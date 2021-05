Không thể tin nổi danh sách bạn trai "dài dằng dặc" của Taylor Swift

Nam diễn viên Jake Gyllenhaal và Taylor Swift hẹn hò từ tháng 10/2010 tới tháng 1/2011. Đây là một trong số ít những mối quan hệ công khai nhất của Taylor. Mối quan hệ của cặp đôi được cho là tan vỡ vì khoảng cách 10 tuổi giữa hai người và Jake là người đề nghị chia tay. Taylor sau đó sáng tác hai ca khúc "The Last Time" và "All Too Well" để nói về mối tình này.