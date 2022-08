MC Hoa hậu Hoàn vũ không bao giờ cãi nhau với vợ

Steve Harvey sinh năm 1957 là diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nước Mỹ hiện nay. Nam MC quen thuộc với khán giả qua các chương trình ăn khách như The Steve Harvey Morning Show, Family Feud, Celebrity Family Feud, Hoa hậu Hoàn vũ... Ông làm việc trong làng giải trí từ cuối thập niên 90 và ngoài công việc đóng phim, dẫn chương trình, Steve còn từng viết bốn cuốn sách, trong đó có cuốn sách bán chạy nổi tiếng nước Mỹ mang tên Act Like a Lady, Think Like a Man được xuất bản vào tháng 3/2009.

MC da màu có lối dẫn chương trình thông minh và hóm hỉnh từng giành 6 giải Emmy danh giá và 2 giải Marconi, 14 giải NAACP. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, khối tài sản của Steve Harvey đã lên tới gần 200 triệu USD và Steve Harvey là một trong những người dẫn chương trình thành công nhất nước Mỹ hiện nay.

Steve Harvey và vợ Marjorie Harvey (Ảnh: Getty Images).

MC nổi tiếng hài hước và thông minh này đã kết hôn ba lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Steve Harvey là với Marcia Harvey, ông và vợ có hai con gái sinh đôi và một con trai. Trong cuộc hôn nhân thứ hai với Mary Shackelford, Harvey có thêm một người con trai khác tên là Wynton. Cặp đôi ly hôn vào tháng 11/2005.

Vào tháng 6/2007, Harvey kết hôn với Marjorie Bridges, người mà ông nói là đã thay đổi cuộc đời ông và giúp ông sống tốt hơn. Marjorie Harvey có ba người con riêng tên là Morgan, Jason và Lori. Sau khi kết hôn, Steve nhận tất cả ba người con riêng của vợ làm con nuôi.

Steve Harvey và vợ dự sự kiện (Video: Maximo TV).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Steve Harvey tiết lộ ông và vợ không bao giờ tranh cãi qua lại trong suốt 15 năm kết hôn bởi một lý do đơn giản, khi vợ ông nói với ông rằng: "Anh phải làm việc đó", ông sẽ trả lời: "Được thôi, anh làm là được chứ gì".

Steve Harvey hiện là MC nổi tiếng và giàu có nhưng vào thập niên 80, Steve Harvey chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn trong các câu lạc bộ hài kịch nhỏ ở Memphis, Mỹ. Tại đây ông gặp Marjorie Harvey, hai người bắt đầu hẹn hò nhưng thời điểm đó, Steve có sự nghiệp không thành công nên ông không tự tin tiếp tục mối quan hệ với Marjorie. Sau đó Marjorie cũng trải qua hai lần kết hôn. Steve và Marjorie nối lại quan hệ tình cảm vào năm 2005 và kết hôn vào năm 2007.

MC Steve Harvey bên vợ con (Ảnh: Getty Images).

Steve có bốn người con còn vợ ông Marjorie Harvey có ba người con riêng. Cặp đôi không có con chung nhưng cả hai đã cùng nuôi dạy cả bảy đứa con của họ. Marjorie từng chia sẻ với tạp chí People trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Chúng tôi có một gia đình hỗn hợp, mọi người đều đến từ những gia đình tan vỡ. Vợ chồng tôi luôn nói với các con rằng: "Mọi người đều là thành viên của gia đình này. Mọi người đều có quyền tiếp cận với bố mẹ. Dù các con không có nhiều thứ trước đây, đừng để nó cản trở những gì các con có thể có bây giờ".

Phát biểu trên truyền hình, Steve tiết lộ, trong gia đình ông không có cụm từ "con riêng" vì nó không phù hợp với gia đình họ. "Tôi không bao giờ coi con của vợ là con riêng. Chúng là con tôi. Tôi không muốn các con cảm thấy xa lạ khi tôi giới thiệu chúng với ai đó", Steve Harvey nói.

Giống như mọi cặp đôi nổi tiếng khác, Steve và Marjorie từng phải đối mặt với tin đồn ly hôn sau khi Radar Online đưa tin rằng nhà thiết kế thời trang Marjorie bắt quả tang chồng ngoại tình với Kris Jenner. Vào năm 2019, Radar Online một lần nữa đưa tin rằng Steve Harvey đang chuẩn bị nộp đơn ly hôn. Tuy nhiên, lần này, gia đình Harvey đã nhanh chóng bác bỏ những tin đồn. Marjorie sau đó nói với tờ Hollywood Life rằng: "Chúng tôi vẫn luôn ổn. Chúng tôi đã cầu nguyện và lời cầu nguyện có tác dụng".

MC nổi tiếng nước Mỹ Steve Harvey từng gây xôn xao khi gửi cho vợ bức thư tình ngọt ngào trong đó ông viết:

"Gần hai thập kỷ đã trôi qua và anh cảm thấy mình rất may mắn. Anh không biết liệu mình có thể mô tả mối quan hệ của chúng ta bằng lời hay không nhưng anh sẽ thử.

Khi chúng ta kết nối lại, anh vẫn chưa làm được những gì anh mong muốn. Mặc dù anh đang tiến lên nhưng thực ra anh không có gì cả. Anh đã sống trong bóng tối khá lâu và anh nghĩ rằng mọi thứ đều phù hợp với chúng ta vào đúng thời điểm.

Cuối cùng anh đã có người giúp anh có thể bắt đầu lại. Em đã sẵn sàng để phát triển sự nghiệp cùng anh. Khi chúng ta quay lại với nhau, điều đó càng tuyệt vời hơn vì chúng ta đã quen biết nhau. Mọi thứ là một sự phù hợp hoàn hảo. Chúng ta đã luôn vui vẻ. Em làm cho anh hạnh phúc và ngược lại. Anh lấp đầy mọi khoảng trống của em. Em cũng lấp đầy mọi khoảng trống của anh.

Em đã cho anh một thứ mà anh chưa từng có trước đây. Em đã cho anh sự bình yên. Nhận được món quà đó từ em đã giải phóng cho anh để anh tập trung làm công việc của mình. Nhưng em không dừng lại ở đó. Em có được tầm nhìn trước về tương lai mà anh không có.

Em đã dự báo trước với anh về tất cả những công việc hiện nay anh có, em nhắc anh phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Anh ước thế giới biết rằng em thông minh như thế nào. Em chưa bao giờ cho anh lời khuyên tồi. Tất cả mọi thứ em đã nói với anh về sự nghiệp, tất cả những lời khuyên nên làm và không nên làm, anh ước gì anh luôn nghe em.

Thông qua cuộc hôn nhân của chúng ta, anh cũng học cách lắng nghe nhiều hơn nhưng bài học tốt nhất mà em đã dạy cho anh là: "Cho dù bất kể điều gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn ổn". Em đã dạy anh cách tiếp tục tiến lên phía trước. Em cũng đã mở ra cho anh một phong cách nuôi dạy con khác. Cách em làm mẹ thật tuyệt vời. Em là một bậc cha mẹ tốt hơn anh rất nhiều bởi vì em dành thời gian để làm cha mẹ. Em hiểu con của chúng ta theo cách mà anh không bao giờ hiểu được. Vì thế, anh luôn nhìn em như một tấm gương.

Anh muốn cảm ơn em bởi vì nếu không có em, cuộc sống của anh không thể nào được như thế này. Anh nợ em một món nợ ân tình vì em đã thay đổi cuộc đời anh. Em là lý do lớn nhất, ngoài ân điển của Đức Chúa Trời, giúp anh có được vị trí của ngày hôm nay. Anh luôn cảm thấy nếu như anh mất tất cả, em sẽ vẫn ở bên anh và chúng ta sẽ xây dựng lại từ đầu".