Mặc mát kháng khuẩn với thời trang xanh từ chất liệu thiên nhiên

Hành trình xanh hóa thời trang

Tại Việt Nam, Santino là thương hiệu thời trang nam cao cấp được thành lập từ năm 2014 với tầm nhìn Leading in style - Dẫn đầu về phong cách. Trong suốt thời gian xây dựng và phát triển, nhãn hàng đã không ngừng đưa tới tay người tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng về chất liệu và dịch vụ tận tâm. Mỗi một BST thời trang được ra mắt đều là những sản phẩm được nghiên cứu dựa trên chất liệu bền và an toàn cho toàn bộ dòng sản phẩm như sơ mi, quần âu, áo phông,...

Trong nhiều năm trở lại đây, đứng trước sự báo động của ngành công nghiệp dệt may, trước những hậu quả có thể ảnh hướng tới môi trường, nhà sản xuất và một số nhãn hàng thời trang bắt đầu tiến vào cuộc cách mạng "xanh hóa". Tức là dần loại bỏ những chất liệu trong thời trang nhanh như làm từ nhựa, chất tổng hợp,... và thay thế bằng chất liệu từ thiên nhiên như sợi tre, lá dứa, cà phê, ngải cứu,...

Không nằm ngoài dòng chảy này, ngay từ những ngày đầu phát triển, Santino luôn định hướng mỗi bước đi đều là thời trang bền vững. Năm 2021, nhãn hàng lần lượt cho ra mắt hàng loạt BST dựa trên vải sợi tre, sợi coolmax eco,... cho các dòng áo sơ mi, áo phông và quần âu công sở. Đây cũng được coi là một bước đi táo bạo, đánh dấu hành trình xanh hóa thời trang của nhãn hàng.

Đến nay Santino đã trở thành một trong những thương hiệu tiên phong và dẫn đầu trong việc đưa thời trang xanh và sạch vào trong sản phẩm may mặc. Chính vì thế trong suốt 8 năm qua, nhãn hiệu luôn được lòng các tín đồ sành thời trang theo đuổi phong cách khí chất và lối sống bền vững.

Mặc mát kháng khuẩn từ sợi vải bạc hà thiên nhiên

Sau thành công của sản phẩm vải sợi coolmax eco, Santino tiếp tục giới thiệu BST Summer 2022 dành cho dòng áo sơ mi bạc hà. Sợi bạc hà là nghiên cứu mới nhất trong vòng 2 năm qua nhưng số ít người tiêu dùng lại thực sự quan tâm đến giá trị mà chúng mang lại. Bởi vì trước nay người mặc luôn cho rằng chỉ cần đẹp và hợp mốt là đủ. Tuy nhiên, nhà mốt thời trang lại mong muốn đem đến những giá trị hơn như thế. Và BST sơ mi bạc lần này chính là những sản phẩm có đủ tiêu chí bền đẹp và hợp mốt.

BST Summer 2022 Áo sơ mi bạc hà được ra mắt với ý tưởng "xanh hóa thời trang" và định hướng thời trang bền vững.

Sợi vải bạc hà được ra đời dựa trên ý tưởng xanh hóa thời trang với tiêu chuẩn "Mặc mát kháng khuẩn" ngay chính thời điểm mới bước sang hè oi bức. Những lớp tơ dai của bạc hà được sàng lọc và dệt thành vải trong quá trình nói không với hóa chất để tạo nên các lớp liên kết chặt chẽ hơn, đặc biệt là giữ nguyên đặc tính của bạc hà.

Chất liệu bạc hà có khả năng làm mát và kháng khuẩn tự nhiên.

Đặc tính vượt trội của sợi vải bạc hà là cấu trúc sợi kéo dài vĩnh viễn trong suốt vòng đời của sản phẩm mà không mất đi trong quá trình sử dụng hay giặt giũ. Bên cạnh đó, phân tử bạc hà có tác dụng khử mùi hôi cơ thể sau ngày dài hoạt động, giảm sự sinh trưởng của vi khuẩn có hại. Một ưu điểm khác của dòng sản phẩm này chính là sự hòa quyện thông minh của tinh chất bạc hà thấm sâu vào từng sợi vải, đẩy nhanh quá trình thoát hơi ẩm trên bề mặt, không gây bám dính lên da, tăng cường cảm xúc mát lạnh tự nhiên, thông thoáng suốt cả ngày.

Sự kết hợp giữa sơ mi bạc hà cùng áo vest vừa sang trọng, phóng khoáng vừa giữ nét lịch lãm.

Ngoài ra, vải sợi bạc hà còn được cấu tạo bởi các phân tử microscopic tạo nên lá chắn ngăn tia UV tác động trực tiếp đến cơ thể. Và đặc biệt, tinh chất bạc hà được lưu giữ trên từng sợi vải tạo ra hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu, se mát có khả năng làm giảm tình trạng căng thẳng nhất thời, đem lại cảm giác hưng phấn và tinh thần dễ chịu hơn.

Việc tận dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên cho ra chất liệu vải mới không chỉ mang tính đột phá cho ngành thời trang mà còn mở ra một bước ngoặt mới trong hành trình sống xanh. Với những đặc tính sinh học ưu việt, BST Summer 2022 - Sơ mi bạc hà đem đến không chỉ là những thiết kế sang trọng, độc đáo mà còn là trải nghiệm "Mặc mát kháng khuẩn" độc đáo.

Santino chính là một trong số ít thương hiệu đi đầu về xu hướng thời trang bền vững.

Nuôi dưỡng một nét thời trang mộc, sang và xanh từ những cánh lá bạc hà, nhãn hàng Santino đã phác thảo bộ sưu tập áo sơ mi thời trang vừa hiện đại trong từng thiết kế vừa tinh tế trong từng đường may. Đặc biệt hơn cả là sự quan tâm đến khách hàng, giá trị bền vững cho ngành may mặc và chất liệu an toàn đối với môi trường.

