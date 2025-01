Loạt sao Hollywood diện váy nhà thiết kế Việt trên thảm đỏ quốc tế

Diện chiếc đầm sequin lấp lánh với chi tiết cut-out táo bạo, Madison Wyborny nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng cũng như phong cách gợi cảm trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng 2025, diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles, Mỹ hôm 5/1.

Thiết kế nữ diễn viên Mỹ lựa chọn là sáng tạo từ Hà Linh Thư. Bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập Khải Hoàn - Triumph mà NTK Việt đã trình làng trong đêm bế mạc Vietnam International Fashion Week 2024 hồi tháng 6/2024 (Ảnh: Instagram nhân vật).

Madison Wyborny sinh ra tại New Smyrna Beach, Florida. Cô nổi tiếng qua các bộ phim: Throat (2023), La Folie (2022), Neighbors & Friends (2017), La Folie (2022), Throat (2023) và hiện hoạt động ở vai trò người mẫu, stylist (nhà tạo mẫu). Năm 2020, cô từng xuất hiện trong show truyền hình Too hot to handle.

Stylist của Madison Wyborny thông qua agency (hãng) tại Mỹ để liên hệ với NTK đặt may bộ đầm theo số đo riêng. Quá trình làm việc giữa hai bên không gặp nhiều khó khăn bởi Madison Wyborny bày tỏ sự yêu thích với thiết kế của nhà mốt đến từ Việt Nam (Ảnh: Instagram nhân vật).

Không chỉ có Madison Wyborny, diễn viên Leah Lewis cũng diện một thiết kế sexy khác trong bộ sưu tập của Hà Linh Thư ở bữa tiệc diễn ra sau sự kiện lễ trao giải Quả cầu vàng 2025. Trang phục có chất liệu nhung sang trọng. Riêng thân trên có khoảng hở phóng khoáng, phần ngực được cách điệu với cánh hoa sen cùng chi tiết thêu tay thủ công.

Leah Lewis nổi tiếng với vai Ellie Chu trong series The Half of It trên Netflix và lồng tiếng cho nhân vật Ember Lumen trong phim hoạt hình Elemental (Xứ sở các nguyên tố) của Pixar…

Leah Lewis đam mê diễn xuất và bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006 với phim Lullaby và sau này góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Fred 3: Cam Fred (2012), Best Friend Whenever (2016)...

Cô còn có năng khiếu ca hát và từng tham gia The Voice mùa 4 vào năm 2013 và được đánh giá là ngôi sao châu Á đang lên tại Hollywood (Ảnh: NTK cung cấp).

Trước đó, các thiết kế của cô được nhiều sao Hollywood chưng diện như Kelly McCreary (trái) tại sự kiện Ninth House's A Carpenter Christmas Romance dịp Giáng sinh 2024. Chiếc đầm cocktail trắng có phom dáng kinh điển cùng đường khoét sâu ngực giúp nữ diễn viên Mỹ toát lên vẻ gợi cảm và nữ tính.

Alicia Hannah-Kim - diễn viên và người mẫu gốc Hàn Quốc - mặc đầm đỏ của nhà mốt Việt trên thảm đỏ sự kiện Unforgettable Gala vào giữa tháng 12/2024. Đây là sự kiện tôn vinh những người nổi tiếng châu Á và Thái Bình Dương có đóng góp cho nghệ thuật, văn hóa và giải trí (Ảnh: Instagram nhân vật).

Jeannie Mai - ngôi sao gốc Việt - chọn thiết kế runway có màu đỏ trên thảm đỏ sự kiện 92nd annual Hollywood Christmas Parade tại Los Angeles, California hồi tháng 12/2024. Người đẹp của How Do I Look kết hợp đầm nhung mềm mại với áo choàng lông thú, toát lên vẻ quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ (Ảnh: NTK cung cấp).

Hồi tháng 10/2024, trên thảm đỏ của buổi khai mạc liên hoan phim AFI Fest, diễn viên người Mỹ gốc Nga - Eugenia Kuzmina - thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế xuyên thấu, nằm trong bộ sưu tập Hoa hồng đen. Thiết kế sử dụng chất liệu voan kết hợp cùng vải nhung the đen mềm mại, tạo nên vẻ sexy của người đẹp phim Quarantine L.A (Ảnh: AFP).