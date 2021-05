Dân trí Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, "nữ hoàng gợi cảm" của sân khấu nhạc trẻ xứ Hàn - Lee Hyori thổ lộ, vợ chồng cô đã nghĩ tới chuyện sinh con sau 8 năm chung sống và khi cô bước vào tuổi 42.

Trái với vẻ ngoài gợi cảm và bùng cháy trên sân khấu, Lee Hyori ngoài đời thường là một phụ nữ giản dị, dịu dàng và rất yêu động vật. Cô ăn chay trường, thích tập yoga. Cô lựa chọn kết hôn với một chàng nhạc sĩ nghèo thay vì một đại gia giàu có như phần lớn những ngôi sao giải trí khác.

Năm 2013, Lee Hyori khiến cả làng giải trí xôn xao khi thông báo kết hôn với Lee Sang Soon, một chàng nhạc sĩ nghèo và kém nổi tiếng hơn cô. Từ bỏ vị trí nữ hoàng giải trí, Lee Hyori lựa chọn cuộc sống giản dị, bình yên và kín tiếng bên Lee Sang Soon tại một trang trại ở đảo Jeju. Hiện, vợ chồng cô đi về giữa Seoul và Jeju.

Lee Hyori được xem là biểu tượng gợi cảm của làng giải trí xứ Hàn nhiều năm nay.

Chưa có con chung nhưng cặp đôi sống vô cùng hạnh phúc. Lee Hyori cho biết, cô và chồng nuôi một bầy cún cưng và mỗi ngày bận rộn với việc chăm sóc chúng, trồng cây, thu hoạch, nuôi gà, tập yoga, sáng tác nhạc và trò chuyện. Cuộc sống của "nữ hoàng nhạc trẻ" và chồng từ khi kết hôn rất đơn giản, bình yên và hoàn toàn trái ngược với nhịp sống sôi động ở thành phố.

Để bảo vệ cuộc sống giản dị của hai vợ chồng, Lee Hyori và chồng còn ít sử dụng mạng xã hội hay đọc báo. Chuyện tình gây sốc và cuộc hôn nhân bình yên, giản dị của Lee Hyori - Lee Sang Soon luôn khiến fan ngưỡng mộ suốt 8 năm nay.

Lee Hyori kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon từ năm 2013.

Trong bài phỏng vấn gần đây với tạp chí Harper's Bazaar (Hàn Quốc), số tháng 5/2021, Lee Hyori tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của cô bên chàng nhạc sĩ nghèo Lee Sang Soon và kế hoạch sinh con của hai người. Cô nói: "Tôi nghĩ lý do tôi đến thế giới này là để học hỏi điều gì đó. Họ nói rằng việc nuôi dạy con cái là điều quan trọng nhất để hiểu hơn về chính trái tim mình. Tôi muốn cảm nhận tình yêu thương, sự hy sinh và sự nỗ lực chỉ có ở tình yêu của người mẹ".

Nữ hoàng giải trí xứ Hàn tiết lộ thêm rằng, cô đã nghiên cứu rất sớm việc chăm sóc em bé và học các lớp học thai sản để chuẩn bị đón con đầu lòng. Hiện tại, Lee Hyori và Lee Sang Soon đều đã ngoài 40 tuổi nhưng họ vẫn muốn có con một cách tự nhiên.

Cặp đôi có cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc trên đảo.

Vợ chồng Lee Hyori vừa là bạn đời, vừa là bạn tâm giao, vừa là đồng nghiệp ăn ý.

Khoảnh khắc bình yên của vợ chồng Lee Hyori

Khi quyết định kết hôn với Lee Sang Soon, Lee Hyori từng phải đối mặt với nhiều áp lực từ truyền thông và người hâm mộ. Phần lớn ý kiến cho rằng, Lee Sang Soon không tương xứng với vợ về danh tiếng, độ giàu có cũng như nhan sắc. Nhưng Lee Hyori luôn khẳng định rằng, chồng cô là người đàn ông hấp dẫn nhất với cô và là người dạy cô biết cảm nhận cuộc sống tốt nhất.

Từ khi kết hôn với Lee Sang Soon, Lee Hyori cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, giản dị và bình yên. Cô không còn lui tới các hộp đêm, các bữa tiệc để tìm niềm vui mà thích dành thời gian tập yoga, thiền. Chính nhờ cuộc sống bình yên, hạnh phúc nên Lee Hyori vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp dù đã qua tuổi 40.

Trong bài phỏng vấn mới nhất, Lee Hyori cho biết, cô rất hạnh phúc và đã lên kế hoạch sinh con sau 8 năm kết hôn.

Lee Hyori giải thích lý do kết hôn với Lee Sang Soon

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Lee Hyori nói: "Buổi tối sau khi tập yoga, tôi trở về nhà và được chồng chuẩn bị bữa tối. Tôi được hòa mình với thiên nhiên, cùng những chú chó đi bộ và chạy trên những con đường đất". Đó chính là điều mà Lee Hyori thích nhất khi lựa chọn Lee Sang Soon làm người bạn đời.

Trong chương trình You Are My Destiny 2, Lee Hyori từng khiến fan choáng váng khi tuyên bố sẽ ly hôn nếu chồng "cảm nắng" người khác nhưng nếu bản thân "rung động" trước một đối tượng nào đó, Lee Sang Soon sẽ phải chờ cô.

Lee Hyori giải thích: "Nếu như Lee Sang Soon yêu người khác, tất nhiên tôi sẽ ly hôn nhưng tôi không ghét anh ấy. Việc "say nắng" người khác không phải là lý do để ghét ai đó, nhưng tôi không còn muốn sống với anh ấy nữa". Tuy nhiên, nếu người cảm nắng lại là Lee Hyori thì mọi chuyện rất khác: "Tôi là người dễ thích ai đó và cũng nhanh chóng hết yêu nên anh ấy phải chờ đợi tôi".

Lee Hyori tiết lộ rằng, chồng cô chính là người giúp cô có cuộc sống chất lượng như hiện tại.

Ngôi sao nổi tiếng thích chơi đùa với cún cưng, trồng cây, dọn nhà cửa, tập yoga và trò chuyện với những người nông dân hàng xóm.

Nữ hoàng gợi cảm cũng giải thích thêm rằng, việc cô thích ai đó, không có nghĩa rằng cô muốn bất chấp tất cả để ở bên mà đó chỉ là vấn đề cảm xúc đơn thuần và chóng vánh. Trước yêu cầu có phần oái oăm của vợ, Lee Sang Soon chia sẻ: "Về cơ bản, cô ấy nói với tôi rằng "Nếu anh lừa dối em, chúng ta sẽ ly hôn". Nhưng nếu cô ấy lừa dối tôi, tôi phải chờ đợi cô ấy trở về. Vì vậy tôi đành chấp thuận và sống tiếp thôi".

Khi được hỏi về cô vợ nổi tiếng gợi cảm lúc ở nhà và lúc trên sân khấu có gì khác biệt, Lee Sang Soon nói: "Hình ảnh Hyori trên sân khấu và Hyori ngoài đời thường có khác biệt rất lớn. Khi vợ tôi trang điểm, tôi sững sờ và tự hỏi ai đang ở bên cạnh mình thế này? Ở nhà, vợ tôi rất ít khi chịu thay quần áo, chỉ mặc đi mặc lại một bộ đồ".

Lee Hyori cũng tiết lộ, cô có mối quan hệ rất thân thiết với mẹ chồng.

Trước khi kết hôn với Lee Sang Soon, Lee Hyori là nữ hoàng gợi cảm của làng giải trí xứ Hàn, là biểu tượng nổi loạn và khác biệt với những giá trị truyền thống. Trong khi đó, mẹ chồng cô là một phụ nữ truyền thống của Hàn Quốc. Tiết lộ về mối quan hệ với mẹ chồng, Lee Hyori cho biết, hai người rất hòa thuận và yêu thương nhau.

Lee Hyori từng thừa nhận với mẹ chồng trong một chương trình truyền hình thực tế rằng: "Mẹ ơi, con không giỏi nữ công gia chánh nhưng con rất giỏi kiếm tiền". Chia sẻ của Lee Hyori khiến những người có mặt tại chương trình và người hâm mộ đều bật cười. Mẹ chồng cô cũng không vì thế mà ghét bỏ cô con dâu thật thà. Bà thậm chí còn đi học nấu ăn để làm những món chay riêng cho cô con dâu nổi tiếng.

Cuộc sống sau hôn nhân không chỉ ảnh hưởng tới lối sống, phong cách thời trang mà còn ảnh hưởng tới âm nhạc của Lee Hyori. Nữ hoàng gợi cảm của nhạc trẻ xứ Hàn không còn thiết tha với những bản nhạc dance sôi nổi, nóng bỏng mà giờ đây hướng tới những bản nhạc ballad sâu lắng và đầy tính tự sự.

Trái với vẻ ngoài gợi cảm và nổi loạn, Lee Hyori trong mắt những người thân vô cùng giản dị, đáng yêu và dịu dàng.

Nhan sắc trẻ trung và ngọt ngào ở tuổi 42 của "nữ hoàng gợi cảm" xứ Hàn

"Chị đại" Lee Hyori tái hiện bản hit "U - Go - Girl" trên sân khấu

Mi Vân

Theo HB/Korea