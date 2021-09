Lady Gaga lộng lẫy và chân thực khi vào vai "quý bà Gucci" nổi tiếng

Dân trí Những hình ảnh của Lady Gaga trong siêu phẩm về vụ ám sát chồng nổi tiếng của làng mốt thế giới "House of Gucci" vừa được hé lộ và tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả.

Sau A Star Was Born, House of Gucci tiếp tục là một sản phẩm điện ảnh được mong chờ của giọng ca nổi tiếng thế giới Lady Gaga.

Trong phim, nữ ca sĩ cá tính được chọn vào vai Patrizia Reggiani - người phụ nữ bị kết tội lập kế hoạch ám sát chồng cũ. Tháng 7 vừa rồi, trailer của phim đã được hé lộ với công chúng và khiến fan yêu điện ảnh rất thích thú.

House of Gucci là một sản phẩm điện ảnh đáng mong chờ của Lady Gaga trong năm 2021.

Phim có sự tham gia diễn xuất của Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, xây dựng dựa theo một câu chuyện có thật về gia đình Gucci, một đế chế thời trang danh tiếng trên thế giới. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 11 tới.

House of Gucci được viết kịch bản dựa trên cuốn sách mang tên The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour & Greed của tác giả Sarah Gay Gorden. Nhân vật chính của phim là Patrizia Reggiani, cựu phu nhân quyền lực của người đứng đầu Gucci, do Lady Gaga thể hiện.

Phim tái hiện lại câu chuyện cuộc đời của bà Patrizia Reggiani cùng sự kiện bà thuê người ám sát chồng vì ghen tuông rồi rơi vào cảnh tù tội. Bộ phim do Roberto Bnkinggna viết kịch bản và do Ridley Scott - đạo diễn 4 lần được đề cử Oscar chỉ đạo sản xuất.

"Quý bà Gucci" Patrizia Reggiani chính là nguyên mẫu nhân vật của Lady Gaga trong "House of Gucci".

Ngoài đời, sát thủ của vụ án đã phải lĩnh án chung thân còn bà Patrizia Reggiani bị khép tội 29 năm tù vì chủ mưu dàn xếp vụ ám sát. Các con của Patrizia và Maurizio đã làm đơn xin giảm án cho mẹ. Năm 2001, tòa đồng ý giảm án xuống còn 26 năm tù vì lý do Patrizia Reggiani bị tiền sử u não.

Patrizia Reggiani ra tù vào năm 2016 và những năm qua, dù mang tội thuê người giết chồng nhưng Patrizia vẫn nhận hơn một triệu USD mỗi năm từ bất động sản Gucci. Bà còn nhận được khoản bồi thường 22 triệu USD cho khoảng thời gian đi tù theo thỏa thuận tài chính ly hôn của hai vợ chồng.

Sau khi ra tù, cuộc sống của "quý bà Gucci" vẫn rất dư dả và thoải mái. Bà đang sống và làm việc tại Milan, Ý. Vụ việc ám sát chồng của Patrizia Reggiani trở thành một trong những vụ án gây chấn động làng thời trang thế giới nhiều năm qua.

Hình ảnh của Lady Gaga trong "House of Gucci" mới được hé lộ.

Không chỉ tiết lộ cuộc sống nhung lụa, giàu có và đậm nét thời trang cao cấp của "quý bà Gucci", bộ phim "House of Gucci" còn hé lộ những bi kịch quanh cuộc đời nhân vật Patrizia Reggiani.

Hình ảnh đám cưới hoành tráng và xa hoa của Patrizia Reggiani và ông chủ nhà mốt Gucci - Maurizio Gucci cũng được tái hiện trong phim "House of Gucci".

Lady Gaga kết đôi với Adam Driver trong "House of Gucci".

House of Gucci hứa hẹn khai thác chân thật cuộc sống nhung lụa của nữ đại gia nổi tiếng làng mốt và những bi kịch thực sự quanh cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của bà.

Được chọn vào vai Patrizia Reggiani trên màn ảnh, Lady Gaga xem đây là thử thách và cũng là kinh nghiệm thú vị trong sự nghiệp của cô. Sau trailer rất hút mắt hồi tháng 7, Lady Gaga tiếp tục khiến fan thích thú khi vừa hé lộ vài hình ảnh của cô trong nhân vật Patrizia Reggiani.

Trong tạo hình "quý bà Gucci", Lady Gaga được khen khá giống nguyên bản, sở hữu thần thái kiêu sa trong những bộ cánh lộng lẫy đắt đỏ, xứng danh phu nhân của ông trùm hãng thời trang cao cấp.

Trailer giới thiệu bộ phim "House of Gucci"

Năm 2018, Lady Gaga từng khiến khán giả bất ngờ với diễn xuất tự nhiên và sống động trong A Star Was Born, một bộ phim được đánh giá là "sinh ra dành cho Lady Gaga". Vai diễn nữ ca sĩ trẻ tài năng trong hành trình tìm kiếm đam mê và thành công của cô được các nhà phê bình khen là tự nhiên, duyên dáng và đầy cảm hứng.

Không chỉ nhận những lời khen từ giới chuyên môn, nữ ca sĩ nổi tiếng còn giành nhiều giải thưởng cho vai diễn này như giải Nữ diễn viên xuất sắc của Hội đồng nghệ thuật và Nữ diễn viên xuất sắc của giải Critics' Choice, đề cử hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc tại Oscar, Quả cầu vàng, SAGs và BAFTA.

House of Gucci sẽ công chiếu vào tháng 11 tới và được kỳ vọng là một trong những ứng cử viên nặng ký cho mùa giải Oscar năm 2022.

Mi Vân

Theo Collider