Mẫu quần siêu ngắn giúp phái đẹp khoe đôi chân gợi cảm

So với xu hướng "No Pants, No Problem" (mặc nội y thay thế quần dài như trang phục bên ngoài) gây tranh cãi vào mùa Thu - Đông năm ngoái, quần shorts mini được nhận định dễ mặc hơn.

Theo Vogue Pháp, quần shorts mini có sự trở lại đầy bất ngờ trong năm nay. Kiểu quần này được may đo ôm vừa vặn cơ thể, ống quần ngắn trên đùi giúp phụ nữ khoe trọn đôi chân nuột nà.

Quần shorts mini xuất hiện ở nhiều bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 của các thương hiệu thời trang như Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Tom Ford, Prada, Simone Rocha, Ferragamo… với hàng loạt công thức phối đồ đa dạng.

Bộ trang phục mang phong cách tương phản thú vị của Chanel: Quần shorts đen tối giản, kết hợp kèm áo trễ vai màu trắng và áo len cardigan nhiều màu. Nhà mốt nhấn nhá cho diện mạo người mẫu bằng trang sức vàng và túi xách chần bông (Ảnh: Chanel).

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 của Versace hướng đến tinh thần "quiet luxury" (sang trọng thầm lặng), thể hiện qua các thiết kế giàu tính ứng dụng, đường cắt hiện đại, lối phối màu trẻ trung và thanh lịch. Nhà mốt Ý giới thiệu nhiều mẫu quần shorts có phom dáng rộng rãi, in họa tiết ô vuông cổ điển, được tạo kiểu với áo khoác blazer chiết eo, áo khoác túi hộp (Ảnh: Versace).

Tom Ford sử dụng chất liệu nhung cho quần shorts và áo khoác blazer, phối kèm áo sơ mi không cài cúc (Ảnh: Tom Ford).

Quần shorts và áo khoác cổ gập phối màu xanh neon trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 của Gucci. Nhà mốt tạo điểm nhấn cho bộ đồ bằng giày Horsebit Loafers đế độn, kết hợp kèm túi xách Gucci Jackie họa tiết da trăn (Ảnh: Gucci).

Prada thổi hồn cho áo sơ mi ngoại cỡ bằng sự kết hợp cá tính, thời thượng với quần shorts lưng cao và thắt lưng da kim gài. Đôi chân của phái đẹp sẽ trông dài hơn khi mặc quần shorts lưng cao, sử dụng thêm thắt lưng để định hình vóc dáng (Ảnh: Prada).

Quần shorts siêu ngắn thêm một chút táo bạo và quyến rũ cho vẻ ngoài phụ nữ. Valentino nâng tầm chiếc quần shorts tối giản bằng áo sơ mi dáng dài ngoại cỡ, túi xách và giày mũi nhọn có chi tiết kim loại tông vàng đồng (Ảnh: Valentino).

Gucci mang đến gợi ý phối đồ xuân - hè sành điệu và hợp xu hướng: Áo polo cài cúc mặc với quần shorts có đường viền thun, phối màu xanh lá và đỏ đặc trưng của thương hiệu. Nếu muốn diện mạo nổi bật hơn, bạn hãy mang một ít trang sức có kiểu dáng độc đáo, ví dụ vòng cổ dạng hạt to bản giống ảnh trên (Ảnh: Gucci).