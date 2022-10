Lady Mây làm dậy sóng "Ca sĩ mặt nạ", khán giả "vắt óc" đoán danh tính

Tập 13 của chương trình Ca sĩ mặt nạ phát sóng tối 8/10 gây chú ý với màn tranh tài quyết liệt của top 6 gồm Lady Mây, Tí Nâu, Hươu Thần, O Sen, Phượng Hoàng Lửa, Báo Mắt Biếc để giành vé vào vòng trong.

Mỗi nghệ sĩ đều mang đến những tiết mục ấn tượng, biến tấu đầy mới mẻ trên sân khấu, khiến khán giả và dàn cố vấn "đứng ngồi không yên". Đặc biệt, với màn thể hiện ca khúc huyền thoại All the man that i need (bản hit của Whitney Houston), Lady Mây nhận được tràng vỗ tay giòn giã của cả khán phòng.

Nhận xét về chất giọng của Lady Mây, Tóc Tiên không khỏi phấn khích: "Ở đây Tiên và anh Thành đã nghe Lady Mây hát nhiều lần rồi, mà chưa có vòng vào có thể "khép miệng lại". Giọng hát của Mây đối với Tiên là một báu vật".

Lady Mây sở hữu chất giọng nội lực, nhận nhiều lời khen khi thể hiện ca khúc bất hủ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau khi chương trình phát sóng, dân mạng cũng để lại nhiều lời khen cho phần thể hiện "nổi da gà" của Lady Mây: "Lady Mây thực sự quá tài năng. Bài hát tuần trước còn lâng lâng mà tuần này thêm một bài quá đỉnh", "Hát như vậy thì nhiều ca sĩ khác chắc ngại song ca cùng luôn"...

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, những suy đoán về Lady Mây vẫn còn khá mơ hồ. Hội đồng cố vấn liên tục nhắc tên Văn mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Hương Tràm, Hồ Quỳnh Hương...

Giữ vai trò cố vấn khách mời, Anh Tú cũng liệt kê ra 3 cái tên "nghi vấn" gồm: Myra Trần, Lâm Bảo Ngọc và Hương Tràm. Dẫu vậy, tất cả cũng chỉ là suy đoán.

Báo Mắt Biếc chính thức lộ diện là ca sĩ Uyên Linh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tập này cũng để nhiều tiếc nuối cho khán giả khi Báo Mắt Biếc chính thức lộ diện. Đúng như suy đoán của nhiều người, "nàng Báo" cá tính, có giọng hát truyền cảm không ai khác, chính là ca sĩ Uyên Linh. Trấn Thành cho rằng việc Báo Mắt Biếc lộ diện sớm cũng vì khán giả tại trường quay đã chắc chắn về danh tính của cô và muốn cô cởi bỏ mặt nạ.

Chia sẻ về hành trình trở thành Báo Mắt Biếc, ca sĩ Uyên Linh bộc bạch: "Thật sự, từ đáy lòng của Linh, việc gặp lại mọi người và đi một chặng đường không phải là ngắn, có cả ban nhạc nữa, là những điều mà Linh rất yêu. Linh cảm thấy bản thân có thêm rất nhiều cảm xúc trong quá trình làm nghề".

Như vậy, top 5 thí sinh gồm Lady Mây, Tí Nâu, Hươu Thần, O Sen, Phượng Hoàng Lửa sẽ tiếp tục tranh tài để tìm ra ngôi vị Quán quân.

Ca sĩ mặt nạ là chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ King of mask singer của Hàn Quốc. Điểm đặc biệt của chương trình là nghệ sĩ sẽ phải che giấu danh tính trong suốt quá trình tham gia.