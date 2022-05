MC Phí Linh: "Thu nhập của tôi không đủ để mua tất cả các món hàng hiệu"

Mc Phí Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Con đường đi của tôi luôn đủ ngọt và đắng"

Bạn nghĩ đâu là yếu tố khiến mình được chọn là MC chính của sự kiện khai mạc SEA Games 31?

- Tôi nghĩ mình may mắn, và cảm giác như là mình đã yêu nghề, say nghề, thì nghề không phụ. Tôi thấy mình được "thương" khi vào vị trí này. Tôi nói với các cộng sự của mình trong Ban Tổ chức như vậy. Các anh chị có lẽ cảm nhận được tâm huyết và sự trăn trở không ngừng phải làm tốt hơn trong mỗi chương trình tôi tham gia. Tôi cũng là một biên tập viên mảng Văn hóa và nghệ thuật ở Đài truyền hình Việt Nam suốt hơn 10 năm rồi. Tôi quan sát và làm việc bằng con mắt của cả người đứng bên trong cánh gà và bên ngoài sân khấu.

Cùng với MC Đức Bảo, bạn có tự tin mình là MC song ngữ hàng đầu?

- Tôi chỉ là người luôn cố gắng, cố gắng hết sức mình. Về trình độ có nhiều người còn giỏi hơn tôi, Đức Bảo cũng là người mà tôi đã đồng hành trên sân khấu song ngữ kể từ khi hai người mới đi dẫn, tôi luôn học hỏi anh ấy nhiều.

SEA Games là một chương trình lớn, bạn đã chuẩn bị những gì trong một thời gian ngắn như vậy?

- SEA Games là một chương trình mang tính biểu tượng và đòi hỏi độ chính xác cao. Về nội dung, nhóm kịch bản đã phải không ngừng trau chuốt câu chữ sau mỗi góp ý của Hội đồng nghệ thuật. Mỗi ngày tôi lại tiếp cận với 1 kịch bản gọn gàng tinh tế hơn, đồng nghĩa với việc tôi phải học lại từ đầu. 3 đêm tổng duyệt là 3 đêm miệt mài của hơn 1000 con người, ngày nào chúng tôi cũng làm việc trên sân từ 6 - 10h tối.

Về trang phục, tôi chọn áo dài truyền thống có điểm nhấn áo khoác cách điệu hình ảnh chim phượng, do nhà thiết kế Thủy Nguyễn sáng tạo, và rất may mắn được diện thêm 1 chiếc váy dạ hội nằm trong BST Pre-Fall 2021 của thương hiệu Elie-Saab, tại store ủy quyền của hãng này ở Việt Nam. Một thiết kế của NTK Việt Nam, một thiết kế mang thương hiệu quốc tế và cả hai đều có những biến tấu mới mẻ mang tinh thần hội nhập, tôi nghĩ đó là câu chuyện cần được kể tại SEA Games, để bạn bè thế giới thấy một phần hình ảnh Việt Nam quen thuộc mà đầy mới mẻ.

MC Phí Linh chia sẻ được dẫn khai mạc SEA Games là niềm vinh dự và may mắn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bạn ngẫm đâu là bước ngoặt đưa bạn đến với vị trí hôm nay?

- Tôi không có một bước ngoặt cụ thể, vì con đường làm nghề của tôi là cả hành trình nỗ lực liên tục. Nhưng tôi luôn nhớ vài cột mốc đặc biệt trong cuộc đời người dẫn chương trình của mình: Lần đầu tiên Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội năm 2016, tôi dẫn song ngữ trước 1000 khán giả, liên tục 5 ngày.

Cột mốc tiếp theo là những đêm chung kết của các cuộc thi The Voice được truyền hình trực tiếp vào các năm 2018; 2019 tôi dẫn mà không cầm kịch bản. Cũng trong 2 năm này tôi được mời sang Hàn Quốc dẫn cho lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, dẫn chương trình cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Leeteuk tại Việt Nam. Một tiền đề khác và cũng là một sự chuẩn bị vững vàng cho tôi trước SEA Games 31 lần này, là việc dẫn song ngữ trong lễ khai mạc và bế mạc của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong hai năm liền trước khi Covid-19 ập đến.

Tôi cũng nhớ tới Haniff - Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam, nơi tôi bị báo chí dập tơi bời vì dẫn thiếu tinh tế năm 2014, Liên hoan xiếc Quốc tế - tôi vừa ra sân khấu đã ngã ngựa lộn nhào đập đầu xuống năm 2012, Wechoice 2017 - khi tôi cõng hơn 4 tiếng kịch bản nặng trĩu với đôi chân đứng mỏi rã rời. Tôi nhớ hết, con đường đi của tôi luôn đủ ngọt và đắng.

Và khi nhìn lại có bao giờ bạn nản lòng và muốn từ bỏ?

- Chưa bao giờ.

MC Phí Linh phỏng vấn John Legend (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thu nhập của tôi không đủ để mua tất cả các món hàng hiệu"

Bạn là một trong những MC của VTV đắt show sự kiện, chương trình. Chắc cát-sê cũng không ít?

- Thật ra tôi không đắt show như lời đồn. Một tháng chỉ có một vài sự kiện, tôi không phải là người chạy show năng suất, mà chỉ phù hợp cho một số dạng chương trình và nhãn hàng nhất định. Tôi chủ yếu bận rộn bởi lịch đồng hành với các nghệ sĩ, những người anh em bạn bè của tôi mỗi khi họ có sản phẩm mới hoặc các sự kiện văn hóa hướng tới cộng đồng. Cát-sê đôi khi chỉ đủ tiền mua vé máy bay. Nhưng tôi vui vì được thiên di với nghệ thuật và những điều đẹp đẽ.

Các nữ MC, BTV của VTV thường xuất hiện với phong cách sành điệu và hàng hiệu. Phí Linh có phải tín đồ của hàng hiệu? Phong cách cá tính của bạn trên sân khấu phải chăng đó cũng là ngoài đời?

- Trên sân khấu cá tính bao nhiêu thì ngoài đời tôi giản dị bấy nhiêu. Các bạn tôi còn yêu cầu tôi phải trang điểm khi đi ra đường, không thì xuề xòa quá.

Nhưng kể cả khi không phải là một Phí Linh cá tính trên sân khấu, tôi vẫn có những sở thích ăn mặc riêng, trang phục đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn, chi tiết nổi bật, tone màu cơ bản hoặc earthy cuốn hút tôi. Tôi cũng thích những món đồ đẹp, bất kể là hàng hiệu hay hàng thường, nhưng thu nhập của tôi thì không đủ để mua tất cả các món hàng hiệu đắt tiền. Tôi mua vừa phải, lâu lâu có thêm món quà tặng cho bản thân.

"Trên sân khấu cá tính bao nhiêu thì ngoài đời tôi giản dị bấy nhiêu", MC Phí Linh nói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở xã hội hiện đại, chúng ta vẫn thường trách bậc phụ huynh không dành đủ thời gian cho con cái. Bản thân bạn và chồng cùng làm báo, là những người rất bận rộn. Bạn đã phải sắp xếp như thế nào để bù đắp cho con?

- Tôi bắt đầu lo lắng về điều đó khi con gái nhỏ của tôi chuẩn bị bước vào tuổi lên ba với khủng hoảng nói không với mọi thứ: "Con không muốn mẹ đi làm đâu, con chỉ muốn mẹ ở nhà với con thôi". Chính vì thế mà hai vợ chồng tôi phải sắp xếp phân chia công việc thật sự khoa học.

Tôi rất may mắn vì được chồng ủng hộ cho mọi hoạt động, còn mình thì cố gắng chu toàn trong khả năng có thể. Chồng tôi có thể thay tôi làm mọi thứ trong việc chăm sóc con cái. Chỉ có nấu nướng, đi chợ, sắp xếp đồ đạc trong nhà là đặc quyền của tôi. May mà anh cũng khá dễ tính. Tôi hay bày bừa quần áo, anh cũng không nói gì. Chồng tôi bảo khả năng lớn nhất của anh ấy là ăn được tất cả những món tôi nấu (cười). Không biết nên vui hay buồn nhưng tôi thấy mình đang bình an.

Có câu "Đằng sau thành công của người đàn ông" luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng với vợ chồng Linh thì ngược lại?

- Trong thành công của mỗi chúng tôi đều có nhau.

"Tôi thấy mình đang bình an" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mẹ dạy tôi: "Con nhịn một chút để chồng thương hơn""

Để nói ngắn gọn về hôn nhân hiện tại của mình, bạn sẽ nói gì?

- Tôi yêu tự do, sống cho bản thân mình đã lâu. Bước vào hôn nhân, tôi phải cố gắng nhiều. Nên có được hạnh phúc hôm nay, tôi thật sự thấy mình may mắn.

Điều gì ở ông xã khiến bạn yêu và không thích nhất?

- Tôi yêu chồng ở nhiều điểm: Sự vô tư, nhân hậu, nhiệt thành, dám nghĩ lớn. Anh cũng giống tôi ở chỗ luôn không ngừng cố gắng. Điểm tôi không thích nhất ở anh chắc là sự cứng nhắc. Cuộc sống cần nhìn nhiều chiều. Cũng có thể cái chiều anh thấy đôi khi tôi lại không thấy, nên không phải lúc nào cũng hòa hợp đâu. Điểm không thích thứ hai là anh không thích tập thể dục. Cái này phải cực lực lên án để thay đổi vì sức khỏe.

Cuộc sống gia đình không tránh khỏi những lúc cơm không lành cảnh chẳng ngọt. Những lúc đó ai là người làm lành?

- Chồng tôi vô tư hồn nhiên và giận gì thì không nói không rằng. Tôi thì khác, giận mấy thì giận vẫn "cố tỏ ra là mình ổn", rồi vun vén dần. Chắc tôi là người nhịn giỏi hơn. Trước tôi không thế đâu, nhưng lấy chồng xong tôi nghe và thấm lời bà dạy: "Con nhịn một chút để chồng thương hơn"!

Phí Linh luôn cho thấy bản thân mình là người tích cực và tràn đầy năng lượng. Vậy mỗi khi có cảm xúc tiêu cực thì bạn giấu nó ở đâu?

- Tôi không giấu những cảm xúc tiêu cực. Mặt tôi dài như cái bơm mỗi khi buồn. Nhưng tôi không mang điều đó lên mạng xã hội. Tôi cũng không phải kiểu người giận là phải xả rủa, đập phá, hoặc ăn uống tiêu khiển.

Tôi nghiền ngẫm nỗi buồn một cách từ từ trong từng quan sát đời thường, và luôn thấy mình mong manh lãng đãng một chút bên cạnh phần ý chí mạnh mẽ mà mọi người vẫn thấy. Tôi giữ sự mong manh ấy để thăng hoa hơn trên sân khấu dẫn chương trình, hoặc để khi trò chuyện, có thể đồng cảm hơn với nhân vật. Tôi dễ rơi nước mắt trước cái đẹp và cả sự khổ đau.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!