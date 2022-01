Khloe Kardashian không tha thứ sau khi bạn trai có con với người khác

Những ngày vừa qua, báo giới xôn xao với scandal tình ái của cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson - bạn trai của ngôi sao truyền hình thực tế Khloe Kardashian. Tristan Thompson bị người mẫu trẻ Maralee Nichols tố rằng anh này có con với cô nhưng không chu cấp cho cô và đứa trẻ.

Đáng chú ý, Maralee Nichols mang thai với Tristan Thompson vào tháng 3/2021 khi mà Tristan Thompson vẫn đang hạnh phúc bên Khloe Kardashian. Tristan chỉ thừa nhận là bố đứa trẻ của Maralee sau khi làm xét nghiệm ADN.

Nguồn tin thân cận với Khloe Kardashian tiết lộ với tạp chí Us Weekly rằng: "Tristan Thompson muốn sắp xếp lại mối quan hệ với Khloe Kardashian. Tristan muốn giành lại Khloe nhưng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại với bạn trai sau scandal tình ái này. Đây là giọt nước làm tràn ly".

Khloe Kardashian và bạn trai Tristan Thompson (Ảnh: Instagram).

Một tháng sau khi người mẫu Maralee Nichols sinh con trai thì Thompson mới thừa nhận rằng anh là cha của đứa trẻ. Vận động viên bóng rổ 9X viết trên Instagram rằng: "Hôm nay, kết quả xét nghiệm ADN cho biết rằng tôi đã có một đứa con với Maralee Nichols. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bây giờ quan hệ cha con đã được thiết lập, tôi mong muốn được nuôi dạy con trai của chúng tôi một cách thân thiện".

Sau khi thừa nhận có con với người khác, Tristan Thompson đã công khai xin lỗi Khloe Kardashian. Anh này viết trên mạng rằng: "Khloe, em không xứng bị nhận điều này. Em không đáng phải chịu đựng sự đau khổ và sỉ nhục mà anh đã gây ra cho em. Em không xứng bị anh đối xử như những năm qua. Hành động của anh chắc chắn không phù hợp với cách anh nhìn nhận em. Anh luôn dành cho em sự tôn trọng và tình yêu lớn nhất. Bất kể em nghĩ gì, anh đều cảm thấy vô cùng xin lỗi".

Tristan Thompson và Khloe ngày còn hạnh phúc (Video: X17onlineVideo).

Những người thân thiết với Khloe tiết lộ cô luôn cố gắng mạnh mẽ vì con gái nhỏ của mình. "Gia đình và những người bạn thân nhất của Khloe thực sự là chỗ dựa vững chắc và giúp cô ấy rất nhiều bởi Khloe Kardashian vô cùng đau khổ sau khi Tristan Thompson thú nhận đã có con với một người phụ nữ khác. Trước khi Tristan bị lộ chuyện có con với người khác, anh và Khloe đã có ý định chuyển tới sống cùng nhau trong biệt thự "khủng" mà Khloe mới tậu".

Người trong cuộc nói với trang Entertainment Tonight rằng: "Mối quan hệ của Khloe và Tristan đang ở trong tình trạng rất tốt trước khi tin tức về việc Maralee mang thai lan rộng. Cặp đôi đã có kế hoạch dọn đến ở cùng nhau. Khloe đã xây một dinh thự khổng lồ ở Hidden Hills, California, Mỹ nhưng scandal của bạn trai đã khiến Khloe Kardashian rơi vào trầm cảm. Khloe thực sự bị tổn thương và đau khổ trước hành động của Tristan và lời xin lỗi công khai của anh ấy không giúp ích được gì. Những chuyện xảy ra khiến Khloe cảm thấy rất cay đắng và Khloe thực sự không ổn cũng như bế tắc".

Khloe Kardashian và Tristan Thompson đưa con ra phố (Ảnh: Shutterstock).

Khloe - Ngôi sao của show truyền hình The Keeping Up With the Kardashians và bạn trai kém 7 tuổi bắt đầu hẹn hò vào năm 2016. Khi Khloe sinh con gái đầu lòng True vào tháng 4 năm 2018, Thompson bị bắt quả tang ngoại tình với nhiều phụ nữ khác nhưng Khloe liên tục tha thứ cho bạn trai trẻ.

Khloe Kardashian ân cần bên con gái nhỏ (Video: The Hollywood Fix).

Trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, mối quan hệ giữa Khloe Kardashian và Tristan Thompson đã tốt lên rất nhiều và Khloe rất vui mừng vì cô luôn mong con gái nhỏ có một tổ ấm với đầy đủ cả cha và mẹ. Nguồn tin thân cận với Khloe nói: "Khloe hy vọng rằng Tristan đã thay đổi theo chiều hướng tốt và sẽ là người bạn đời chung thủy. Tuy nhiên cặp đôi lại tiếp tục chia tay. Mọi thứ không diễn ra như mong muốn của Khloe dù cô ấy luôn là người muốn tin vào những điều tốt đẹp".