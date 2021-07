Kourtney Kardashian hôn say đắm chồng cũ Hoa hậu Mỹ

Kourtney Kardashian cùng gia đình nổi tiếng của mình đã xây dựng được một "đế chế" thật sự tại Hollywood dù trong quá khứ, gia đình họ từng bị coi là bất tài, nổi tiếng không có lý do. Chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" của họ vừa kết thúc sau 14 năm liên tục lên sóng và họ ngay lập tức ký hợp đồng ghi hình show truyền hình khác với kênh Hulu.