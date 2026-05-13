Lan Ngọc sau biến cố sức khỏe: Tái xuất màn ảnh, sắc vóc tuổi 36 gây sốt

Gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận tham gia phim Mật mã Đông Dương, tác phẩm khai thác đề tài tình báo dự kiến ra rạp vào năm 2027, đánh dấu màn tái xuất của cô sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Trong phim, cô hóa thân thành người phụ nữ xinh đẹp, mang cốt cách sang trọng nhưng nội tâm giằng xé giữa tình yêu và bổn phận.

Nữ diễn viên cho biết, Mật mã Đông Dương đến với cô như một cơ duyên. Bản thân cô cũng hào hứng khi được thử sức với hình tượng nữ tình báo - dạng vai nhiều tầng cảm xúc, đòi hỏi chiều sâu tâm lý cùng những màn đấu trí căng thẳng.

Lan Ngọc tiết lộ nhân vật của cô có tuyến tình cảm với vai diễn do Quang Tuấn đảm nhận. Cả hai dành nhiều thời gian luyện tập, nghiên cứu kịch bản nhằm hoàn thiện tâm lý nhân vật.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tham gia các buổi trao đổi với đạo diễn để tìm hiểu thêm về khái niệm chuyên án, nghiệp vụ tình báo. Cô thừa nhận đây là dạng vai khó, lấy cảm hứng từ những yếu tố có thật trong lịch sử nên buộc bản thân phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi để tiếp cận nhân vật một cách chân thực nhất.

Lan Ngọc cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn, cô cũng nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là người cha từng công tác trong ngành công an.

Trước đó, Lan Ngọc từng vướng tranh cãi về việc phong độ diễn xuất có phần chững lại. Không ít khán giả cũng “sốt ruột” chờ đợi màn tái xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990.

Chia sẻ về điều này, cô khẳng định bản thân không mải mê tham gia gameshow hay chờ đợi một vai diễn cụ thể. “Tôi đã hoạt động nghệ thuật khá lâu và thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Có giai đoạn tôi cảm thấy năng lực của mình bị chững lại nên muốn tạm dừng để nhìn lại, trau dồi thêm và tìm kiếm một dự án phù hợp hơn.

Đến hiện tại, tôi thấy mọi thứ như “nở hoa” với dự án khiến mình rất ấn tượng. Tôi cũng không đặt kỳ vọng quá lớn, không nghĩ bản thân phải bùng nổ hay đạt được điều gì quá cao, chỉ hy vọng khi phim ra mắt sẽ được khán giả đón nhận”, cô chia sẻ.

Trước khi tái xuất màn ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc chủ yếu tham gia chương trình truyền hình thực tế. Cô góp mặt trong nhiều show như: Chị đẹp đạp gió, Running Man Vietnam, Chiến sĩ quả cảm... Sau Chị đẹp đạp gió mùa 1, cô hoạt động trong nhóm LUNAS, thi thoảng đi diễn cùng nhóm.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón, đắt show đóng quảng cáo, dự sự kiện. Cô còn thực hiện nhiều video TikTok ghi lại cuộc sống đời thường và các điệu nhảy, thu hút hàng triệu lượt xem trên trang cá nhân.

Bên cạnh sự nghiệp, tình hình sức khỏe của Lan Ngọc cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tháng 6/2025, cô gặp chấn thương trong quá trình ghi hình chương trình Running Man Vietnam.

Nữ diễn viên phải sử dụng xe lăn để tiếp tục ghi hình, sau đó sắp xếp nghỉ ngơi để hồi phục. Khoảng cuối năm ngoái, Ninh Dương Lan Ngọc dành thời gian "sống chậm", quây quần bên gia đình nhiều hơn sau khi tập trung cho công việc.

Tại một số sự kiện hồi đầu năm, khán giả lo lắng khi cô xuất hiện với dáng đi khập khiễng. Hiện tại, sức khỏe của Lan Ngọc đã ổn định hơn sau quá trình điều trị. Trong sự kiện giới thiệu phim Mật mã Đông Dương gần đây, nữ diễn viên diện giày cao gót và di chuyển chậm rãi để đảm bảo an toàn.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc được nhận xét sở hữu nhan sắc chín muồi. Người hâm mộ khen cô nhiều năng lượng, luôn xuất hiện rạng rỡ dù lịch trình bận rộn.

Hồi tháng 4, Lan Ngọc thực hiện bộ ảnh nhân dịp đón tuổi mới, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên lựa chọn trang phục tông tím pastel, kết hợp kiểu tóc bob ngắn và lối trang điểm "soft glam" (kiểu trang điểm trung hòa giữa vẻ tự nhiên và sự sắc sảo) tôn đường nét yêu kiều, thanh lịch.

Hôm 3/4, nữ diễn viên gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh gợi cảm với trang phục tông đỏ rượu vang, có phần áo xuyên thấu kết hợp chi tiết ren nổi bật. So với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc trước đây, tạo hình này cho thấy Lan Ngọc đang thử nghiệm phong cách trưởng thành, sắc sảo và có phần táo bạo hơn ở tuổi 36.

Trong chuyến du lịch biển hè này, nữ diễn viên cũng gây sốt với loạt ảnh diện áo tắm kẻ caro, khoe vóc dáng săn chắc. Người đẹp phối cùng kính mát gọng mảnh, để tóc buông xõa tự nhiên, theo đuổi tinh thần gợi cảm nhưng vẫn mang nét năng động, trẻ trung.

Khi dự tiệc, Ninh Dương Lan Ngọc chuộng phong cách sang trọng nhưng vẫn có sự linh hoạt giữa vẻ cổ điển và tinh thần thời trang hiện đại. Cô thường mặc các đầm cúp ngực chữ A, đầm cổ yếm, đầm ôm sát với điểm nhấn tôn bờ vai, xương quai xanh và vòng eo thon.

Người đẹp hiếm khi phối quá nhiều phụ kiện rườm rà mà để váy áo, kiểu tóc và thần thái trở thành điểm nhấn chính. Phong cách này giúp nữ diễn viên duy trì hình ảnh sang trọng nhưng vẫn đủ nổi bật tại các sự kiện giải trí.

Ninh Dương Lan Ngọc (SN 1990) được công chúng biết đến lần đầu khi đảm nhận vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận. Sau đó, cô tiếp tục để lại ấn tượng với loạt vai diễn trong các phim điện ảnh như: Tèo Em, Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Cô ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu, Cô gái từ quá khứ, 1990... Những năm qua, cô xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình như: Running Man Vietnam, Nhanh như chớp, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Biệt đội siêu sao...

Ảnh: Facebook nhân vật