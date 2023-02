MC Ngô Mai Phương: "Cuộc sống hiện tại phải cảnh giác "tiểu tam""

Ngô Mai Phương (SN 1997, quê ở Hải Phòng) là một nữ MC "quen mặt" với nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Ngày xưa chill phết… Trước đây, cô từng giành vị trí Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam.

Nữ MC sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như "nàng thơ" cùng lối dẫn dắt vui vẻ, hoạt bát. Thời điểm hiện tại, khi thủ vai Yến trong bộ phim truyền hình "Đừng làm mẹ cáu", cô nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trò chuyện với PV Dân trí, Mai Phương đã bộc lộ cảm xúc thật về nhân vật của mình.

Lần thứ hai được đóng cặp với Bình An sau bộ phim "Yêu hơn cả bầu trời", cảm xúc của Mai Phương như thế nào?

- Hai anh em chúng tôi đã có nhiều cơ hội được đóng phim, quay TVC cùng nhau. Vì thế, khi được đóng cặp một lần nữa với anh Bình An trong "Đừng làm mẹ cáu", tôi dễ bắt nhịp với đoàn phim. Là một diễn viên chuyên nghiệp, anh cũng hướng dẫn, trao đổi cụ thể với tôi trước khi vào những cảnh quay. Tuy nhiên, ở "Yêu hơn cả bầu trời", tôi có nhiều phân đoạn với anh Thanh Sơn hơn anh An.

Mai Phương từng phản ứng rất mạnh mẽ về "tiểu tam" trên mạng xã hội nhưng trong "Đừng làm mẹ cáu", chính bạn lại phải hóa thân thành "người thứ ba". Vậy, bạn có gặp nhiều khó khăn trong quá trình quay phim?

- Đúng, tôi từng phản ứng rất mạnh về "tiểu tam". Thú thực, tôi rất ghét "người thứ ba" chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Bởi vậy, khi được chọn vào vai này, cá nhân tôi cảm thấy khá khó khăn. Những buổi quay đầu, một cảnh quay phải làm đi làm lại hơn chục lần. Hơn nữa, vì giọng nói bình thường của tôi khỏe khoắn, hào sảng còn trong vai diễn của Yến lại cần sự thảo mai. Khi diễn, tôi phải cố gắng sửa giọng. Ấy vậy mà, cảnh quay nào cũng phải quay lại ít nhất 3 lần (cười).

Tạo hình vai Yến của MC Ngô Mai Phương trong bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: VTV).

Chia sẻ một cách khách quan, bạn thấy nhân vật Yến là người như thế nào?

- Từ góc nhìn của tôi, nhân vật Yến là một người phụ nữ khá ích kỉ. Cô ta lý giải vì gia đình mình phá sản, thiếu nợ nên bản thân phải chấp nhận đi lấy chồng. Tới khi ly hôn, cô ta bỏ lại con để chồng nuôi và tìm đến người yêu cũ, nay đã trở thành bố. Yến đang cố gắng cướp một người bố của một cậu con trai nhỏ. Đối với tôi, kiểu phụ nữ tỏ ra đáng thương, yếu đuối và cố trở nên ngọt ngào, quyến rũ những người đàn ông có ràng buộc gia đình thật mưu mô, thâm hiểm.

Trong cuộc sống hiện tại, có khi nào Phương phải đề phòng tiểu tam chưa?

- Tính cách của nhân vật Yến gần giống với nhiều "tiểu tam" ngoài đời: nhẹ nhàng và dịu dàng. Trong khi đó, đàn ông lại yêu "bằng tai", "mật ngọt chết ruồi" mà. Tôi nhận thấy cuộc sống bây giờ luôn phải cảnh giác với sự xuất hiện của nhóm người này. Và rất may, cuộc sống hiện tại của vợ chồng tôi chưa có sự xuất hiện của ai cả. Những kiểu phụ nữ như Yến trong xã hội hiện đại không thiếu. Họ bất chấp "tấn công" người đàn ông mình thích dù đã có gia đình hay chưa.

Trong chuyện ngoại tình, chúng ta phải trách cả hai, trách "tiểu tam" một phần nhưng chồng đáng trách gấp 10 lần. Trong những trường hợp như vậy, người đàn ông phải bản lĩnh, biết chọn gia đình, biết đặt lên bàn cân đâu là điều quan trọng nhất với mình. Có như thế, họ mới không "sa chân lỡ bước" .

Cảnh quay Yến bị mẹ Khôi đến tận nhà "bắt quả tang" ngoại tình (Ảnh: VTV).

Vốn xây dựng hình ảnh một nữ MC thông minh nhưng lần này, lại vào vai "tiểu tam", khiến nhiều khán giả ghét. Chắc hẳn, Phương phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực?

- Tôi luôn xây dựng mình theo hình ảnh một nữ MC mạnh mẽ, trưởng thành và dí dỏm. Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim này, tôi thật sự không lường trước được dư luận lại mạnh đến vậy! Khi nhận được lời mời đóng phim, ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình sẽ tham gia 1, 2 cảnh quay thôi. Trong khi đó, vai Yến ảnh hưởng tới cả một câu chuyện dài. Tôi được dặn trước rằng Yến là người yêu cũ của một cặp vợ chồng có hợp đồng hôn nhân.

Khi nhân vật Yến xuất hiện trên phim, khán giả chửi tôi rất nhiều. Tôi khá sốc, và càng buồn, càng bực hơn khi đọc bình luận. Tôi không hiểu tại sao khán giả ghét nhân vật lại chửi "lây" sang cả mình? Từ khuôn mặt, điệu bộ, tôi làm gì cũng bị ghét. Tôi hoang mang lắm và suy nghĩ có nên bỏ vai không... Sau đó, tôi bình tĩnh lại, tích cực lại và nhận ra đây là một vai thực sự có sức ảnh hưởng. Mình nên vui vẻ đón nhận để khán giả hiểu con người thật ngoài đời.

Những bình luận tiêu cực liệu có khiến Mai Phương bị "chùn chân" trong lĩnh vực điện ảnh không?

- Trong "Yêu hơn cả bầu trời", tôi là một cô gái quê chân chất, giản dị, nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả nhưng không mang lại nhiều hiệu ứng mạnh mẽ như vai Yến. Tôi cũng từng nghĩ, nếu tôi bị ghét như vậy thì tương lai đóng phim của mình sẽ ra sao nhỉ?

Tôi hi vọng trong thời gian sắp tới, tôi sẽ được thử sức một vai diễn hiền lành vì bản thân không muốn để lại ấn tượng "vai ác" trong lòng khán giả.

Phương có sợ chồng mình và Phương Nga - vợ diễn viên Bình An, ghen không?

- Thật ra, cảnh tình cảm giữa tôi và anh An còn ít hơn so với những cảnh anh An đóng cùng chị Quỳnh Lương. Tham gia bất cứ bộ phim nào, tôi và chồng đều có thỏa thuận riêng: không đóng cảnh hôn và nhạy cảm với bạn diễn. Ngoài đời tôi cũng chơi thân với Phương Nga. Tôi nghĩ, có khi anh An còn đóng nhiều phim nhạy cảm hơn "Đừng làm mẹ cáu"!

Chân dung MC Ngô Mai Phương xinh đẹp ngoài đời (Ảnh: FBNV).

Trong tình yêu, Ngô Mai Phương là người như thế nào?

- Tôi không phải kiểu người lụy tình trong tình yêu. Khi một mối quan hệ kết thúc, tôi không bao giờ tính đến chuyện quay lại. Nhưng, khi đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, tôi sẽ yêu hết lòng và không bao giờ mang suy nghĩ thương nhớ người cũ hay so sánh với bất kì một ai.

Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện!