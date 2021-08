Kylie Jenner giữ im lặng trước tin đồn mang thai lần hai

Dân trí Kiều nữ 9X siêu giàu Kylie Jenner đang bị đồn là mang thai đứa con thứ hai với bạn trai Travis Scott, tuy nhiên cô không lên tiếng trước những thông tin này.

Kylie Jenner mang thai lần hai

Tham dự một sự kiện mới đây, người bố chuyển giới của Kylie Jenner - Caitlyn Jenner đã úp mở về việc "bà" sắp chào đón thêm một đứa cháu và sau khi Caitlyn Jenner chia sẻ điều này, fans của Kylie Jenner lập tức tin rằng, thần tượng của mình đang mang thai đứa con thứ hai.

Một nguồn tin thân cận với kiều nữ siêu giàu Kylie Jenner tiết lộ với tạp chí People rằng: "Kylie Jenner đã bắt đầu có bụng và rất vui mừng khi mang thai lần thứ hai. Kylie rất phấn khích vì sắp được làm mẹ", nguồn tin cho hay.

"Kylie muốn tận hưởng thai kỳ của mình một cách riêng tư. Cô ấy chỉ muốn dành thời gian cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất. Kylie luôn muốn con gái Stormi sớm có em và bản thân Kylie rất thích làm mẹ. Cô ấy rất vui vì cô ấy và Travis lại sắp được lên chức bố mẹ thêm lần nữa".

Kylie chưa công khai xác nhận thông tin cô mang thai lần hai và đại diện của cô cũng từ chối bình luận về đời tư của thân chủ.

Kylie Jenner khi mang thai đứa con đầu lòng.

Người đẹp của show truyền hình ăn khách The Keeping Up With The Kardashians đã giữ bí mật hoàn toàn khi cô mang thai lần đầu tiên nhưng theo tờ The Sun, trong lần mang thai thứ hai này, Kylie Jenner không muốn kín tiếng đến mức như vậy.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun rằng: "Lần mang thai này của Kylie không giống lần trước. Khi có bầu Stormi, Kylie còn quá ít tuổi và vì đó là lần mang thai đầu tiên nên cô ấy rất coi trọng sự riêng tư".

Kylie Jenner diện váy kiểu "tiên cá"

"Kylie sẽ vẫn sẽ khá kín đáo trong lần mang thai thứ hai này nhưng cô ấy không định giấu diếm toàn bộ mọi chuyện như lần trước".

Kylie từng chia sẻ với phóng viên là cô luôn muốn có nhiều con và có con khi còn trẻ. Đại gia đình Kardashian đều rất vui mừng về tin tức gia đình sắp có thêm thành viên mới.

Kylie Jenner bên bạn trai và con gái đầu lòng.

Nói về sự trưởng thành của Kylie với tư cách một người mẹ, nguồn tin thân cận với kiều nữ 24 tuổi cho biết: "Cô ấy đã tự tin hơn rất nhiều và lo lắng ít đi so với lần đầu tiên mang bầu".

Kylie Jenner mang thai với rapper Travis Scott chỉ ít tuần sau khi cặp đôi này hẹn hò. Người đẹp sinh con gái đầu lòng vào tháng 2/2018 khi cô 21 tuổi. Cặp đôi chia tay vào tháng 9/2019 nhưng sau đó hàn gắn quan hệ khá nhanh chóng.

Gần đây Travis Scott cũng công khai gọi bạn gái là "vợ yêu" khi lên nhận một giải thưởng. Mối quan hệ của đôi tình nhân trẻ vô cùng ngọt ngào và gắn bó. Kylie Jenner cho biết, Travis Scott là ông bố hoàn hảo và con gái cô quấn quýt với bố hơn mẹ.

Kylie gợi cảm trên thảm đỏ

Kylie Jenner chỉ mới 24 tuổi nhưng đã là một doanh nhân thành đạt sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD nhờ việc kinh doanh mỹ phẩm thành công. Thương hiệu mỹ phẩm mang tên Kylie Jenner giúp cô "hái ra tiền" và cô được mẹ khen thông minh, chững chạc, giỏi điều hành việc kinh doanh.

Kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh mỹ phẩm, Kylie Jenner có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ. Năm ngoái, cô chi gần 40 triệu USD tậu một biệt thự to như khu nghỉ và còn mua thêm nhiều nhà đất khác tại Mỹ. Người đẹp có bộ sưu tập siêu xe hàng chục chiếc và trong năm 2020, Kylie Jenner đã chi hơn 70 triệu USD để mua máy bay riêng cho mình. Kylie thường xuyên dùng máy bay riêng đưa cả gia đình đi nghỉ vào dịp cuối tuần.

Vĩnh Ngọc

Theo DM