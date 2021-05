Kristen Stewart và dàn "sao" nghĩ gì khi diễn cảnh "nóng"?

Với ngôi sao phim hài Amy Schumer, khỏa thân không thực sự là vấn đề khi thực hiện các cảnh "nóng", vấn đề của cô là sự tổn thương trong tâm lý. Amy nói với tờ The New York Times rằng: "Trong nhà chúng tôi, ảnh khỏa thân không phải là chuyện gì to tát. Vì vậy đó không bao giờ là vấn đề đối với tôi. Những cảnh nóng hài hước thì tôi không quan tâm, nhưng những cảnh tình tứ, khi thực hiện trước cả một đoàn làm phim khiến tôi cảm thấy bị tổn thương thực sự".