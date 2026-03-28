LyLy - Vĩnh Đam tương tác gây chú ý, hé lộ tình bạn sau phim 450 tỷ đồng

Thời gian qua, Vĩnh Đam và LyLy là 2 diễn viên tân binh nhận được sự quan tâm khi chạm ngõ điện ảnh trong phim Thỏ ơi - tác phẩm gây sốt dịp Tết Bính Ngọ, đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng.

Trong phim, LyLy đóng Hải Linh, nữ MC nổi tiếng với talkshow mang tên Chị bờ vai. Vĩnh Đam vào vai Thế Phong, chồng Hải Linh, một doanh nhân lịch lãm, luôn chiều chuộng vợ. Không chỉ cảnh quay trên phim, những tương tác của 2 diễn viên ở ngoài đời luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Vĩnh Đam và LyLy hội ngộ tại một sự kiện mới đây (Ảnh: Bích Phương).

Tại một sự kiện diễn ra ngày 27/3 ở TPHCM, Vĩnh Đam và LyLy có màn tái ngộ gây chú ý. Cặp sao mặc trang phục trẻ trung, phù hợp chủ đề chương trình.

Khi đứng chung khung hình, sự chênh lệch chiều cao giữa 2 diễn viên khiến người hâm mộ thích thú. Những clip ghi lại tương tác thân thiết của Vĩnh Đam và LyLy ở sự kiện cũng hút hàng chục ngàn lượt xem từ dân mạng.

LyLy và Vĩnh Đam có nhiều tương tác thân thiết, bày tỏ niềm yêu thích các nhân vật đồ chơi (Ảnh: Bích Phương).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Vĩnh Đam nói rằng, sau Thỏ ơi, anh và LyLy giữ liên lạc, thi thoảng cùng ê-kíp gặp gỡ, trò chuyện ôn kỷ niệm. Về những lo ngại xoay quanh việc Vĩnh Đam - LyLy tương tác thân thiết sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ riêng tư của mỗi người, Vĩnh Đam cho rằng anh biết giữ ranh giới phù hợp.

Là tân binh ở lĩnh vực điện ảnh, Vĩnh Đam cho biết, cuộc sống anh thay đổi khá nhiều từ thành công của Thỏ ơi.

"Nhờ hiệu ứng của bộ phim, tôi được nhiều người biết đến, nhận ra mỗi khi bước ra đường. Cát-xê của tôi cũng tăng một phần, công việc thuận lợi hơn. Quan trọng nhất, sự yêu thương của khán giả là động lực cho tôi trong hành trình làm nghề, làm sao để mình hoàn thiện bản thân hơn, mang đến những tác phẩm tốt hơn nữa", Vĩnh Đam chia sẻ.

Mỹ nam cao 1,92m cũng cho biết, đi liền với danh tiếng là áp lực. Anh khắt khe hơn với bản thân, cẩn trọng trong phát ngôn, hành động khi ý thức mình là người của công chúng.

Nhan sắc trẻ trung tuổi 30 của LyLy (Ảnh: Bích Phương).

Đối với LyLy, cô cũng bày tỏ trân trọng những mối quan hệ sau bộ phim của đạo diễn Trấn Thành. Với LyLy, những cơ hội được học hỏi từ Trấn Thành và các anh chị em đồng nghiệp là điều quý giá hơn cả tiền bạc, vật chất.

Nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, LyLy cũng bắt đầu hứng thú với điện ảnh. "Tôi nghĩ rằng nếu có vai diễn nào phù hợp, tôi sẽ tiếp tục thử sức, với điều kiện là mình phải trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất", ca sĩ cho hay.