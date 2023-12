Khả Như: "Tôi từng ước mơ đi làm lương 8 triệu đồng/tháng"

Từ chối nhiều vai chính vì… sợ

Mới đây, Khả Như gây chú ý khi góp mặt trong phim "Trên bàn nhậu dưới bàn mưu", đóng cùng Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi, Thúy Ngân. Chị có thể hé lộ một chút về vai diễn của mình?

- Trong phim này, tôi đóng vai một diễn viên mới vào nghề, được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Có thể nói đây là một trong những nhân vật mà tôi mơ ước. Khi đóng phim, hiếm có ngày nào tôi "lành lặn", bởi tôi không tự té thì cũng bị đánh. Nhưng tôi lại là người ít "te tua" nhất trong các diễn viên.

Diễn viên Khả Như (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phim này có đến 3 nữ chính, Khả Như làm sao để thể hiện dấu ấn của mình. Chị có sợ bị so sánh với Thúy Ngân, Diệu Nhi?

- Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để mình khác biệt với các nhân vật còn lại. May mắn là Thúy Ngân, Diệu Nhi cũng luôn tìm điểm khác biệt cho mình. Chính vì thế, 3 nhân vật trong phim này sẽ có 3 màu khác nhau.

Tôi chưa bao giờ sợ sự so sánh, bất kể tôi làm việc với ai. Thêm nữa, trong một dự án, nếu e dè, xem đồng nghiệp là đối thủ, sẽ không có sự cộng hưởng. Nhất là diễn viên hài, không cộng hưởng được thì khó mà gây được tiếng cười.

Đóng vai diễn viên mới vào nghề, Khả Như có nhớ lại hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình?

- Tôi đã "đào" lại bản thân hơn 10 năm trước để hóa thân vào nhân vật này - một diễn viên mới vào nghề, loạng choạng trong diễn xuất, vô tri trong phản ứng. Ngày xưa, tôi cũng từng có thời gian chờ đợi cả buổi để được đóng phim, đóng vai quần chúng, vai không thoại, vai không thấy mặt chỉ thấy gáy…

Tôi đã mang ước mơ, hoài bão của một diễn viên khát khao được làm nghề như tôi ngày xưa vào phim, mang hình ảnh ngồi ăn cơm hộp cùng đoàn phim, đợi có cảnh phù hợp, được gọi tên vào vai diễn.

Vậy thời điểm còn đóng vai quần chúng, thù lao của Khả Như là bao nhiêu?

- Cát-xê cả ngày đóng phim của tôi là 170.000 đồng. Cũng có những hôm, 4h tôi đã chạy xe xuống Thủ Đức, đóng vai công nhân, học sinh… Nhưng tôi chờ mãi đến 22h, người ta lại bảo không có vai, vậy là đi về không có tiền luôn.

Thời điểm bấp bênh đó, Khả Như có bao giờ thấy nản lòng, muốn bỏ cuộc?

- Cứ được đóng phim là tôi vui, hào hứng. Vui nhất là lúc ngồi xếp trang phục, chuẩn bị đồ trang điểm để ngày hôm sau quay. Không một giây phút nào tôi thấy nản, dù có ngày quay, có ngày không.

Khả Như có nhan sắc ngày càng thăng hạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Công việc thu nhập không cao, lại "ngày có ngày không" nhưng Khả Như vẫn sống thoải mái, chắc hẳn thời điểm đó chị cũng có tiềm lực kinh tế?

- Chắc lúc đó cha mẹ còn nuôi, còn cho tiền tôi đóng tiền nhà (cười). Hơn nữa, tôi không chỉ sống nhờ diễn xuất. Tôi làm nhiều việc lắm, tôi lồng tiếng, dàn dựng văn nghệ, thời trang ở các trường trung học, làm đạo cụ, trợ lý cho phó đạo diễn.

Tôi làm nhiều nghề để nuôi nghề diễn. Trong đó, công việc mang lại thu nhập ổn định nhất là nghề lồng tiếng. Ban đầu, tôi lồng tiếng cho phim truyền hình, sau đó người ta mới phát hiện ra giọng của tôi, cho tôi lồng phim điện ảnh. Khi đó thì thù lao của tôi tăng gấp 2-3 lần.

Nổi bật trong làng giải trí, được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, nhưng Khả Như lại hiếm khi đóng vai chính trong phim điện ảnh. Lý do là gì?

- Tôi từng từ chối nhiều dự án mời tôi đóng chính, do sợ không làm tốt vai diễn chứ không phải chê. Thà tôi không làm, chứ làm mà không tốt chắc tôi sẽ hối hận. Không hiểu sao tới hiện tại, vai diễn nào tôi cũng thấy mình còn thiếu sót. Không biết do tôi đòi hỏi quá nhiều hay do tôi chưa đủ giỏi để tự tin.

Tôi từng ước mơ đi làm 8 triệu đồng/tháng, ước mơ này vượt qua lâu rồi. Sau đó tôi ước mơ có một căn nhà, khi có căn nhà rồi tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi từng ước mơ được đóng phim điện ảnh, nhưng đến nay 15 phim rồi tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi không có cột mốc gì cả, chỉ biết làm đến khi còn có thể.

Chưa có kế hoạch lập gia đình

Dường như 15 năm qua, con đường Khả Như đi không quá gập ghềnh?

- Tôi là người không bao giờ chia sẻ nỗi khổ của mình, dù người ta có hỏi. Tôi cũng có những khó khăn, nhưng giấu, không cho ai biết. Tôi quan niệm mỗi người sẽ có những khổ đau riêng, chia sẻ cũng không được gì nên tôi tự đối mặt giải quyết thôi.

Tôi không chia sẻ với ai, kể cả cha mẹ. Cha mẹ tôi không biết nhiều về công việc tôi đang làm, nên tôi không muốn khiến họ phiền lòng.

Làm nghệ sĩ, ai cũng gặp phải những ý kiến trái chiều. Khả Như có bị ảnh hưởng vì những lời lẽ không hay mà khán giả dành cho mình?

- Làm nghệ thuật cũng như nấu ăn, một nhà hàng nấu ngon đến mấy cũng có người khen người chê. Tôi đã thích nghi với điều đó rồi. Song, 100 hòn đá ném thì cũng có 1 hòn đá ném trúng mình, tôi cũng ngại những lời soi xét. Dù vậy, có ngại thì mình cũng phải đối mặt.

Vóc dáng nóng bỏng của Khả Như ở tuổi U40 (Ảnh: Facebook nhân vật).

So với thời mới vào nghề, Khả Như thấy tự hào nhất về bản thân vì điều gì?

- Chín chắn, bớt bốc đồng, hơn thua và có hiểu biết hơn. Đến thời điểm này, tôi thấy sự hiểu biết rất quan trọng, hiểu biết về cách cư xử, hiểu biết thế nào để có vai diễn tốt. Tôi thấy chính sự hiểu biết đã tạo nên Khả Như của ngày hôm nay.

Trước đây, cha mẹ Khả Như có phản đối con gái theo nghệ thuật?

- Tất nhiên là có. Ngày xưa, có ai biết diễn viên là nghề gì đâu, bản thân tôi còn mơ hồ khi đăng ký vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh mà. Lúc đó tôi chỉ muốn đi xa gia đình thôi.

Còn bây giờ, tôi muốn xích lại gần gia đình hơn. Tôi đã đón cha mẹ lên TPHCM, ở gần với mình. Sau bao nhiêu trải nghiệm, tôi thấy không có điều gì an toàn, ấm áp bằng gia đình của mình.

Cha mẹ luôn xem tất cả phim, clip, chương trình có sự xuất hiện của tôi. Vai nào của tôi cha mẹ đều bình luận, góp ý. Khi xem tôi đóng phim Nhà bà Nữ, cha tôi nói rằng vai diễn đó là những gì phải tránh ở ngoài đời. Cha dặn tôi không được chửi chồng, đánh chồng, hung hăng như thế (cười).

Ủng hộ con gái hoạt động nghệ thuật, vậy cha mẹ có đốc thúc Khả Như lập gia đình?

- Tôi cũng mong cha mẹ đốc thúc mình. Hiện họ rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi độc thân vui tính, nuôi 5 con chó ở nhà. Ai gặp cũng đốc thúc tôi lập gia đình cả, nhưng có thể nói, việc lập gia đình chưa nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi không nói mình không cần gia đình, nhưng tôi không trông chờ vì trông chờ sẽ thất vọng. Tôi không phải thiếu nữ 18-19 tuổi, nên khi nào duyên đến, có hạnh phúc riêng, tôi đảm bảo sẽ khoe với mọi người chứ tôi không muốn bị gán ghép với người này người kia, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Hiện tại, nữ diễn viên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lịch trình dày đặc, Khả Như làm gì để giữ gìn sắc vóc?

- Thật sự có những thời điểm đi làm về là tôi không thở nổi, tay chân bầm dập, te tua, ngủ rồi không muốn dậy. Dù vậy, đây là công việc, nên tôi cố gắng thích nghi. Tôi ăn uống điều độ, đắp mặt nạ trên đường di chuyển, tập ngủ ngắn, hít thở sâu. Ngoài ra, tôi duy trì thiền, tập yoga để giữ gìn sức khỏe.

Tôi rất chú trọng thần sắc của mình, bởi đó là thứ người đối diện nhìn và nhận ra năng lượng của mình ngay.

Cảm ơn những chia sẻ của Khả Như!