Lý do NSND Quốc Anh không diễn hài mà hát trên sân khấu thời gian gần đây

Chương trình Tết Vạn Lộc 2026 với chủ đề Mẹ và quê hương đã có buổi ghi hình mới đây. Trên sân khấu, NSND Quốc Anh đã biểu diễn tiết mục hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, tạo nên sự xúc động với khán giả.

Nam nghệ sĩ cho biết, do là nghệ sĩ chèo chuyên nghiệp nên việc hát trên sân khấu với ông không khó. "Thời gian gần đây, tôi thử sức làm ca sĩ để có trải nghiệm mới trong nghề nghiệp. Tôi thích hát những bản nhạc mang hồn cốt dân tộc để mong rằng giới trẻ yêu hơn văn hoá truyền thống", NSND Quốc Anh nói.

NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền mang đến không gian lắng động với các ca khúc Chân quê, Huyền thoại mẹ. Hai nghệ sĩ đã đưa người xem về thời thơ ấu nơi có tiếng mẹ ru và tình cảm thân thương của bà con quê hương.

Hài kịch vẫn là những tiết mục ghi điểm với khán giả mà đạo diễn Nguyễn Công Vượng chú trọng ở chương trình. Tiểu phẩm Tình mẹ duyên thầy được giới thiệu như một lát cắt đời sống khiến khán giả cười nghiêng ngả nhưng sau đó lại suy nghĩ nghiêm túc về đạo hiếu làm con, cách ứng xử của con người với nhau.

Sự xuất hiện của Lệ Quyên là điểm nhấn nổi bật. Với chuỗi ca khúc Nắng có còn xuân, Thương hoài ngàn năm, Giấc mơ có thật, Nữ hoàng nhạc tình, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu trải nghiệm.

Bên cạnh đó, Phương Thanh với chất giọng khàn, máu lửa đặc trưng đã thể hiện Mưa nửa đêm, Mưa chiều khiến khán giả hò hét không ngừng.

Bên cạnh đó, các phần biểu diễn của các nghệ sĩ như: Chiến Thắng, Quang Tèo, Long Nhật, Hồ Quang 8, Yến Ngọc... cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Ảnh: Ban tổ chức