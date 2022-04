Kourtney Kardashian kết hôn với chồng cũ Hoa hậu Mỹ

Ngay sau khi cùng xuất hiện tại lễ trao giải Grammy, chị cô Kim - Kourtney Kardashian và bạn trai Travis Barker đã bí mật kết hôn.

Trang TMZ đưa tin, Kourtney Kardashian và Travis Barker đã xuất hiện tại một nhà nguyện ở Las Vegas, Mỹ vài giờ sau khi Travis biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 2022. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào lúc gần 2 giờ sáng 4/4.

Theo TMZ, cặp đôi mang theo nhiếp ảnh gia và vệ sĩ. Họ đã có giấy đăng ký kết hôn và người chủ nhà nguyện là người làm chứng trong đám cưới. Tin tức về việc cặp đôi bí mật kết hôn đã được xác nhận bởi chính chủ nhân của nhà nguyện. Người này nói: "Tôi không biết đó là ai cho đến khi họ xuất hiện. Họ trả tiền và họ yêu cầu có một người đóng giả Elvis Presley tham gia lễ cưới của họ và tôi đã tìm được một người. Họ kết hôn, ném bó hoa trên đường và nhảy theo nhạc của Elvis. Họ rất vui vẻ và hạnh phúc".

Theo một nguồn tin, lễ cưới của cặp đôi chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút và không ai được phép quay phim, chụp hình trong nhà nguyện. Trước đó, Kourtney và Travis đính hôn vào tháng 10/2021. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Kourtney nhưng là lần thứ ba Travis làm đám cưới.

Kourtney Kardashian và Travis Barker đã bí mật kết hôn (Ảnh: Getty Images).

Ngày 18/10/2021, tay trống 47 tuổi của nhóm rock Blink 182 đã cầu hôn bạn gái 42 tuổi tại khách sạn Rosewood Miramar ở Montecito, California, Mỹ bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá một triệu USD.

Travis Barker đã xếp hàng trăm bông hoa hồng đỏ và nến ra bãi biển để cầu hôn bạn gái Kourtney. Khi Kourtney Kardashian chia sẻ ảnh đính hôn trên Instagram, bức ảnh của cô đạt hơn 6 triệu lượt "thích" chỉ sau ít giờ. Sau khi đính hôn, đôi tình nhân nổi tiếng đã mở tiệc chiêu đãi gia đình và bạn bè tại khách sạn bên biển.

Kourtney Kardashian và bạn trai dự tiệc Oscar (Video: The Hollywood Fix).

Kourtney Kardashian và Travis Barker công khai mối quan hệ tình cảm từ tháng 2/2021. Trước đó, cặp đôi đã có nhiều năm là bạn bè thân thiết. Kourtney Kardashian và Travis Barker từng chia sẻ, việc chuyển mối quan hệ từ tình bạn sang tình yêu rất dễ dàng.

Travis Barker từng trải qua hai cuộc hôn nhân trong quá khứ. Rocker kết hôn lần đầu với Melissa Kennedy vào năm 2001 và cặp đôi ly dị chỉ một năm sau đó.

Barker kết hôn với hoa hậu Mỹ năm 1995 Shanna Moakler vào năm 2004. Cặp đôi có với nhau hai người con, con trai Landon Asher và con gái Alabama Luella. Khi còn hạnh phúc bên nhau, Travis Barker và Shanna Moakler từng thực hiện show truyền hình thực tế ăn khách mang tên Meet the Barkers, được phát sóng trên kênh MTV từ năm 2005 đến năm 2006.

Vào năm 2006, Travis Barker đệ đơn ly hôn với người vợ hoa hậu nhưng cặp đôi hàn gắn quan hệ thêm một thời gian. Tới năm 2008, cặp đôi nổi tiếng chính thức "đường ai nấy đi".

Kourtney Kardashian và Travis Barker từng là bạn trong nhiều năm (Ảnh: Getty Images).

Kourtney Kardashian cũng sở hữu danh tiếng "khủng" như mọi thành viên trong gia đình Kardashian - Jenner. Cô có 168 triệu lượt theo dõi trang cá nhân Instagram và cô lọt Top 20 ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất trên Instagram năm 2021.

Trong quá khứ, Kourtney Kardashian từng có mối quan hệ tình cảm với "tay chơi" Scott Disick. Cặp đôi gắn bó từ năm 2005 - 2015 và có với nhau ba đứa con. Họ từng nhiều lần chia tay rồi lại hàn gắn quan hệ.

Scott Disick và Kourtney Kardashian hiện đều đã có người yêu mới nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm như những người thân thiết trong gia đình. Scott Disick còn rất được lòng mẹ và các chị em của Kourtney Kardashian.

Kourtney Kardashian ra phố cùng bạn trai (Video: The Hollywood Fix).

Kourtney Kardashian cùng gia đình nổi tiếng của mình đã xây dựng được một "đế chế" thật sự tại Hollywood dù trong quá khứ, gia đình họ từng bị coi là bất tài, nổi tiếng không có lý do. Chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians của họ vừa kết thúc sau 14 năm liên tục lên sóng và họ ngay lập tức ký hợp đồng ghi hình show truyền hình khác với kênh Hulu.

Kourtney hạnh phúc hơn nhiều từ khi hẹn hò với Travis Barker. Người đẹp ba con được bạn trai rất cưng chiều. Ngày nào Travis Barker cũng mua hoa tươi tặng bạn gái và anh được miêu tả là người rất lãng mạn.

Về phía Travis Barker, bạn bè rocker tiết lộ, anh sống lạc quan và tích cực hơn từ khi hẹn hò với Kourtney Kardashian. Các con riêng của họ đều quý mến và thân thiết với nhau. Điều này giúp mối quan hệ tình cảm của Kourtney và Travis càng thêm khăng khít.