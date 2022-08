Lý giải cơn sốt làm đẹp mang tên Barbiecore đang làm đảo điên giới trẻ

Hè 2022 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của màu hồng neon và đặc biệt là sự công phá của trào lưu Barbiecore. Theo đó, cơn sốt mang tên Barbiecore đang len lỏi mọi sàn diễn thời trang, các tạp chí quốc tế, các sân khấu hay sự kiện của làng giải trí.

Những cái tên đình đám trong giới giải trí Hollywood với khả năng nhanh tay nắm bắt xu hướng thời trang như Rihanna, Megan Fox, Emeraude Toubia, Candice Swanepoel, Lana Condor... đều rất ưu ái xu hướng Barbiecore.

Xu hướng làm đẹp Barbiecore đang lan rộng toàn cầu và ảnh hưởng tới các tín đồ làm đẹp (Ảnh: Getty Images).

Barbiecore là khái niệm chỉ việc biến những bộ trang phục của búp bê Barbie trở thành những bộ đồ đời thường. Khi đó, các trang phục sẽ mang sắc hồng, phụ kiện cũng mang gam màu rực rỡ này.

Về tổng thể, ý tưởng này là một màn mô phỏng phong cách của búp bê Mattel thời thơ ấu. Theo đó, chúng ta sử dụng màu hồng, thử nghiệm các họa tiết vui nhộn nhưng không kém phần nữ tính.

Trào lưu Barbiecore được dự đoán sẽ thịnh hành vào cuối năm 2022, đặc biệt là với ảnh hưởng của bộ phim Barbie live-action sắp ra mắt.

Trên thực tế, màu hồng đã mang đến nhiều khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử văn hóa và thời trang đại chúng. Nữ diễn viên Reese Witherspoon đã mặc một bộ đồ da màu hồng đơn sắc và lặp đi lặp lại câu thoại biểu tượng: "Whoever said orange was the new pink, was seriously disturbed" (Những ai cho rằng màu cam chính là màu hồng mới đều nhầm lẫn) trong bộ phim Learies Blonde. Hay trong bộ phim Mean Girls (năm 2004), sắc hồng cũng xuất hiện rực rỡ.

Sắc hồng phủ kín trong bộ phim "Barbie live-action" sắp ra mắt (Ảnh: News).

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã làm rung chuyển xu hướng Barbiecore trong vài tháng qua. Vào một sự kiện cuối năm 2021, cô xuất hiện đầy cuốn hút với trang phục catsuit đến từ nhà mốt Balenciaga kết hợp với chiếc áo khoác cùng tông ấn tượng.

Em gái của Kim - Khlóe Kardashian cũng nhanh chóng tham gia vào xu hướng Barbiecore khi mặc một chiếc váy latex mini và mang đôi giày bốt màu hồng sáng trong tiệc sinh nhật lần thứ 38 của chính mình.

"Biểu tượng gợi cảm" Megan Fox khéo léo chọn một chiếc váy ngắn màu hồng và đôi giày cao gót cùng màu tại buổi ra mắt phim tài liệu Hulu của bạn trai - Machine Gun Kelly. Với mái tóc vàng và vẻ ngoài nữ tính, Megan Fox hiện lên như một Barbie thứ thiệt tại sự kiện, mang đến một diện mạo mới mẻ cho bản thân.

Nữ ca sĩ Rihanna cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi kết hợp chiếc váy lấy cảm hứng từ xu hướng Barbiecore với đôi môi hồng cánh sen, phấn má tán chéo để có một vẻ ngoài ấn tượng và thời thượng.

Sắc hồng từng xuất hiện trong bộ phim dành cho tuổi teen ăn khách "Mean Girls" (năm 2004) (Ảnh: News).

Gần nhất, trên sàn diễn của Valentino, màu hồng đã xuất hiện tự nhiên và kiêu hãnh. Giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu danh tiếng này đã đưa ra một bộ sưu tập Thu/Đông 2022 mang đậm sắc hồng khi bắt tay hợp tác cùng tập đoàn Pantone.

Đi cùng với những bộ đồ màu hồng như búp bê, gương mặt trang điểm tông hồng cũng giúp chủ thể có vẻ ngoài thời thượng, thể hiện được nét tinh tế. Trào lưu trang điểm Barbiecore nhấn mạnh làn da tươi tắn mịn màng không tì vết, đôi má ửng hồng cùng đôi môi hồng căng mọng.

Megan Fox gây ấn tượng với màu hồng phớt nhẹ khi sánh đôi cùng tình trẻ (Ảnh: AP).

Kim Kardashian với bộ cánh màu hồng từ cổ tới chân (Ảnh: Pinterest).

Anne Hathaway trông dịu dàng và quyến rũ với màu hồng lấp lánh (Ảnh: Getty Images).

Khlóe Kardashian diện bộ đồ màu hồng trẻ trung trong tiệc sinh nhật lần thứ 38 (Ảnh: Instagram).

Xu hướng Barbiecore không chỉ được hưởng ứng bởi những người nổi tiếng. Theo mạng xã hội Pinterest, các tìm kiếm về nội dung làm đẹp liên quan đến Barbiecore đang tăng dần lên theo từng ngày. Trên thực tế, các báo cáo cho thấy lượt tìm kiếm phấn mắt màu hồng tăng 30%, son môi màu hồng là 60%. Người dùng cũng đang tìm kiếm những mẫu sơn móng tay màu hồng nhiều hơn 75% so với năm ngoái.

Kim Culmone - Trưởng phòng thiết kế Barbie & Fashion Dolls nhận định: "Barbie bước chân vào lĩnh vực làm đẹp và thời trang vào năm 1959. Kể từ đó nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến phong cách cá nhân của nhiều thế hệ, bao gồm cả việc nắm bắt xu hướng và thiết lập trào lưu. Vẻ ngoài đặc trưng của Barbie và sự gắn liền búp bê với màu hồng tiếp tục là nguồn cảm hứng chính cho vô số thương hiệu làm đẹp, người nổi tiếng và các chuyên gia làm đẹp".

Xu hướng Barbiecore xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang (Ảnh: Vogue).

Trang điểm tông hồng cũng chiếm lĩnh làng thời trang năm 2022 (Ảnh: News).

Trang điểm màu hồng cam, móng tay màu hồng mang đến vẻ ngoài dịu dàng, duyên dáng (Ảnh: Instagram).

Sắc hồng Barbie được ưu ái bởi khả năng thể hiện sự nữ quyền, đại diện cho tiềm năng vô hạn của phụ nữ. Các chuyên gia trong ngành làm đẹp cho biết, sự trở lại của xu hướng Barbiecore mang tính đánh dấu về tính nữ quyền và góp phần mở rộng khái niệm nữ tính.

Theo tạp chí Vogue, bạn không cần là một cô nàng tóc vàng, sở hữu đôi chân dài ngút ngàn, dáng vóc thon thả để trở thành Barbie. Ngày nay, chỉ cần mặc đồ màu hồng, trang điểm tông hồng neon, kết hợp phụ kiện sắc hồng một cách tinh tế, bạn đã tỏa sáng như một búp bê Barbie chính hiệu.

Nhiều nghệ sĩ dị tính, tóc đen, da nâu như Lil Nas X và Laverne Cox đã chứng minh búp bê Barbie, sự dịu dàng nữ tính có thể xuất hiện ở tất cả mọi đối tượng bất kể ngoại hình hay giới tính.

Tờ Business Insider nhận định: "Xu hướng Barbiecore là cách thế hệ Gen Z phản ứng lại thời gian cách ly xã hội do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19".

Theo các chuyên gia, năm ngoái, làng giải trí và thời trang gần như tê liệt bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, năm nay, sự hồi sinh trong cả hai lĩnh vực này đang diễn ra mạnh mẽ. Khi cuộc sống bình thường mới được thiết lập, các tín đồ thời trang lại theo đuổi những hình tượng gợi cảm, nổi bật.

Ngôi sao ca nhạc Lil Nas X ấn tượng trong một bộ đồ màu hồng (Ảnh: Getty Images).

Nữ diễn viên Megan Fox như trẻ hơn với màu hồng (Ảnh: AP).