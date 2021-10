MC "Thần tượng âm nhạc Mỹ" ra phố cùng bạn gái kém 23 tuổi

Dân trí Cánh săn ảnh đã thấy MC 46 tuổi Ryan Seacrest và bạn gái 23 tuổi Aubrey Paige xuất hiện trên đường phố New York, Mỹ ngày 10/10. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi này lộ diện bên nhau.

Hôm 10/10, cánh săn ảnh đã thấy MC cuộc thi American Idol Ryan Seacrest và bạn gái kém 23 tuổi Aubrey Paige xuất hiện trên đường phố New York, Mỹ. Đây là lần hiếm hoi thợ săn ảnh thấy Ryan Seacrest sánh đôi Aubrey Paige ở nơi công cộng.

Nam MC U50 và bạn gái trẻ đều mặc đồ thể thao đơn giản khi ra phố. Cặp đôi vừa đi vừa trò chuyện khá vui vẻ.

MC Ryan Seacrest ra phố cùng bạn gái mới Aubrey Paige.

Ryan Seacrest và Aubrey Paige mới hẹn hò từ tháng 6 vừa qua. Trước đó, nam MC giàu có nổi tiếng nước Mỹ chia tay bạn gái Shayna Taylor vào năm ngoái.

Theo tạp chí US Weekly, Ryan Seacrest rất hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm mới. Anh thậm chí đã gặp gia đình của Aubrey và được gia đình bạn gái mới quý mến.

Một nguồn tin tiết lộ với US Weekly: "Ryan đã gặp gia đình của Aubrey. Họ thấy anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Ryan và Aubrey rất hạnh phúc bên nhau và giữ mối quan hệ của họ rất riêng tư".

MC Ryan Seacrest nổi tiếng giàu có và đào hoa.

MC Ryan Seacrest và bạn gái cũ Shayna chia tay lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng vào tháng 6 năm ngoái. Vào thời điểm đó, một người trong cuộc cho biết: "Ryan và Shayna đã quyết định kết thúc mối quan hệ tình cảm một cách thân thiện. Họ vẫn coi nhau là những người bạn tốt, những người ủng hộ lớn nhất của nhau và sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian bên nhau".

Ryan Seacrest chia tay Shayna Taylor

MC cuộc thi "Thần tượng âm nhạc Mỹ" từng hẹn hò với nhiều cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhưng chưa bao giờ kết hôn. Ryan Seacrest là một trong những MC hàng đầu nước Mỹ và anh sở hữu khối tài sản "khủng" lên tới 450 triệu USD.

Ryan Seacrest là người dẫn chương trình được yêu thích với show truyền hình Live with Kelly and Ryan, American Idol và On Air with Ryan Seacrest.

Từ năm 2006, Seacrest trở thành người dẫn chương trình và điều hành sản xuất của show truyền hình chào năm mới ăn khách New Year Rockin 'Eve - chương trình phát sóng hàng năm từ quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ.

Seacrest nhận được nhiều đề cử giải Emmy cho vai trò MC của chương trình American Idol từ năm 2004 đến 2013, và năm 2016. Anh đã giành được một giải Emmy cho vai trò nhà chương trình Jamie Oliver's Food Revolution năm 2010. Năm 2018, Seacrest nhận được đề cử cho Người dẫn chương trình giải trí xuất sắc nhất.

Ryan Seacrest lịch lãm trên thảm đỏ

Vĩnh Ngọc

Theo DM