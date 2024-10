Khán giả lên cầu, bám hàng rào "xem ké" 2 concert Anh trai

Tối 19/10, concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TPHCM) thu hút hàng chục nghìn khán giả. Địa điểm này cũng từng là nơi diễn ra concert Anh trai say hi đêm 1 cách đây 2 tuần.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực cầu Ba Son (nối quận 1 với TP Thủ Đức), một số người dân tập trung trên cầu để theo dõi đêm nhạc từ xa. Điều này cũng từng xảy ra ở concert Anh trai say hi trước đó.

Người dân xem "Anh trai vượt ngàn chông gai" từ cầu Ba Son (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tuy nhiên, số lượng khán giả tập trung trên cầu để "xem ké" Anh trai vượt ngàn chông gai không nhiều như lần trước, xe trên cầu vẫn lưu thông bình thường, không bị ùn tắc. Một số người dân dừng lại xem vì hiếu kỳ, nhưng cũng nhanh chóng rời đi sau đó.

Được biết, đêm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai đã thay đổi vị trí sân khấu. Khi đứng từ cầu Ba Son, người dân chỉ thấy một góc của khán đài, hoàn toàn không nắm được diễn biến của đêm nhạc ở tầm nhìn xa.

Tầm nhìn khi xem "Anh trai vượt ngàn chông gai" từ vị trí cầu Ba Son (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ trực chốt ở vị trí cầu Ba Son cho biết công tác điều phối giao thông không gặp nhiều khó khăn, vì số lượng người dân tụ tập trên cầu đã giảm nhiều so với concert Anh trai say hi trước đó. Với các khán giả dừng xe trên cầu, lực lượng chức năng bám sát nhắc nhở để đảm bảo an ninh chung.

Anh Đỗ Minh Thông (32 tuổi, Bình Thạnh) cùng bạn gái đến "hóng ké" đêm nhạc nhưng phải thất vọng ra về. Từ vị trí cầu Ba Son, cả hai chỉ nghe được phần âm thanh yếu ớt, hiệu ứng ánh sáng lập lòe ở xa. Bộ đôi kiên nhẫn đứng xem khoảng 10 phút rồi rời đi sau đó.

Một số người dân ghé chụp ảnh rồi về (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trái ngược với concert Anh trai vượt ngàn chông gai, tại khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức, TPHCM), rất đông người dân tập trung bên ngoài concert 2 của Anh trai say hi để "xem ké".

Hàng trăm người ngồi ở bãi cỏ, cách nơi tổ chức chương trình vài trăm mét. Ở khu vực check-in, người dân chen chúc bám vào hàng rào để theo dõi đêm nhạc qua màn hình. Tuy vị trí không thuận lợi, đám đông vẫn tỏ ra hào hứng, không ngừng cổ vũ.

Đông đảo khán giả theo dõi concert 2 của Anh trai say hi (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Vì sự cố kỹ thuật đầu giờ, đến khoảng 0h30, concert Anh trai say hi mới kết thúc. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn nán lại để chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Ở khu vực bãi giữ xe và bên ngoài đêm nhạc xuất hiện tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều xe máy bị kẹt cứng, đến 20 phút mới rời được khỏi nhà xe.