính nhờ tham gia bộ phim này mà cô đã yêu chiều cao của chính mình.

Ava Michelle chia sẻ: "Đây là một bộ phim về một cô gái cao lớn và vì thế, nó sẽ liên quan đến những cô gái có chiều cao "khủng". Tuy nhiên, đây cũng là bộ phim nói về bất cứ ai có cảm giác không an toàn vì họ khác biệt.

Ava Michelle khoe dáng nuột nà (Video: WMTV).

Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự yêu chiều cao của mình cho đến khi tôi tham gia bộ phim này. Tôi từng rất tự ti. Tôi sẽ tự pha trò về chiều cao của mình để không ai có thể nói về việc đó trước tôi".

Là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ, vũ công và như Ava Michelle nói, khiêu vũ là một trong những đam mê lớn nhất của cô. Gần đây cô đã học cách biến chiều cao thành lợi thế của mình. Tuy nhiên, người đẹp vẫn gặp chút khó khăn khi phải kết hợp các vũ công thấp bé hơn cô.