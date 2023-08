Lộ diện 4 cô gái trình diễn bikini đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2023

Tối 16/8, top 44 thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 tham gia 2 phần thi Người đẹp thời trang và Best in swimsuit (Trang phục áo tắm) tổ chức tại TPHCM.

Trong phần trình diễn áo tắm, các thí sinh đã mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn cho khán giả. Một số chân dài gây ấn tượng bởi khả năng catwalk tự tin, vóc dáng nóng bỏng.

Thí sinh Lê Hoàng Phương, SBD 241 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Điểm khác biệt của phần thi Best in swimsuit năm nay là Ban Tổ chức cho thí sinh tự chọn trang phục áo tắm cho riêng mình. Điều này giúp thí sinh lựa chọn những thiết kế giúp che đi khuyết điểm, tôn vóc dáng mỗi người.

Thí sinh Nguyễn Hồng Diễm (trái) và Bùi Khánh Linh xuất hiện với thần thái tự tin (Ảnh: Ban Tổ chức).

Kết quả, 4 thí sinh đầu tiên vào top 5 đề cử Best in swimsuit là: Nguyễn Hồng Diễm (SBD 332), Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 174), Bùi Khánh Linh (SBD 388) và Lê Hoàng Phương (SBD 241).

Đây đều là những thí sinh nổi bật, nhận được sự quan tâm của khán giả. Ngoài ra, 1 thí sinh còn lại trong top 5 Best in swimsuit sẽ do khán giả bình chọn.

4 thí sinh đầu tiên lộ diện trong top 5 Best in swimsuit (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ở phần thi Người đẹp thời trang, top 44 thí sinh tham gia show Vietnam beauty fashion fest 5, trình diễn bộ sưu tập của các nhà thiết kế Võ Thanh Can, Ivan Trần và Hoàng Tony.

Tham gia trình diễn cùng top 44 thí sinh là các hoa hậu, á hậu như: Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đào Thị Hiền, Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Tuyết Như...

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân (trái) và Hoa hậu Lương Thùy Linh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau phần thi, top 5 Người đẹp thời trang lộ diện, gồm: Đặng Hoàng Tâm Như (SBD 211), Phạm Thị Ánh Vương (SBD 010), Bùi Thị Thanh Thủy (SBD 011), Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD 203) và Bùi Thị Thục Hiền (SBD 164).

Top 5 Người đẹp thời trang của Miss Grand Vietnam 2023 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Ban Tổ chức, thí sinh giành chiến thắng cuối cùng ở 2 phần thi Người đẹp thời trang và Best in swimsuit sẽ được công bố trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra vào 27/8 tới.

Đặc biệt, người chiến thắng danh hiệu Best in swimsuit sẽ được đặc cách vào top 20 chung cuộc.