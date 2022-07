Mariah Carey lộ dáng đẫy đà bên bạn trai kém 14 tuổi

Ngày 17/7, cánh săn ảnh đã thấy Mariah Carey và bạn trai kém 14 tuổi Bryan Tanaka xuất hiện trên thuyền trong kỳ nghỉ ở Capri, Italy. Nữ ca sĩ người Mỹ khoe dáng vóc đẫy đà trong bộ đồ bơi liền mảnh.

Đi cùng nữ danh ca còn có hai con của cô là Moroccan và Monroe, 11 tuổi. Mariah Carey cùng bạn trai và các con riêng của cô đã có những giờ phút vui vẻ và thoải mái chơi đùa với sóng nước.

Mariah Carey gợi cảm trên thảm đỏ (Video: Daily Mail).

Ngôi sao ca nhạc giành giải Grammy từng gây sốc khi thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ và giảm 12 kg hồi cuối năm 2017. Tuy nhiên thời điểm này, dường như nữ ca sĩ đã tăng cân trở lại dù cô vẫn khá trẻ trung, xinh đẹp so với tuổi U60.

Mariah Carey và bạn trai kém 14 tuổi Bryan Tanaka (Ảnh: Backgrid).

Mariah Carey, 53 tuổi và Bryan Tanaka, 39 tuổi hẹn hò từ năm 2016. Bryan Tanaka vốn chỉ là một vũ công của diva nổi tiếng nhưng anh đã "đổi đời" từ khi trở thành bạn trai của Mariah Carey.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Tanaka tiết lộ: "Tôi yêu Mariah, cô ấy chu đáo và là người truyền cảm hứng. Tôi không biết phải nói cụ thể như thế nào nhưng cô ấy thực sự là nữ hoàng.

Ngay từ đầu, tôi luôn cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi không chỉ là vì công việc bởi khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi có cảm giác như có một mối liên kết đã từ rất lâu, rất gắn bó. Không thể phủ nhận sức hút mà chúng tôi dành cho nhau. Cảm giác mọi thứ rõ ràng là chúng tôi nên ở bên nhau".

Mariah Carey được nhiều người chăm sóc trong kỳ nghỉ (Ảnh: Backgrid).

Mariah Carey cũng dành cho bạn trai trẻ những lời nhận xét ngọt ngào. Diva giàu có chia sẻ: "Tanaka là một người tuyệt vời và tôi thực sự hạnh phúc khi chúng tôi ở bên nhau".

Mariah Carey, một trong những ngôi sao ca nhạc hàng đầu nước Mỹ từng kết hôn hai lần trong quá khứ. Lần đầu tiên, Carey kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Tommy Mottola vào ngày 5/6/1993 trong một hôn lễ trị giá 500.000 USD tại nhà thờ Saint Thomas ở New York, Mỹ.

Sau đám cưới, đôi vợ chồng giàu chuyển tới sống trong biệt thự ở Bedford, New York và họ tuyên bố ly thân vào năm 1997. Sau khi chia tay chồng, Mariah Carey chia sẻ, cô đã có những ngày tháng sống như trong cảnh tù đày bên người chồng lớn tuổi và hay ghen tuông.

Diva nổi tiếng với bản hit All I Want for Christmas Is You tâm sự rằng người chồng hơn cô 20 tuổi theo dõi cô ngay cả khi cô chỉ di chuyển trong nhà. Tommy Mottola không cho phép vợ rời khỏi nhà mà không có sự cho phép của chồng. Nhà sản xuất âm nhạc thuê nhân viên để theo dõi vợ và từng cầm dao đe dọa vợ khi cãi cọ.

Nữ ca sĩ cho biết vì ngôi nhà được trang bị nhiều camera từ trong ra ngoài nên đôi khi cô phải trốn trong tủ giày của mình để có thể trò chuyện riêng tư. Nữ ca sĩ gọi ngôi nhà của mình là Sing Sing - theo tên nhà tù an ninh tối đa ở ngoại ô New York, Mỹ.

Vào thời điểm đó, Mariah cho biết, ngay cả khi cô muốn có một buổi đi chơi đơn giản cũng gây ra vấn đề. "Hầu hết mọi người có thể rời khỏi nhà và đi 5 phút xuống phố để mua khoai tây chiên hoặc đơn giản là chỉ đi dạo một vòng, đó là điều bình thường nhưng ở nhà tôi, nó đã trở thành một vấn đề lớn.

Tôi mắc kẹt với cuộc sống, luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Khi mới kết hôn, tôi như đi trên vỏ trứng. Sau đó, nó trở thành một đống đinh và sau đó là một bãi mìn. Tôi không bao giờ biết khi nào hoặc điều gì sẽ khiến chồng tôi nổi đóa và vì thế tôi lo lắng không ngừng".

Mariah Carey và các con (Ảnh: Backgrid).

Sau khi ly dị Tommy Mottola, Mariah Carey hẹn hò với nam diễn viên hài kém cô 10 tuổi Nick Cannon. Cặp đôi kết hôn vào tháng 4/2008 tại Bahamas và sau đó Mariah Carey đẻ sinh đôi một trai, một gái vào ngày 30/4/2011.

Mariah Carey và chồng dự lễ trao giải Quả cầu vàng (Video: Awards Show Network).

Vào tháng 8/2014, Nick Cannon xác nhận anh và Mariah Carey đã ly thân. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2016 nhưng hiện tại họ vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp vì hai đứa con của mình. Nick Cannon từng thừa nhận việc đánh mất Mariah Carey là một trong những điều khiến anh tiếc nuối nhất.

Mariah Carey sở hữu khối tài sản ước chừng 320 triệu USD và cô là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong sự nghiệp của mình, Carey từng phát hành 15 album và bán được 220 triệu bản trên toàn thế giới.

Mariah Carey có 19 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard Hot 100. Cô được kênh VH1 xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách 100 người phụ nữ vĩ đại nhất trong làng nhạc thế giới và vào năm 2019, Billboard đã vinh danh cô là nữ nghệ sĩ solo hàng đầu. Nữ ca sĩ xinh đẹp đã giành được 5 giải Grammy, 19 giải âm nhạc thế giới, 10 giải thưởng âm nhạc Mỹ và 15 giải Billboard.