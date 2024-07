Kỳ Duyên thi Miss Universe Vietnam: "Cha đẻ" của Hoa hậu Việt Nam lên tiếng

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên thông báo sẽ tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024) khiến nhiều người bất ngờ. Bởi, vào năm 2014, cô đã đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 - cuộc thi sắc đẹp chính thống được nhiều người biết đến.

Việc một Hoa hậu Việt Nam 2014 tạm gác danh hiệu cao quý để tiếp tục trở thành thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc khác là điều chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Kỳ Duyên gây bất ngờ khi thông báo dự thi Miss Universe Vietnam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam) - "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - cho biết, nếu ông là Hoa hậu Kỳ Duyên, ông sẽ không tham dự một cuộc thi sắc đẹp nào trong nước nữa, vì Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi uy tín, có quy mô và tầm vóc quốc gia.

"Nếu có dự thi, Kỳ Duyên cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam mà cô ấy đã đạt được. Thậm chí, Kỳ Duyên về thi hoa hậu ở phường, tỉnh mình sinh sống cũng không sao...

Nhưng tôi nghĩ, bạn ấy nên tham dự cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới) hoặc Miss World (Hoa hậu Thế giới) sẽ tốt hơn, bởi những "sân chơi" quốc tế này Kỳ Duyên chưa từng tham dự...", ông Dương Kỳ Anh thẳng thắn.

Ông Dương Kỳ Anh cũng nói thêm, có thể Hoa hậu Kỳ Duyên muốn làm mới mình nên muốn trở lại một cuộc thi sắc đẹp nữa. "Đó là quyết định riêng của Kỳ Duyên, mong rằng cô ấy sẽ có bước tiến dài trong cuộc thi lần này", "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho hay.

Chuyên gia văn hóa Xuân Hương cho biết, pháp luật Việt Nam không cấm chuyện một Hoa hậu đã đạt giải cao ở cuộc thi sắc đẹp dự thi lần nữa. Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình, nên tham gia thi tiếp hay không là quyết định riêng của người đẹp gốc Nam Định.

"Chuyện Hoa hậu Kỳ Duyên tham dự Miss Universe Vietnam 2024 được mọi người chú ý vì cô ấy từng đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam - một cuộc thi uy tín lâu đời. Trong thời gian giữ vương miện và những năm gần đây, Kỳ Duyên đã trưởng thành và khẳng định được mình như ngày càng xinh đẹp, gợi cảm, ngồi ghế "nóng" nhiều cuộc thi với vai trò giám khảo.

Nếu thi Miss Universe Vietnam 2024, nhiều người tin rằng, cô ấy sẽ tỏa sáng, lọt Top cao, thậm chí sẽ đăng quang... Tôi còn cho rằng, có Kỳ Duyên dự tham dự, cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 sẽ được mọi người chú ý, tạo viral (hiệu ứng) mạnh trên mạng xã hội", bà Xuân Hương nói.

Trước đó, bà Thúy Nga - CEO của Miss Universe Vietnam - cũng cho phóng viên Dân trí biết, bà thấy việc một người có danh hiệu ở cuộc thi A, rồi tiếp tục ghi danh ở cuộc thi B là chuyện bình thường. Hoặc việc á hậu của cuộc thi A ở mùa trước muốn tiếp tục dự thi vào mùa sau để giành vương miện hoa hậu vẫn là chuyện đáng ủng hộ.

"Không chỉ Kỳ Duyên mà tôi nghĩ bất kỳ thí sinh nào đã có danh hiệu rồi mà vẫn muốn chinh phục thêm Miss Universe Vietnam là hết sức bình thường.

Ở quốc tế, Catriona Gray là một ví dụ điển hình cho việc này. Cô ấy đã đạt danh hiệu top 5 Miss World 2016, nhưng vẫn chấp nhận làm thí sinh Miss Universe Philippines để tìm cơ hội trở thành hoa hậu tại Miss Universe 2018. Và cuối cùng cô ấy đã thành công", bà Nga nói.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Thời điểm mới đăng quang, người đẹp Nam Định từng đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi.

Những năm qua, người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.