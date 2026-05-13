Lục Tiểu Linh Đồng nói gì khi bị hỏi “sống nhờ vai diễn Tôn Ngộ Không”?

Trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc, hiếm có vai diễn nào vượt qua được sức sống bền bỉ của hình tượng Tôn Ngộ Không trong Tây du ký phiên bản 1986. Và cũng hiếm diễn viên nào bị “đóng đinh” với một vai diễn như Lục Tiểu Linh Đồng - người đã hóa thân thành “Tề Thiên Đại Thánh” và gắn liền với nhân vật này suốt hơn 40 năm qua.

Chính vì sự thành công quá lớn ấy, câu hỏi “ông có đang sống nhờ vai Tôn Ngộ Không?” từng nhiều lần được đặt ra với nam diễn viên. Và trong những chia sẻ gần đây với truyền thông Trung Quốc, ông đã có câu trả lời thẳng thắn nhưng cũng đầy chiêm nghiệm về sự nghiệp, danh tiếng và cuộc đời mình.

Vai diễn để đời và cái bóng không thể vượt qua

Nhắc đến Tây du ký (1986), khán giả không chỉ nhớ đến một tác phẩm truyền hình kinh điển mà còn nhớ đến cả một thế hệ diễn viên đã dành nhiều năm thanh xuân để tạo nên một “huyền thoại màn ảnh”. Trong đó, vai Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện được xem là linh hồn của bộ phim.

Dàn diễn viên nổi tiếng của "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Theo China News, Tây du ký không chỉ thành công tại Trung Quốc mà còn được phát sóng tại hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số lượt chiếu được cho là vượt 4.000 lần. Điều này biến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình có sức lan tỏa mạnh nhất châu Á trong thế kỷ 20.

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, hình ảnh Tôn Ngộ Không lanh lợi, thông minh, đầy khí phách nhưng cũng giàu cảm xúc đã trở thành biểu tượng văn hóa. Và Lục Tiểu Linh Đồng, với phong cách biểu diễn dựa trên nghệ thuật hầu hí (kịch khỉ) truyền thống, gần như “đóng dấu bản quyền” cho nhân vật này trong suốt nhiều thập kỷ.

Sau thành công của Tây du ký, nam diễn viên tiếp tục tham gia một số dự án khác, nhưng không vai diễn nào có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Tôn Ngộ Không. Chính điều này khiến ông nhiều lần đối diện với những câu hỏi xoay quanh việc “bị một vai diễn định danh cả đời”.

“Tôi là diễn viên hạnh phúc nhất thế giới”

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Lục Tiểu Linh Đồng không né tránh câu hỏi nhạy cảm này. Ngược lại, ông cho rằng mình là một trong những diễn viên may mắn nhất.

Ông chia sẻ: “Nhiều khi tôi đến một nơi nào đó, tôi hỏi khán giả rằng có ai chưa từng xem phiên bản Tây du ký mà tôi tham gia không? Gần như không có ai giơ tay. Một diễn viên đạt được mức độ này thật sự rất hạnh phúc”.

Lục Tiểu Linh Đồng đến với vai Tôn Ngộ Không nhờ một cái duyên (Ảnh: Sina).

Theo ông, việc một vai diễn sống mãi trong ký ức công chúng không phải là điều tiêu cực, mà là một dạng thành tựu hiếm có trong nghệ thuật biểu diễn. Lục Tiểu Linh Đồng tin rằng không phải ông “sống nhờ vai diễn”, mà chính vai diễn đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng, vượt ra ngoài giới hạn của cá nhân diễn viên.

Ông nhấn mạnh, thành công của Tôn Ngộ Không không chỉ đến từ nỗ lực của riêng mình mà còn là kết quả của cả một tập thể hàng nghìn người, từ cố đạo diễn Dương Khiết, biên kịch, kỹ thuật viên cho đến toàn bộ dàn diễn viên.

Nghệ thuật hóa thân và triết lý nghề diễn

Một trong những điểm được Lục Tiểu Linh Đồng nhiều lần nhắc đến là khái niệm “cảnh giới hóa thân”. Theo ông, diễn viên không chỉ đơn thuần là người “đóng vai”, mà phải trở thành nhân vật bằng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt và tinh thần.

Ông giải thích: “Khi đóng cùng một nhân vật, bạn phải làm được những điều người khác không làm được, làm tốt hơn, làm tinh tế hơn và tạo ra sự khác biệt. Quan trọng nhất là đạt đến trạng thái hóa thân thực sự”.

Vì vậy, vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký không chỉ là diễn xuất thông thường mà còn là sự kết hợp giữa võ thuật, hầu hí, nghệ thuật biểu cảm và sự nghiên cứu sâu về văn hóa dân gian Trung Hoa.

Lục Tiểu Linh Đồng vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật ở tuổi U70 (Ảnh: Sina).

Lục Tiểu Linh Đồng xuất thân từ gia đình nghệ thuật hầu hí nổi tiếng, cha ông - Nam Hầu vương Lục Linh Đồng - là một trong những nghệ sĩ đầu ngành về nghệ thuật biểu diễn khỉ trong sân khấu truyền thống tại Trung Quốc. Điều này giúp ông có nền tảng vững chắc để xây dựng hình tượng Tôn Ngộ Không vừa sinh động vừa mang tính biểu tượng.

Hành trình tìm kiếm “Tôn Ngộ Không” đầy thú vị

Ít ai biết rằng hành trình tìm kiếm diễn viên cho vai Tôn Ngộ Không trong phiên bản 1986 là một quá trình kéo dài và đầy cân nhắc. Sau khi phiên bản Tây du ký của Nhật Bản phát sóng vào năm 1981, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV quyết định thực hiện một phiên bản mang bản sắc Trung Hoa rõ rệt.

Đạo diễn Dương Khiết hiểu rằng, để bộ phim thành công, nhân vật Tôn Ngộ Không phải được xây dựng thuyết phục ngay từ đầu. Đây là nhân vật trung tâm, có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn bộ câu chuyện.

Trong quá trình tuyển chọn, khi còn trẻ, Lục Tiểu Linh Đồng được giới thiệu nhờ nền tảng nghệ thuật gia đình. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, ông gây ấn tượng mạnh bởi khả năng vận động linh hoạt, biểu cảm tự nhiên và kỹ thuật hầu hí điêu luyện.

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng vẫn múa gậy điêu luyện ở tuổi lên lão (Video: Sina).

Sau nhiều vòng thử vai tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ông chính thức được chọn. Quyết định này sau đó được xem là một trong những lựa chọn thành công nhất lịch sử truyền hình Trung Quốc.

Thành công lớn cũng kéo theo không ít áp lực. Lục Tiểu Linh Đồng từng nhiều lần đối diện với tin đồn cho rằng ông “độc quyền vai Tôn Ngộ Không” hoặc ngăn cản người khác thể hiện nhân vật này.

Nam diễn viên phủ nhận hoàn toàn: “Tôi chỉ là diễn viên, không có bất kỳ quyền hạn hành chính nào. Làm sao tôi có thể quyết định ai được đóng vai này?”.

Ông cũng bác bỏ tin đồn bất hòa với cố đạo diễn Dương Khiết, khẳng định cả hai luôn tôn trọng nhau và duy trì mối quan hệ thân thiết trong suốt quá trình làm phim. Theo ông, những hiểu lầm xuất phát từ việc công chúng quá yêu mến nhân vật nên dễ gắn mọi câu chuyện xoay quanh cá nhân ông.

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là mức thù lao khiêm tốn của dàn diễn viên Tây du ký. Lục Tiểu Linh Đồng tiết lộ ông quay 25 tập phim trong 6 năm nhưng tổng cát-xê chưa đến 2.000 NDT (hơn 7,7 triệu đồng).

Lục Tiểu Linh Đồng phủ nhận tin đồn ông "độc chiếm" vai Tôn Ngộ Không (Ảnh: 163).

Tuy nhiên, ông không xem đó là thiệt thòi mà là trải nghiệm đáng giá. Với ông, điều quan trọng nhất không phải tiền bạc mà là cơ hội được tham gia một dự án có ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Quá trình sản xuất kéo dài, điều kiện thiếu thốn, kỹ thuật hạn chế, nhưng cả ê-kíp vẫn kiên trì hoàn thành. Chính sự bền bỉ này đã góp phần tạo nên giá trị bền vững cho bộ phim đến tận hôm nay.

Cuộc sống hiện tại kín tiếng nhưng không rời nghệ thuật

Ở tuổi U70, Lục Tiểu Linh Đồng không còn hoạt động dày đặc trong phim ảnh nhưng vẫn gắn bó với nghệ thuật. Ông tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa dân gian, đặc biệt là nghệ thuật hầu hí - lĩnh vực đã làm nên tên tuổi gia đình ông.

Năm 2025, ông được bổ nhiệm làm viện trưởng danh dự của một học viện tại Thiệu Hưng, Chiết Giang (Trung Quốc). Bên cạnh đó, ông cũng chuẩn bị ra mắt một cuốn sách mới ghi lại hành trình nghệ thuật và những trải nghiệm trong nghề.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, ông vẫn được công chúng yêu mến mỗi khi nhắc đến Tôn Ngộ Không - vai diễn đã trở thành biểu tượng văn hóa vượt thời gian.

Lục Tiểu Linh Đồng hạnh phúc bên bà xã, người bạn đời gần 40 năm của ông (Ảnh: Weibo).

Ít người biết rằng, chính Tây du ký cũng là nơi se duyên cho Lục Tiểu Linh Đồng và vợ ông - Vu Hồng. Khi đó, bà làm thư ký trường quay và từng tham gia một số vai phụ trong phim.

Sau thời gian làm việc chung, cả hai dần nảy sinh tình cảm và kết hôn vào năm 1988. Đến nay, họ đã gắn bó gần 40 năm. Vu Hồng được xem là người đứng sau hỗ trợ thầm lặng, giúp ông yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Chia sẻ về hôn nhân, Lục Tiểu Linh Đồng xúc động nói: “Nếu tôi là cánh diều bay nhảy thì vợ tôi chính là người cầm dây. Cô ấy biết khi nào nên giữ chặt, khi nào nên nới lỏng để diều bay cao mà không đứt dây. Tôi luôn trân trọng và biết ơn cô ấy”.

Kết: Cuộc đời của Lục Tiểu Linh Đồng không chỉ là hành trình của một diễn viên gắn với một vai diễn kinh điển, mà còn là câu chuyện về sự lựa chọn, sự kiên trì và cách một nghệ sĩ đối diện với danh tiếng kéo dài cả đời.

Khi bị hỏi “có đang sống nhờ Tôn Ngộ Không không?”, nam nghệ sĩ không phản bác gay gắt, mà nhìn nhận đó là một vinh dự hiếm có. Với ông, không phải ai cũng có cơ hội để một vai diễn trở thành ký ức chung của hàng tỷ người suốt nhiều thế hệ.