"Lửa thanh xuân": Niềm tin mọi nỗ lực đều nở hoa

A Bình Nho là bút danh được tác giả sử dụng khi sáng tác tiểu thuyết và cũng là cái tên được đông đảo độc giả biết đến nhất. Trước khi trở thành một cây bút chuyên nghiệp, tác giả từng có nhiều tác phẩm truyện ngắn, thơ và tản văn xuất hiện trên các đầu báo quen thuộc như Hoa Học Trò, Mực Tím cùng nhiều tạp chí văn nghệ trong nước.

Hành trình cầm bút của A Bình Nho được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng đáng chú ý như giải Nhất cuộc thi viết truyện ngắn Lời hồi đáp của bầu trời năm 2020, giải Nhất cuộc thi sáng tác thơ Sau bão giông, tôi là... năm 2023, giải Nhì cuộc thi thơ Áng thơ trên những cánh diều, Giải Nhất cuộc thi sáng tác thơ khu vực Đông Nam Bộ lần thứ nhất năm 2024…

Điều thú vị là tác giả đến với văn chương khá muộn. Sau khi tốt nghiệp đại học và trải qua quãng thời gian làm công việc văn phòng, A Bình Nho bắt đầu tham gia các cuộc thi sáng tác như một cách thử thách bản thân, đồng thời tìm kiếm một lối đi khác cho cuộc đời.

Từ những bài dự thi đầu tiên, từ những lần hồi hộp chờ kết quả, niềm đam mê viết lách dần lớn lên và trở thành lựa chọn sống. Hiện nay, tác giả làm nghề viết tự do. Dù cuộc sống không quá dư dả, nhưng đổi lại là sự tự do, được sống với đam mê và có thể tự hào nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.

Bìa cuốn "Lửa thanh xuân" (Ảnh: Nanubooks).

Chính những trải nghiệm ấy đã trở thành chất liệu để A Bình Nho viết nên Lửa thanh xuân. Theo chia sẻ của tác giả, đây không đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết mà còn giống như một cuốn hồi ký về hành trình sáng tác. Những niềm vui, nỗi buồn, những lần thất vọng, những phút giây muốn từ bỏ và cả những bài học quý giá tích lũy qua nhiều năm cầm bút đều được gửi gắm trong từng trang sách.

Lửa thanh xuân kể về tuổi trẻ, về tình yêu, về những con người mang trong tim một giấc mơ và dám đánh đổi để theo đuổi nó. Dưới lớp áo của một câu chuyện tình cảm lãng mạn là bức tranh chân thực về cuộc sống của những người làm nghề sáng tạo, từ nhà văn, họa sĩ truyện tranh đến dịch giả. Đó là thế giới của những bản thảo bị từ chối, những đêm thức trắng, những lần nghi ngờ chính bản thân mình và cả những khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp.

Có lẽ vì được viết bằng chính trải nghiệm thật nên từng cảm xúc trong Lửa thanh xuân đều mang sức nặng riêng. Đặc biệt là câu thoại: "Nỗ lực đến như vậy vẫn không được gì, chi bằng hãy từ bỏ đi".

Đây không chỉ là lời của một nhân vật trong truyện mà còn là suy nghĩ từng xuất hiện trong tâm trí tác giả khi đối diện với những khó khăn trên con đường sáng tác. Thế nhưng, thay vì dừng lại, A Bình Nho đã lựa chọn tiếp tục bước đi. Và ngày hôm nay, nhìn lại những thành quả đã đạt được, tác giả càng tin rằng sự kiên trì luôn xứng đáng.

Một chi tiết khác khiến tác giả đặc biệt tâm đắc không nằm ở chuyện tình của nam nữ chính mà lại thuộc về nữ phụ. Đó là lời thổ lộ tình cảm đầy chân thành của cô dành cho nữ chính.

Theo A Bình Nho, mọi tình cảm trên đời đều đáng trân trọng, bất kể đối phương là ai. Điều đẹp nhất không nằm ở việc tình yêu ấy được đáp lại hay không, mà ở cách con người đón nhận tình cảm của nhau bằng sự tử tế và thấu hiểu. Chính vì thế, dù mối tình đơn phương ấy không đi đến kết quả như mong muốn, nó vẫn để lại dư vị ấm áp trong lòng người đọc.

Lửa thanh xuân giống như một lời động viên dành cho những ai đang chật vật trên con đường theo đuổi ước mơ. Độc giả có thể bắt gặp trong đó hình ảnh của chính mình, một người trẻ từng hoài nghi, từng thất bại, từng muốn buông xuôi nhưng vẫn cố gắng bước tiếp.

Điều mà cuốn sách muốn truyền tải không chỉ là hành trình theo đuổi đam mê, mà còn là niềm tin rằng mọi cố gắng đều có ý nghĩa. Có những hạt giống nở hoa rất sớm, có những hạt giống cần nhiều năm tháng mới đâm chồi, nhưng chỉ cần không từ bỏ, mùa xuân rồi sẽ đến.