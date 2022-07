Lương Thùy Linh "đọ sắc" cùng Top 38 MWVN 2022 trong bộ ảnh của Casper

Bộ ảnh "Define the New Beauty" do Nhà tài trợ Kim cương Casper Việt Nam thực hiện, với sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh và top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022, nhằm tôn vinh chuẩn mực vẻ đẹp mới của phụ nữ hiện đại.

Hoa hậu Lương Thùy Linh hiện đang là đại sứ của Casper Việt Nam.

Với concept "Vẻ đẹp đa chiều - Phụ nữ đa nhiệm", bộ ảnh góp phần tôn vinh những vẻ đẹp không giới hạn bởi khuôn mẫu nào cho những người phụ nữ thế hệ mới, đó có thể là vẻ đẹp nữ tính mềm mại, vẻ đẹp từ trí tuệ sáng tạo, vẻ đẹp thể chất năng động và vẻ đẹp của thư thái tự do.

1. Vẻ đẹp nữ tính mềm mại

Vẻ đẹp nữ tính mềm mại được xem là thiên hướng tự nhiên của giới nữ. Khoác lên mình những bộ cánh quyến rũ, uyển chuyển, các cô gái xinh đẹp của Miss World Vietnam không ngần ngại thể hiện phong cách dịu dàng, tao nhã nhưng vẫn rực rỡ đủ để trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Các người đẹp khoe sắc trong những thiết kế quyến rũ, thể hiện vẻ đẹp nữ tính mềm mại.

2. Vẻ đẹp trí tuệ và sáng tạo

Vẻ đẹp trí tuệ với sự sáng tạo, thông minh, độc lập là những yếu tố không thể thiếu để tạo nên người phụ nữ tài năng, dám vượt qua giới hạn của bản thân để đương đầu với thử thách. Thông qua các shoot ảnh chuyên nghiệp, Top 38 Miss World Vietnam 2022 đã thể hiện tinh thần "girl boss" đầy tự tin, sang trọng nhưng không kém phần duyên dáng và lộng lẫy.

Vẻ đẹp trí tuệ và sáng tạo là một trong những chuẩn mực vẻ đẹp mới của phụ nữ hiện đại.

3. Vẻ đẹp năng động và tích cực

Vẻ đẹp thể chất với sự năng động, khỏe khoắn là những tiêu chí mà người phụ nữ hiện đại luôn hướng tới. Việc duy trì tập luyện thể thao, chú trọng chế độ dinh dưỡng để giữ được vóc dáng cân đối sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn mỗi ngày. Các người đẹp của Miss World Vietnam 2022 đã cùng nhau truyền đi năng lượng tích cực về một lối sống trẻ trung và lành mạnh.

Các cô gái diện trang phục thể thao, thể hiện vẻ đẹp năng động và lối sống tích cực.

4. Vẻ đẹp tự do thư thái

Không chỉ là những vẻ đẹp bề ngoài, phụ nữ còn thật sự đẹp khi họ được tự do, thoải mái sống đúng với chính mình. Những người phụ nữ hiện đại ngày nay đã biết yêu quý và chăm sóc bản thân nhiều hơn, vui tươi hơn, độc lập hơn nhờ những chuẩn mực mới và không còn bị ràng buộc nặng nề bởi định kiến xã hội.

Khi phụ nữ tự tin và thoải mái với chính mình thì họ sẽ luôn đẹp trong bất kì hoàn cảnh nào.

Thông qua bộ ảnh này, Casper Việt Nam cùng các thí sinh Miss World Vietnam 2022 mong muốn lan truyền cảm hứng sống tích cực, để phụ nữ được hỗ trợ nhiều hơn từ gia đình, công việc, quan niệm xã hội để có thể khai phá vẻ đẹp của bản thân, trau dồi vẻ đẹp thể chất, trí tuệ, ngoại hình và đóng góp ảnh hưởng của mình để cho những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Giới thiệu về Casper Việt Nam

Casper Vietnam JSC là đại diện độc quyền phân phối và cung cấp dịch vụ các sản phẩm mang thương hiệu Casper tại thị trường Việt Nam. Từ năm 2016, Casper Việt Nam nhanh chóng phát triển và trở thành một thương hiệu được nhiều người biết đến trong ngành điện tử, điện lạnh, điện gia dụng.

Casper luôn tập trung vào con người, nỗ lực xây dựng lòng tin vững chắc của người dùng thông qua việc cung cấp các trải nghiệm chất lượng, luôn kiên định với hành trình mang lại những giải pháp hiệu quả và cung cấp các giá trị thiết thực cho đối tác, cho người tiêu dùng và cộng đồng.

Casper dám bỏ qua những yếu tố bề nổi để hướng tới sự bền vững lâu dài, hoàn toàn tập trung vào việc đáp ứng những nhu cầu thực sự của người dùng, đồng thời vẫn duy trì tính hiệu quả, dễ sử dụng, linh hoạt và sự tinh tế trong thiết kế của sản phẩm. Nỗ lực bán giá tốt hơn cho nhiều tiện ích hơn, nỗ lực tiết kiệm năng lượng cho hiệu quả sử dụng cao hơn.

Các sản phẩm Casper được thai nghén từ sự nhiệt tâm và đam mê, chứa đựng sự lâu bền, cam kết và trách nhiệm. Casper tạo ra những sản phẩm có thể tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành trái tim làm việc cần mẫn bất kể ngày đêm trong ngôi nhà của bạn, cũng giống như nỗ lực không ngừng của Casper nhằm mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người tiêu dùng, giúp cuộc sống thảnh thơi và tận hưởng nhiều hơn.

Nhà Tài Trợ Kim Cương Miss World Vietnam 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

Website: https://casper-electric.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/CasperElectric/

Hotline: 1800 6644