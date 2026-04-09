LyLy trở lại âm nhạc sau vai diễn trong phim trăm tỷ, tái hợp Vĩnh Đam

Trong phim, LyLy đóng Hải Linh, nữ MC nổi tiếng với talkshow Chị bờ vai còn Vĩnh Đam vào vai chồng cô - một doanh nhân lịch lãm, luôn chiều chuộng vợ. Từ thành công của phim, những tương tác của hai diễn viên ở ngoài đời cũng nhận được sự chú ý.

Mới đây, LyLy chính thức phát hành MV “Mưa rào và đại dương”, đánh dấu sự trở lại âm nhạc sau vai diễn đầu tay. Đáng chú ý, Vĩnh Đam cũng xuất hiện trong MV với vai nam chính.

LyLy và Vĩnh Đam trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc là một bản pop ballad, do chính Lyly sáng tác với phần lời giàu tính tự sự, đi vào những vấn đề nội tâm. Nếu trước đây, LyLy gây ấn tượng với những ca khúc dễ nghe, dễ chạm, thì hiện tại cô thể hiện cá tính âm nhạc mạnh mẽ hơn.

MV mang đến hình ảnh ẩn dụ về một bàn cờ vua, xoay quanh mối quan hệ giữa Hậu và Vua. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cho biết, cô muốn làm mới và khai thác góc độ tình cảm của nhân vật LyLy - Vĩnh Đam trong MV hoàn toàn khác với những gì cặp đôi thể hiện trong phim Thỏ ơi!.

Không còn là hình ảnh trẻ trung, dễ thương quen thuộc, lần trở lại này cho thấy một LyLy cá tính, mang tinh thần nữ quyền. Đặc biệt, nhan sắc của nữ ca sĩ trong MV nhận được nhiều sự chú ý. Khán giả khen ngợi Lyly ngày càng sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút riêng.

LyLy được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

LyLy cho biết cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn để tiến đến một phiên bản trưởng thành và bản lĩnh hơn. Nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, nữ ca sĩ cũng bắt đầu hứng thú với điện ảnh. Sau thành công của Thỏ ơi!, cô cho biết sẽ trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất và tiếp tục thử sức nếu có vai diễn nào phù hợp.

Lyly cho rằng phần thưởng lớn nhất với cô chính là được trưởng thành và học hỏi thêm những kinh nghiệm từ đàn anh, đàn chị, đồng nghiệp. Thời gian qua, nữ ca sĩ đắt show, tham gia nhiều chương trình, sự kiện. Tuy nhiên, cô vẫn dành thời gian và tâm huyết cho âm nhạc.