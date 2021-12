Kim Kardashian kín mít, Cardi B tái xuất bốc lửa tại People's Choice Awards

Dân trí Lễ trao giải People's Choice 2021 vừa diễn ra tại Mỹ là sự kiện hoành tráng để các người đẹp khoe thời trang thảm đỏ ấn tượng, gợi cảm và lạ mắt.

People's Choice Awards là một lễ trao giải nổi tiếng nước Mỹ để vinh danh những nghệ sĩ trong lĩnh vực giải trí. Lễ trao giải được bình chọn trực tuyến bởi công chúng và người hâm mộ. Giải thưởng được tạo ra bởi Bob Stivers, người đã tham gia sản xuất chương trình đầu tiên vào năm 1975.

Chương trình lễ trao giải được tổ chức hàng năm kể từ năm 1975 và chính thức chuyển sang bỏ phiếu trực tuyến từ năm 2005.

Năm nay, People's Choice Awards được tổ chức tại Barker Hangar ở Santa Monica, California, Mỹ với sự tham gia của dàn sao đình đám. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên kênh NBC.

Kim Kardashian nhận giải People's Choice

Kim Kardashian tiếp tục ăn vận kín mít khi xuất hiện tại sự kiện People's Choice Awards 2021. Trước đó người đẹp "che kín như bưng" khi tham dự MET gala 2021. Đây là phong cách trái ngược so với hình ảnh thường thấy của Kim Kardashian.

Scarlett Johansson thanh lịch lên nhận giải

Minh tinh Scarlett Johansson diện trang phục thanh lịch và tinh tế khi lên nhận giải nữ diễn viên của năm. Dù chỉ mới sinh con thứ hai được ít tuần nhưng ngôi sao nổi tiếng với phim Góa phụ đen đã lấy lại dáng rất nhanh.

Halle Berry trẻ trung tái xuất

Cận kề tuổi lục tuần, ngôi sao được giải Oscar Halle Berry vẫn trẻ trung và xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc. Nữ diễn viên phim Nữ miêu tham dự sự kiện và nhận giải Biểu tượng của năm.

Halle Berry chụp ảnh cùng đồng nghiệp Dwayne Johnson. Dwayne Johnson cũng nhận được hai giải thưởng lớn tại lễ trao giải People's Choice năm nay.

Cardi B dự Peoples Choice Awards 2021

Cardi B tái xuất gợi cảm tại lễ trao giải thưởng People's Choice sau khi sinh con thứ hai ít tuần. Ngôi sao từng giành giải Grammy dự sự kiện để giới thiệu giải thưởng dành cho Halle Berry.

Nữ diễn viên 49 tuổi Laverne Cox trẻ trung trong bộ váy tím lạ mắt. Người đẹp của phim Orange Is the New Black là một trong những người dẫn chương trình trên thảm đỏ.

Porsha Williams, 40 tuổi, ngôi sao của show truyền hình ăn khách The Real Housewives of Atlanta diện bộ váy đen dài cắt xẻ táo bạo.

Khlóe Kardashian khoe dáng gợi cảm trong bộ váy ngắn sành điệu. Cô tham dự sự kiện và nhận giải ngôi sao truyền hình thực tế được yêu thích nhất. Khlóe bình thản tái xuất sau scandal bạn trai cũ có con với một người phụ nữ khác.

Christina Aguilera diện đồ xinh đẹp và cá tính khi tham dự People's Choice Awards 2021 và nhận giải biểu tượng âm nhạc. Nữ ca sĩ 41 tuổi trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Addison Rae, hotgirl Instagram với gần 41 triệu lượt theo dõi trang cá nhân diện bộ váy điệu đà như công chúa.

Paris Jackson sành điệu dự People's Choice Awards

Paris Jackson - Con gái vua nhạc Pop Michael Jackson tỏa sáng với phong cách thời trang cá tính. Bộ váy màu nâu giúp Paris Jackson khoe loạt hình xăm ấn tượng.

Charli D'Amelio, ngôi sao mạng xã hội 17 tuổi diện bộ váy đỏ điệu đà và gợi cảm. Charli D'Amelio là một trong những nhân vật rất có ảnh hưởng trên mạng xã hội TikTok.

Người đẹp của show truyền hình ăn khách Selling Sunset - Chrishell Stause rực rỡ trong bộ váy màu cam sành điệu.

Ngôi sao đa tài 24 tuổi Becky G diện bộ váy vàng hở bạo khoe dáng vóc nuột nà. Becky G không chỉ là ca sĩ mà còn đang lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Ca sĩ 50 tuổi Erika Jayne gây choáng với vẻ ngoài trẻ trung và lôi cuốn khi diện váy chấm bi kiểu dáng thanh lịch.

Tayshia Adams, 31 tuổi, người trở nên nổi tiếng khi tham gia show truyền hình ăn khách The Bachelor.

Những giải thưởng chính tại People's Choice Awards 2021:

Bộ phim của năm: Black Widow

Bộ phim hài hay nhất năm: Free Guy

Bộ phim hành động hay nhất năm: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Phim truyền hình hay nhất năm: Cruella

Nam diễn viên của năm: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)

Nữ diễn viên của năm: Scarlett Johansson (Black Widow)

Ngôi sao phim truyền hình xuất sắc: Kevin Hart (Fatherhood)

Ngôi sao phim hài xuất sắc: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)

Ngôi sao phim hành động xuất sắc: Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Show truyền hình thực tế được yêu thích nhất: Keeping Up With the Kardashians

Show truyền hình của năm: The Voice

Nam ngôi sao truyền hình của năm: Tom Hiddleston (Loki)

Nữ ngôi sao truyền hình của năm: Ellen Pompeo (Grey's Anatomy)

Diễn viên phim truyền hình (thể loại hài hước): Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Talk Show của năm: The Ellen DeGeneres Show

Ngôi sao truyền hình thực tế được yêu thích nhất: Khlóe Kardashian (Keeping Up With the Kardashians)

Nam ca sĩ của năm: Lil Nas X

Nữ ca sĩ của năm: Adele

Nhóm nhạc của năm: BTS

Ca khúc của năm: "Butter" (BTS)

Album của năm: Sour (Olivia Rodrigo)

Ca sĩ nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Blake Shelton

Ca sĩ nhạc Latin xuất sắc nhất: Bad Bunny

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Olivia Rodrigo

Video ca nhạc của năm: "Butter" (BTS)

Ca khúc hợp tác xuất sắc: "Stay" (The Kid Laroi & Justin Bieber)

Ngôi sao mạng xã hội của năm 2021: Britney Spears

Biểu tượng thời trang: Kim Kardashian

Biểu tượng âm nhạc: Christina Aguilera

Giải thưởng biểu tượng People năm 2021: Halle Berry.

Vĩnh Ngọc

Theo DM