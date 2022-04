Mai Phương Thúy nói gì việc gọi Noo Phước Thịnh là chồng, nghi bí mật yêu?

Tối qua (27/4), show âm nhạc Noo's Chill Night 3 của Noo Phước Thịnh đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của dàn khách mời nổi tiếng.

Giọng ca "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" không mời quá nhiều người để tạo không gian ấm cúng, riêng tư, giúp các khách mời trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn hơn.

Trên hàng ghế VIP của show diễn là loạt khách mời nổi tiếng: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Tú Anh, Bình An - Phương Nga… Đây đều là những người bạn thân thiết lâu năm của Noo Phước Thịnh trong làng giải trí.

Hoa hậu Mai Phương Thúy có mặt từ rất sớm trong đêm nhạc của Noo Phước Thịnh. Đến thời điểm này, rất nhiều khán giả vẫn "đẩy thuyền", mong họ thành một đôi (Ảnh: Chill Night Team).

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoa hậu Mai Phương Thúy từ rất sớm thu hút nhiều sự chú ý. Trình diễn liên tiếp những nhạc phẩm tình yêu, hành động hướng mắt về phía Mai Phương Thúy khi hát ca khúc "Mãi mãi bên nhau" của Noo Phước Thịnh khiến khán giả thích thú.

"Do you wanna marry me?" (Em có đồng ý lấy anh không), khi ngân đến câu hát này, Noo Phước Thịnh khiến khán phòng "chao đảo" vì tập trung cao độ về phía có Mai Phương Thúy ngồi.

Ngay sau đó, Hoa hậu chia sẻ: "Em thấy xấu hổ và cũng rất ngọt ngào. Nhưng mà không ngọt ngào bằng những lúc bọn em gặp riêng". Mai Phương Thúy cũng thú nhận mình có chút thẹn thùng vì trông không khác gì người hâm mộ cuồng nhiệt của Noo Phước Thịnh.

Bố mẹ nam ca sĩ cũng có mặt. Trong sự kiện tối qua, Mai Phương Thúy còn lên sân khấu và gửi lời chào tới gia đình Noo Phước Thịnh (Ảnh: Chill Night Team).

Trò chuyện riêng với PV Dân trí, khi được hỏi về việc buột miệng gọi Noo Phước Thịnh là "chồng" trong sự kiện của Đông Nhi, Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết: "Thúy đã quên hết chuyện xảy ra hôm đó rồi, trí nhớ đã về không rồi. Hôm nay Thúy xuất hiện ủng hộ anh Noo với tư cách một người bạn".

Nói về nghi vấn bí mật hẹn hò với nam ca sĩ, Mai Phương Thúy cười nói: "Không có gì phải nghi ngờ đâu, Thúy và anh Noo là bạn bè".

Noo Phước thịnh diễn liên tiếp những nhạc phẩm tình yêu và không ít lần hướng mắt về phía Mai Phương Thúy (Ảnh: Chill Night Team).

Xung quanh phát ngôn muốn sinh 5 con, Mai Phương Thúy cho hay: "Lúc ấy, chắc Thúy nghĩ linh tinh nên mới nói vậy, bây giờ cho Thúy rút lại được không".

Nói về bức ảnh băng mắt kín mít, cô chia sẻ với PV Dân trí, mới bị lên lẹo cách đây ít ngày nhưng đến thời điểm này đã khỏi, mắt hết sưng đau.

Cách đây ít ngày, Mai Phương Thúy đăng bức ảnh và được nhiều người quan tâm, hỏi han chuyện sức khỏe. Nói với Dân trí, cô cho biết, mới bị lẹo nhưng đã khỏi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, tối 23/4, tại sự kiện của ca sĩ Đông Nhi, trong lúc trò chuyện, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã buột miệng gọi Noo Phước Thịnh là... "chồng" khi nhờ nam ca sĩ giữ hộ chiếc míc. Bản thân Noo Phước Thịnh cũng bối rối "đứng hình" vài giây.

MC Hoàng Oanh nhanh chóng bắt được khoảnh khắc này và hỏi lại: "Ủa ai là chồng vậy chị? Chị có thể nói lại cho tụi em nghe rõ được không?", Mai Phương Thúy lúc này ngượng ngùng đáp: "Em đừng làm chị xấu hổ. Chị đang xấu hổ đấy. Bây giờ biết nói gì".

Cũng trong sự kiện này, Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ, dự tính 34 tuổi sẽ kết hôn. Cô hài hước nói: "Nhưng mọi người thấy đấy, năm nay tôi đã 34 mà Minh Hằng lại quyết định kết hôn. Mặc dù là chị em thân thiết nhưng tôi nghĩ bản thân không thể đọ lại Minh Hằng về độ hot được, nên tôi sẽ chờ thêm vài năm nữa. Đến khi Hoàng Thùy Linh kết hôn xong, và tôi cảm thấy độ tuổi của mình không ai cạnh tranh nữa, thì khi đó tôi sẽ thông báo tin vui cho mọi người".

Hoa hậu còn nói vui rằng, bản thân muốn có 5 đứa con, để khi sinh ra, chúng sẽ giống như những nhân vật trong phim "Bố già", đánh nhau và tranh giành tài sản.

"Tôi sẽ ngồi đấy, chủ trì phân phát tài sản, ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, tôi đã 34 tuổi mà chưa có đứa đầu tiên thì không biết 5 đứa sẽ từ đâu ra", phát ngôn của Mai Phương Thúy khiến nhiều người ngỡ ngàng và thích thú vì sự hóm hỉnh của cô.

Năm 2018, Noo Phước Thịnh từng khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ thông tin có một thời gian hẹn hò với Mai Phương Thúy. Trong talkshow "Một tiếng kể hết", anh nói: "Chúng tôi đã từng là người yêu của nhau. Bây giờ thì chúng tôi không yêu nhau nữa. Tôi và Thúy vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Bây giờ mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi vẫn có cảm giác như trong một mối quan hệ".

"Tôi và Thúy là hai thế giới quá giống nhau, giống đến mức không có điểm giao nhau được. Giống về cả tư duy, tính cách nên không thể chạm vào được", Noo Phước Thịnh cho biết.

Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh từng ôm hôn nhau trong đám cưới Á hậu Tú Anh (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào tháng 7/2018, trong đám cưới Á hậu Tú Anh, Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy cũng khiến dư luận chú ý khi cả hai vô cùng thân thiết. Hình ảnh cặp đôi ôm hôn cũng lọt vào clip livestream của Hoa hậu Ngọc Hân khiến cho các fan vô cùng bất ngờ và phấn khích.

Hiện nay, Mai Phương Thúy - Noo Phước Thịnh vẫn chơi chung với một nhóm bạn và quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.