Lê Hoàng Phương diện váy táo bạo, tiết lộ lý do không thể mặc ở chung kết

Tối 12/7, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Lê Hoàng Phương thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện tại sự kiện công bố Vietnam International Gentlemen Festival (Lễ hội Quý ông Quốc tế Việt Nam) .

Cô diện chiếc váy đính đá lấp lánh, có đường cắt xẻ sâu, khoe đôi chân dài và vòng eo thon gọn. Đặc biệt, theo tiết lộ của Lê Hoàng Phương, đây chính là bộ váy mà cô từng dự định diện trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng không thể thực hiện được.

Người đẹp chia sẻ lý do: "Đây là một trong hai bộ đầm mà tôi dự định mặc trong đêm chung kết. Tuy nhiên, do thời gian từ phần thi này sang phần thi khác rất ngắn, vị trí thay đồ lại xa sân khấu nên tôi không đủ thời gian. Bộ váy này là tâm huyết của NTK Lê Ngọc Lâm nhưng do cách mặc khá phức tạp, thời gian không đủ nên tôi đã mặc một bộ khác. Thật sự rất tiếc".

Bộ váy cắt xẻ táo bạo của NTK Lê Ngọc Lâm giúp Hoàng Phương tỏa sáng tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khoe 3 vòng quyến rũ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Người đẹp cho biết từng có ý định diện bộ trang phục này tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng do thời gian quá gấp, không thể thực hiện được (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lê Hoàng Phương (SN 1995) quê Khánh Hòa, từng tốt nghiệp ngành Kiến trúc của trường Đại học HUTECH TPHCM. Cô cao 1,76m, số đo 3 vòng là 86-61-95cm, sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng.

Năm 2019, người đẹp từng dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và vào top 10 chung cuộc. Do đó, khi trở lại cuộc thi này lần thứ hai, cô có nhiều kinh nghiệm và nhận được sự ủng hộ của khán giả, được nhận xét là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên, Lê Hoàng Phương đã dừng bước với thành tích top 5 chung cuộc tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

Chia sẻ về kết quả này, Hoàng Phương cho rằng cuộc thi là một kỷ niệm đẹp với cô và thành tích này là tiền đề cho những dự định sắp tới. Nói về kỹ năng tiếng Anh còn gây nhiều tiếc nuối, người đẹp cho rằng cô đã thể hiện hết "công lực" của mình. Việc không trả lời ứng xử top 5 bằng tiếng Anh là lựa chọn mà cô thấy thoải mái và tự tin.

Ngoài Lê Hoàng Phương, sự kiện còn thu hút nhiều người đẹp, ca sĩ, diễn viên... Vietnam International Gentlemen Festival gồm chuỗi sự kiện, giải thưởng nhằm vinh danh những quý ông có đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Mùa đầu tiên sẽ gồm nhiều chương trình kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12.

Ca sĩ Vy Oanh khoe nhan sắc rạng rỡ sau khi sinh con thứ 3 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vợ chồng diễn viên Văn Anh - Tú Vi (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hoa hậu Hương Giang thanh lịch với chiếc đầm đen (Ảnh: Ban Tổ chức).

Diễn viên Kim Tuyến khoe dáng gợi cảm (Ảnh: Ban Tổ chức).

MC Thanh Thanh Huyền cũng là người từng dẫn dắt đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (Ảnh: Ban Tổ chức).