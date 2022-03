Mai Ngô tiết lộ "đại gia" đứng sau chi tiền cho cô

Mai Ngô là Á quân "The Face Vietnam 2016", thành viên đội Lan Khuê huấn luyện. Trước đó vào năm 2013, Mai Ngô từng dự thi "Vietnam's Next Top Model". Năm 2016, Mai Ngô đại diện Việt Nam tham gia "Asia's Next Top Model".

Trở về từ "Asia's Next Top Model", Mai Ngô bỗng trở thành một hiện tượng, được chú ý vì những phát ngôn bộc trực, cá tính... Vào năm 2020, Mai Ngô gây bất ngờ khi rẽ ngang trở thành một rapper.

Mai Ngô có tạo hình ấn tượng tại buổi ra mắt ca khúc "Call me later" (Ảnh: Ngô Viết Đại Dương).

Chiều qua (23/3), tại TPHCM, Mai Ngô tổ chức buổi ra mắt MV "CML (Call me later)", sản phẩm đánh dấu màn tái xuất âm nhạc của cô sau 2 năm.

Buổi ra mắt có sự góp mặt của nhiều cơ quan truyền thông và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với nữ nghệ sĩ. Tại đây, cô đã lần đầu mang ca khúc mới lên sân khấu.

Trước sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người, Mai Ngô tự tin thể hiện bài hát. Không chỉ rap bằng tiếng Anh như bài hát đầu tay "Đoán xem", Mai Ngô còn thể hiện bằng tiếng Việt.

Lan Khuê tới ủng hộ cô học trò của mình (Ảnh: Ngô Viết Đại Dương).

Nữ ca sĩ kiêm người mẫu cho biết, bắt đầu từ tháng 4 tới, mỗi tháng cô sẽ tung một MV mới. Lý giải về quyết định này, Mai Ngô cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để bản thân phát hành các sản phẩm âm nhạc do mọi người đã quay lại cuộc sống bình thường mới sau mùa dịch Covid-19 căng thẳng.

Đáng chú ý, Mai Ngô cũng bật mí "đại gia" có nguồn kinh phí dồi dào và kiên nhẫn, sẵn sàng đứng sau đầu tư vào MV của cô chính là mẹ.

Đồng thời, mẹ của Mai Ngô còn xuất hiện trên sân khấu và bày tỏ sự ủng hộ dành cho con gái. Mẹ Mai Ngô cũng hóm hỉnh tiết lộ: "Cho con gái mượn tiền làm MV, nhưng chưa thấy trả".

Mai Ngô xúc động gửi lời cảm ơn đến mẹ: "Mẹ đã nuôi lớn con rồi và luôn là người bạn, người ủng hộ con mọi lúc. Con rất cảm ơn mẹ không chỉ khi khó khăn nhất mà lúc nào cũng luôn bên cạnh ủng hộ con".

Ngoài ra, Mai Ngô cũng bày tỏ lòng biết ơn đến anh em thân thiết, cộng sự, ê-kíp đã ủng hộ và giúp đỡ mình thực hiện các sản phẩm âm nhạc.

Mai Ngô tiết lộ mẹ chính là "đại gia chống lưng" (Ảnh: Ngô Viết Đại Dương).

Khi được hỏi cảm nhận về việc tại sao lại "liều lĩnh" ra mắt MV mới đúng lúc tin đồn đời tư của một nữ nghệ sĩ đang quá rầm rộ, Mai Ngô thẳng thắn đáp: "Tin đồn thì có mỗi ngày, không có cái này thì có cái khác. Việc của Mai thì Mai cứ làm thôi".

"Call me later" là một ca khúc sôi động và có ca từ phần lớn là tiếng Anh, do chính Mai Ngô tham gia sáng tác cùng Devilman TYO, Megaman TYDE, Drasta.

Sau "Call me later", Mai Ngô sẽ tiếp tục ra mắt MV "Hổng có đâu" vào ngày 9/4 và MV "Kashwalk" vào ngày 11/5. Đặc biệt, tháng 6/2022 là thời điểm nữ rapper cho ra mắt EP "Kashwalk" gồm toàn bộ các sản phẩm âm nhạc của mình.