Top 5 đôi giày thể thao đắt đỏ, mẫu rẻ nhất có giá gần 40 triệu đồng

Với sự giúp đỡ của thị trường bán lại StockX, tạp chí Complex đã có được dữ liệu về những đôi giày thể thao đắt nhất trên thị trường này.

Họ đã loại trừ những đôi giày chưa được phát hành, dành riêng cho người thân và bạn bè, chỉ bao gồm những thiết kế có đủ dữ liệu. Do vậy, những mẫu giày có 1-2 lượt bán là không đủ để đưa vào danh sách này.

Jayson Tatum x Air Jordan 1 Low OG "Welcome to the Garden"

Vị trí top 5 thuộc về đôi Jayson Tatum x Air Jordan 1 Low OG "Welcome to the Garden", được chào sân hồi tháng 10/2024. Cầu thủ bóng rổ Jayson Tatum tiếp tục củng cố "di sản" của mình không chỉ trên sân đấu mà còn trong thế giới giày thể thao.

Thiết kế có tông màu tươi mới với các sắc xanh lá, trắng ngà với lớp phủ họa tiết hoa đậm. Điểm nhấn là chi tiết da lộn màu xanh lá cây trên lưỡi gà, logo Swoosh đặc trưng của hãng Nike, hộp ngón chân và miếng lót gót giày (Ảnh: Sneaker Bar Detroit).

Mẫu giày này phản ánh tính cách của Tatum và tôn vinh chủ đề khu vườn, lấy cảm hứng từ đấu trường nổi tiếng của Boston.

Giày được đóng gói trong hộp tùy chỉnh với giá bán lẻ 300 USD (7,6 triệu đồng). Theo ghi nhận, đôi giày này được bán lại với giá 1.436 USD (hơn 36,6 triệu đồng) (Ảnh: Sneaker Bar Detroit).

Miu Miu x New Balance 530 SL "Ecru"

New Balance 530 là đôi giày giá rẻ, nhưng Miu Miu đã biến nó thành thời trang cao cấp. Giá bán lẻ của đôi giày khá cao - 1.170 USD (gần 30 triệu đồng).

Do vậy, không bất ngờ khi giá bán lại của Miu Miu x New Balance 530 SL "Ecru" lên đến 1.531 USD (gần 40 triệu đồng). Dù có giá cao, đôi giày này đã được hãng công bố hết hàng (Ảnh: Miu Miu).

Tyler, the Creator x Louis Vuitton LV Trainer "Beige"

Giày thể thao Louis Vuitton vốn đắt đỏ, bất kể thế nào. Khi kết hợp với rapper kiêm nhà thiết kế Tyler, the Creator, chúng còn đắt đỏ hơn nữa.

Top 3 trong danh sách "Những đôi giày thể thao đắt nhất năm" thuộc về Tyler, the Creator x Louis Vuitton LV Trainer "Beige", có giá bán lẻ 1.430 USD (hơn 36,4 triệu đồng) (Ảnh: Louis Vuitton).

Đôi giày mang tông màu tươi sáng, là sự kết hợp giữa năng lượng và tình yêu của Tyler dành cho thời trang đường phố những năm trước.

Đôi giày có nhiều màu sắc, nhưng màu be là màu đắt nhất hiện nay. Sàn bán lại đã ghi nhận mức giá 1.944 USD (gần 50 triệu đồng) cho đôi giày này. Tương tự Miu Miu x New Balance, đôi Tyler, the Creator x Louis Vuitton LV Trainer "Beige" được thông báo "cháy hàng" (Ảnh: Louis Vuitton).

Nike Air Max 1 'University of Oregon' PE

Tiếp nối lễ kỷ niệm "Ngày Air Max" năm nay, Ducks of a Feather của công ty Division Street có trụ sở tại Oregon (Mỹ) đã kết hợp với Flight Club (nhà bán lẻ giày thể thao) cho ra mắt mẫu Air Max 1 "University of Oregon", phát hành 225 đôi.

Phối màu mới có nhiều chất liệu và họa tiết khác nhau trên toàn bộ đôi giày, như một lời tri ân đến các loài vịt khác nhau phân bố khắp vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Logo "O" được thêu ở gót giày, trong khi linh vật (vịt) xuất hiện trên thẻ treo đi kèm ở phần dây. Mỗi đôi giày thể thao cũng được đánh số riêng trong số 225, có giá 350 USD (gần 9 triệu đồng) (Ảnh: Flight Club).

Được thành lập tại thành phố New York (Mỹ) vào năm 2005, Flight Club đã cách mạng hóa ngành bán lẻ giày thể thao khi trở thành cửa hàng ký gửi ban đầu cho những đôi giày hiếm.

Bên cạnh đó, Division Street là công ty liên doanh thể thao do một số cựu sinh viên và nhà tài trợ của Đại học Oregon thành lập, chuyên phát triển các chương trình tiếp thị sáng tạo và hiệu quả để tối đa hóa cơ hội doanh thu cho các vận động viên sinh viên của Đại học Oregon.

Ducks of a Feather của Division Street là thương hiệu mới có sự hợp tác giữa trang phục và giày dép nguyên bản, được các vận động viên sinh viên của Đại học Oregon quảng bá cũng như cung cấp cơ hội doanh thu.

Tiền thu được từ việc bán hàng sẽ được chuyển cho các vận động viên sinh viên của trường tham gia chương trình "NIL của Division Street". Đôi giày này đứng thứ hai trong danh sách những đôi giày đắt nhất, với giá bán lại 2.084 USD (hơn 53 triệu đồng) (Ảnh: Complex).

Loro Piana x New Balance 990v6

Cuối cùng, vị trí cao nhất gọi tên đôi giày Loro Piana x New Balance 990v6, có giá bán lẻ 1.500 USD (hơn 38 triệu đồng) và giá bán lại 3.819 USD (hơn 97 triệu đồng) (Ảnh: GQ).

Đây là sự kết hợp giữa phong cách thể thao cổ điển của nhà sản xuất Mỹ với chất liệu cao cấp từ thương hiệu thời trang Italy. 990v6 nổi tiếng khi qua tay Loro Piana, khoác trên mình lớp áo trung tính cùng thiết kế tối giản nhưng vẫn thanh lịch (Ảnh: MNCR).